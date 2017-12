Nueva dosis de DARK Comedy Terror en enero

Prepárate para una buena sesión de humor negro. La noche de los viernes desde las 22:15 es el momento del DARK COMEDY TERROR. De carcajadas a gritos en una misma escena. Humor grotesco con el que aliviar las tensiones generadas por el terror y morir de risa.

Viernes 5: Dance of the dead: el baile de los muertos (2008)

La noche más esperada, la del baile de graduación del instituto, se ve interrumpida inesperadamente cuando los cadáveres de un cementerio cercano comienzan a levantarse de sus tumbas con apetito de cerebros frescos. Un ejército de zombies comienza a marchar hacia el instituto y los únicos que pueden detenerles son los perdedores que no han podido conseguir una cita para esa noche. Entre ellos, el repartidor de pizzas Jimmy, la empollona Lindsey, Steven, un friki enamorado en secreto de la animadora Gwen, Jules, el presidente del club de ciencia ficción, y Nash, el colgado líder de una banda de rock. Juntos intentarán sobrevivir a un baile empapado de sangre que no olvidarán en lo que les quede de vida, que podría no ser mucho tiempo…

Viernes 12: Evil Ed, diabólico (1995)

El responsable del montaje de films gore sufre una crisis nerviosa y acaba con su propia vida. Para sustituirle, el director de la productora escoge a Eddie, que hasta ese momento colaboraba en films más artísticos. La muerte del anterior montador y el hecho de que el estudio quedase destrozado, hace que las fechas de entrega se les echen encima. Para remediarlo el director de la productora le da las llaves de su casa de campo a Eddie, para que pueda trabajar allí. Pero las escenas gore que tiene que visionar no le sentarán bien al pobre Ed, que dejará de ser la persona equilibrada que era y comenzará a sufrir terribles alucinaciones. Muy pronto la película que le asqueaba se transforma en algo vital para su existencia.

Viernes 19: Re-Animator (1985)

Después de la trágica muerte del doctor Gruber, su pupilo Herbert West se traslada a Estados Unidos para seguir su formación en la eminente Escuela Médica de Miskatonic. Allí coincide con un viejo rival de su maestro, el doctor Carl Hill, un ilustre investigador al que Herbert no tarda en enfrentarse por considerar anticuadas sus teorías sobre la muerte cerebral. No en vano, Herbert está desarrollando un suero capaz de resucitar a los muertos, una sustancia que solamente falta por probar en seres humanos.

Viernes 26: La novia de Re-Animator (1990)

Ocho meses después de la masacre acaecida en la Universidad de Miskatonic, el demente doctor Herbert West y su atormentado ayudante Dan Cain reanudan sus experimentos para regenerar tejidos muertos. En esta ocasión, han sintetizado un nuevo suero a partir del fluido amniótico de una iguana con el que pretenden ir un paso más allá en la reanimación: la creación de una nueva vida, un ser tan terrorífico como sensual.