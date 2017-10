Las películas que ven las estrellas de terror en Halloween (Capítulo III)

Si nos has estado siguiendo durante las últimas semanas, sabrás que queremos hacerte la vida un poco más fácil ante la llegada de Halloween, recurriendo a los propios “creadores del terror” para sugerir qué pelis ver para celebrar dicha ocasión. Hoy llegamos a la tercera y última entrega de nuestra saga de sugerencias así que ten ese papel y boli a mano de nuevo porque seguramente hay más joyas aquí para añadir a la larga lista que estás preparando para la noche de las brujas.

Isaac Ezban (Escritor/Director: LOS PARECIDOS, MÉXICO BÁRBARO)

Me quedo con HALLOWEEN simplemente por las fechas en que nos encontramos – no hay otra película que queremos ver – y la verdad es que es sin duda una de las pelis que ha llegado a servir de inspiración para tantísimas películas independientes. También tengo que hacer mención a EL RESPLANDOR ya que es, para mi, la mejor película de terror de todos los tiempos…

Gigi Saul Guerrero (Directora: EL GIGANTE, MÉXICO BÁRBARO)

Con alguien como yo, la gente suele esperar oír algo como EL EXORCISTA o la saga HALLOWEEN. Pero si te soy muy sincero, la película que veo todos los octubres es una que ha sido mi favorita desde mi infancia, EL RETORNO DE LAS BRUJAS. Siempre he tenido ganas de ser una bruja desde la primera vez que la vi. No sólo es una película muy original y muy bien ejecutada sino también es una historia con muchísimas capas. Para mí es la mejor que hay en estas fechas.

Laurence R. Harvey (Actor: THE HUMAN CENTIPEDE II y III, THE EDITOR)

Mi noche de Halloween perfecta es ver una película vieja en blanco y negro después de la medianoche como VAMPYR de Carl Dreyer o algo de Tod Slaughter (Sweeney Todd, o Maria Martin).

Chad Archibald (Director: BITE, THE DROWNSMAN)

No son pocos los que critican a LA CABAÑA EN EL BOSQUE pero me parece perfecto para esta época del año. Siempre recuerdo la primera vez que la vi y como me impactó ese momento cuando se abrían las puertas y todos los clásicos villanos del terror (o al menos las versiones sin nombre) entraron en esa habitación. Me dejó con la boca abierta. Es un baño de sangre de fantasía que a los diez años me hubiera hecho mearme encima seguro. Es una ridícula y divertida película para ver en Halloween y nunca me cansaré de verla.

Yoann-Karl Whissell (ESCRITOR/DIRECTOR: TURBO KID)

Ningún maratón de películas en Halloween sería completa sin una película de John Carpenter, y este año voy a ver mi favorita: LA COSA por su perfecto uso de la paranoia, los increíbles efectos prácticos, personajes geniales y quizás uno de los mejores finales de todos los tiempos. Ni hace falta decirlo, pero esta película es un MUST para cualquier fanático del terror.

François Simard (ESCRITOR/DIRECTOR: TURBO KID)

¡BRAINDEAD: TU MADRE SE HA COMIDO A MI PERRO! Sí, esa es la película que despertó el cineasta que había dentro de mi y, literalmente, cambió mi vida. La preciosa historia de amor entre sus personajes entrañables y el gore tan loco y sin ningún tipo de límite sigue siendo algo incomparable hoy en día. Esa es la película que siempre veré en Halloween. O la Navidad. O Semana Santa…

Anouk Whissell (ESCRITOR/DIRECTOR: TURBO KID)

Puedo sugerir una doble sesión o eso sería hacer trampa? Tengo que recomendar LOS HUESPEDES y LA CASA DEL DIABLO de Ti West. Son mis dos películas de terror preferidas de los últimos años. West consiguió capturar perfectamente la estética, la atmósfera y el tono de ambas historias y me hizo enamorarme de los dos personajes principales. (Tal vez el hecho de que me siento muy identificada con el personaje de Claire en LOS HUESPEDES tiene mucho que ver con mi elección).

Y aquí se acaba la última entrega en nuestra trilogía de películas para Halloween pero queremos saber que vais a ver vosotros para celebrar la ocasión. ¿Cuáles añadiríais a nuestra lista?