10 años de anécdotas de Piraña 3D

Tal día como hoy (20 agosto), hace 10 años, se estrenaba PIRAÑA 3D, una cinta de comedia y terror y el segundo remake de la película original, PIRAÑA de 1978. Fue dirigida por Alexandre Aja y presentada con un reparto coral que incluye a Adam Scott, Elisabeth Shue, Steven R. McQueen, Kelly Brook, Richard Dreyfuss, Jerry O’Connell, Christopher Lloyd, Ving Rhames y Eli Roth.

Haciendo justo lo que se esperaba de una película sobre peces asesinos salvajes, Piraña 3-D ofrece sangre, carcajadas y desnudos gratuitos con el mismo entusiasmo. Justo cuando crees que las cosas no podrían ser más ridículas y que la película ha llegado a su límite, Aja y los guionistas Pete Goldfinger y Josh Stolberg se las arreglan para clavar otra jeringa de adrenalina en su corazón.

Para celebrar el décimo aniversario del éxito de la película – una cinta que incluso los cineastas pensaron que los críticos rechazarían – lo que sigue es una selección de anécdotas que tal vez no sabías que ocurrieron detrás de las cámaras…

– Chuck Russell (PESADILLA EN ELM STREET 3): LOS GUERREROS DEL SUEÑO, THE BLOB. EL TERROR NO TIENE FORMA) iba a dirigir la película en un principio. Sin embargo, contribuyó a reescribir el guión con Josh Stolberg y Pete Goldfinger, además de incorporar el guión original de John Sayles que Joe Dante dirigió en 1978.

– En la escena de pesca de Matt Boyd (Richard Dreyfuss), no sólo se viste como su personaje de Tiburón (1975), Hooper cantando «Show Me the Way to Go Home», como lo hizo a bordo la » Orca» pero hay más referencias a la saga de Tiburón que incluyen la marca de la cerveza que está bebiendo, «Amity» y un guiño a la famosa frase del Jefe Brody sobre la necesidad de conseguir un «barco más grande» ya que vemos a Dreyfuss en un barco de pesca del tamaño de una bañera de los años 50.

– Richard Dreyfuss trabajó durante dos días, mientras que Christopher Lloyd sólo trabajó durante uno.

– El director Alexandre Aja tenía previsto tener a Joe Dante (director de la película original) y James Cameron (director de Piraña II: los vampiros del mar) como capitanes de barcos para dar instrucciones de seguridad a los adolescentes. Dante quiso hacerlo, pero Cameron estaba demasiado ocupado.

– Durante el desenlace, se puede apreciar por un instante a Greg Nicotero arrastrando la parte superior de un cadáver a la playa.

– Eli Roth se despertó tras un día entero de rodaje con los ojos completamente enrojecidos y la visión borrosa, y fue a un médico local en estado de pánico. El doctor diagnosticó que sólo tenía una irritación por el hecho de que una mezcle de sudor y crema solar le había entrado en los ojos. Roth cambió a otro protector solar y no tuvo problemas durante los demás días en que estuvo interpretando su papel.

– Adam Scott interpreta a un personaje llamado Novak, una posible referencia a Orca: La ballena asesina (1977) en la que uno de los personajes tiene el mismo nombre. De hecho, ambos personajes mueren en las dos películas, pero Novak muere antes en la película a manos de la orca, mientras que Novak muere al final de esta película.

– No se proyectó la película para los críticos, aunque, algo inusual en tales circunstancias, a los críticos les gustó.

– Al final de la película, un experto dice que los peces tienen órganos sexuales poco desarrollados y que estos peces son bebés. Sin embargo, los órganos sexuales de un pez son internos y no lo sabría sin un examen de disección o una tomografía.

– Kelly Brook y Riley Steele estuvieron dos semanas preparándose para el rodaje de la escena de natación submarina sincronizada desnuda.