GOTELÉ SANGRIENTO EN JUNIO EN DARK

Todos los domingos de junio a las 15:30h DARK se convierte en un gotelé sangriento.

Se alquilan casas. Amuebladas y preparadas para entrar inmediatamente. En perfectas condiciones (requieren pequeños arreglos). Amplias y aisladas. Silencio total, interrumpido sólo por crujidos y ruidos nocturnos. Recién pintadas. Antiguos residentes desaparecidos en extrañas circunstancias. Para más información, ver canal DARK, los domingos a las 15:30.

Sólo particulares. Médiums abstenerse.

DOMINGO 4 – THE HOUSE ON PINE STREET (2015)

Jennifer y su esposo Luke regresan a su ciudad natal con la esperanza de encontrar un ambiente tranquilo para la inminente llegada de su nuevo bebé. Aunque Luke cree que la casa de Pine Street es el lugar perfecto, Jennifer no se siente del todo cómoda y no tarda en experimentar una serie de fenómenos extraños. ¿Está Jennifer perdiendo la cabeza, como sospecha su marido, o hay realmente un ente oscuro conviviendo con ellos?

DOMINGO 11 – LA HERENCIA VALDEMOR (2009)

Esta película española, rodada en su mayor parte en el pequeño pueblo de Comillas (Cantabria) trata sobre una agencia de tasación de fincas que recibe un encargo urgente de última hora: peritar la casa de campo de Lázaro Valdemar antes de que salga a subasta. El trabajo recae sobre Luisa Llorente. Cuando está allí, la chica desaparece sin dejar rastro.

DOMINGO 18 – LA CASA DEL FIN DE LOS TIEMPOS (2013)

Treinta años después de la misteriosa desaparición de su hijo en el sótano de su vieja casa, Dulce regresa como anciana al lugar de los hechos con la esperanza de esclarecer el enigmático misterio que la ha atormentado durante todo este tiempo. Extraordinaria película de terror y suspense del debutante Alejandro Hidalgo que tuvo una excelente acogida por parte de crítica y público, superando en taquilla a títulos tan emblemáticos del género como “El orfanato” o “Los otros”.

DOMINGO 25 – APARTAMENTO 1303 (2007)

Todas las chicas que entran a vivir en el apartamento 1303 acaban saltando al vacío. La última que se ha suicidado ha sido Sayaka, la hermana de Mariko. Para averiguar qué condujo a su hermana al suicidio, Mariko decide irse a vivir al apartamento 1303 ¿podrá soportar el horror que esconden las paredes del apartamento?