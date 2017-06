FILA 666 – EN JUNIO TRES ESTRENOS EXCLUSIVOS

Los miércoles en Dark podrás disfrutar de los estrenos del mejor cine de terror. Títulos seleccionados para los amantes del género y con tres estrenos exclusivos e inéditos en España.

Si eres de los que mueren por una buena película del terror, si te estimula el miedo, en junio siéntate en la FILA 666.

Empezamos el ciclo con El último exorcismo 2 (2013).

Nell es encontrada sola y aterrorizada en una zona rural de Louisiana. De vuelta a la apacible Nueva Orleans, la joven se da cuenta de que hay episodios de los últimos meses que no logra recordar. Mientras Nell inicia un difícil proceso para rehacer su vida, el maléfico poder que la poseyó regresa con otro aterrador plan que hará de su primer exorcismo un mero ensayo de lo que está por venir.

Continuamos el miércoles 14 con el estreno exclusivo de The Hexecutioners (2015).

Dos mujeres jóvenes de carácter muy dispar trabajan para una empresa que lleva a cabo el suicidio asistido. Ambas son enviadas a una finca remota para realizar un ritual personalizado de muerte asistida pero, involuntariamente convocan a los fantasmas de un Culto a la Muerte que una vez habitó en la propiedad.

El miércoles 21 llega el estreno de Beyond the gates. Dos hermanos que han vivido distanciados, se reúnen ahora en la tienda de videos de su padre, desaparecido, para liquidar el negocio y vender lo que se pueda. Mientras revisan todo el material que hay en el local encuentran un juego conocido como “Beyond the Gates” que parece que tiene fatídicas consecuencias para la persona que lo juega y que mantiene una conexión con la desaparición de su padre.

Y como colofón, estrenamos México bárbaro el miércoles 28. La película, formada por ocho historias cortas, muestra leyendas que forman parte de la cultura popular mexicana, incluso algunas de ellas forman parte de las pesadillas colectivas que han quitado el sueño desde niños y no hay generación que se escape de ellas. El Coco, duendes, fantasmas, aluxes, chamanes, sacrificios aztecas y desde luego la grandiosa tradición del día de los muertos, inmersos en contextos urbanos y rurales.

¡No te pierdas todos los miércoles a las 22:30 el especial FILA 666, en DARK!

¡El terror está garantizado!