Nuevo ciclo DARK Comedy Terror en diciembre

Prepárate para una buena dosis de humor negro, la noche de los viernes desde las 22:20h es el momento del DARK COMEDY TERROR. De carcajadas a gritos en una misma escena. Despedimos el año con una selección cargado del humor más grotesco con el que aliviar las tensiones generadas por el terror.

Viernes 1, 22:23h – Abuelas rabiosas (1988)

En busca de venganza por haber sido apartado de la familia, un joven que realiza prácticas satánicas envía a sus dos ancianas tías un regalo muy especial de cumpleaños. Al final de la comida, cuando lo abren, las dos hermanas se transforman en criaturas horribles que siembran el terror entre los invitados.

Viernes 8, 22:20h – Sucker: el vampiro (1998)

Anthony es el líder de “Plasma”, una banda de rock, y también es un vampiro moderno que la utiliza como tapadera para atraer a jóvenes, seducirlas y chupar su sangre. Reed Buccholz, su fiel sirviente esconde los cadáveres de sus víctimas. Como consecuencia de su forma de vida, Anthony contrae una enfermedad vírica mortal pero Reed cuidará de su amo e intentará salvarle de una muerte horrible.

Viernes 15, 22:20h – Los Zombies paletos (1987)

En un bosque de Maryland aparece un bidón con residuos radioactivos. Un grupo de campesinos algo paletos destila su contenido y lo reparten entre sus vecinos. La población no tardará en sufrir mutaciones convirtiéndose en seres hambrientos de carne humana. Unos alegres excursionistas que pasan unos días en el bosque serán el principal objetivo de los zombies.

Viernes 22, 22:21h – Cute Little Buggers (2017)

Un grupo de extraterrestres llega a la Tierra y para pasar desapercibidos adoptan la forma de unos tiernos conejos silvestres mientras aniquilan a todos los humanos que se cruzan con ellos. Cuando las desapariciones comienzan a ser numerosas, los habitantes de un pequeño pueblo de Inglaterra se pondrán en pie de guerra para descubrir que es lo que está sucediendo.

Viernes 29, 22:25h – A Little Bit Zombie (2012)

Una semana antes de su boda, Steve, Tina y los futuros padrinos van a pasar un fin de semana a una cabaña rural. Mientras se están instalando, un mosquito muy persistente pica a Steve de manera reiterada. A los pocos minutos comienza a sentirse mal, tiene los pies helados y no se nota el pulso. Definitivamente Steve se ha convertido en un muerto viviente y ahora debe adaptarse a su nueva condición de comedor de cerebros sin hacer daño a sus amigos. Unos descerebrados cazadores de zombis les pisan los talones.

