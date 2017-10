Menú triple de especiales para degustar en noviembre

Se acercan los meses más fríos del año y por ello en DARK queremos ofrecerte la excusa perfecta para poder quedarte frente a la pantalla del televisor disfrutando de una renovada oferta de cine de terror. Durante el mes de noviembre podremos disfrutar de tres ciclos temáticos distintos dedicados al invierno, a la cacería y a la comedia de terror. Un menú repleto de novedades y con una gran variedad para ocupar tus lunes, viernes y domingos de noviembre.

HIPOTERMIA

Se acerca el invierno. Abrígate con las mejores prendas para luchar contra el frío o ríndete ante la hipotermia. Los lunes de noviembre en DARK se prevén que sean fríos, de modo que lo mejor es buscar un buen refugio, algún lugar donde resguardarse hasta que amaine el temporal. No vaya a ser que mueras de Hipotermia.

LUNES 6: The last winter (2006)

LUNES 13: Bunny, la cosa asesina (2015). Un grupo de excursionistas, que se encuentra en una cabaña perdida en el bosque, sufre el ataque de una criatura mitad hombre y mitad conejo.

LUNES 20: Cold prey. Fanáticos del snow (2006). Varios amigos se reúnen para practicar snowboard. Cuando cae la noche, uno de ellos se lesiona, así que buscan y encuentran un refugio muy especial.

LUNES 27: Mayhem (Pánico) (2001). Tom quiere pasar la Navidad lejos del trabajo, en la montaña, pero sufre un accidente que le lleva a buscar auxilio en una casa extraña.

DARK COMEDY TERROR

Prepárate para una buena dosis de humor negro, la noche de los viernes es el momento del DARK COMEDY TERROR. De carcajadas a gritos en una misma escena. Humor grotesco con el que aliviar las tensiones generadas por el terror.

VIERNES 3: Pasándolo de coña en la casa Harker (2016). Jonathan Harker acabó con el Conde Drácula. Varias generaciones después, sus descendientes hacen creer a los vecinos que un vampiro les quiere atacar.

VIERNES 10: Muertos antes del amanecer (2012). Unos jóvenes provocan que una maldición se ponga en marcha haciendo que los habitantes del pueblo se conviertan en criaturas entre zombis y demonios.

VIERNES 17: Night of the Living Deb (2015). Tras una noche de fiesta, Deb se despierta en el apartamento de un chico y no recuerda nada. Al salir se encuentra en medio de un apocalipsis zombie.

VIERNES 24: El vengador tóxico (1984). Melvin, tras ser arrojado a un charco de lodo tóxico, se transforma en un héroe que impone justicia y erradica el crimen.

CACERÍA

Los cotos de caza son áreas de fauna silvestre destinadas a la práctica de la caza regulada. Pero los protagonistas del ciclo dominical CACERÍA no respetan ninguna legislación y además tienen a las personas como sus presas favoritas. Los domingos a las 15:30h, aprende a sobrevivir escapando de los más peligrosos cazadores.

DOMINGO 5: El placer de la caza (2008). Mientras se dirigen de acampada, cuatro amigos están a punto de descubrir el placer de la caza; el problema es que se han convertido en las presas.

DOMINGO 12: El bosque de los malditos (2005). Varios chicos celebran la compra de una furgoneta viajando al bosque. Sin darse cuenta se pierden y un anciano les advierte de los peligros del lugar.

DOMINGO 19: Bastard (2015). Un grupo de desconocidos en el que todos tienen una oscura historia escondida coincide en una casa apartada en el campo.

DOMINGO 26: Boogeyman 3 (2008). Una universitaria aparece muerta. Todo indica que se ha suicidado, pero su compañera de habitación cree que hay algo diabólico en aquel lugar.