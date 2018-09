10 películas de Sitges 2018 que no te puedes perder

Está ya a la vuelta de la esquina la quincuagésimo primera edición de Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya que, un año más, promete una parrilla de lo mejor del cine de género de nueva hornada más esperada para los fans.

Entre tantas películas siempre es una ardua tarea planificar cuales ver en tan poco tiempo así que aquí en DARK queremos ayudarte a escoger prudentemente con esta lista de 10 películas que creemos que no se puede perder en la inminente edición del mejor festival del mundo de cine fantástico…

SUSPIRIA [Inauguración]

Arrancamos con la película inaugural del festival que viene de la mano de uno de los cineastas italianos más aclamados de los últimos tiempos, Luca Guadagnino.

Ya suponíamos que el cineasta iba a dividir a los críticos y al público en Venecia con su macabro “remake” de SUSPIRIA, del italiano Dario Argento, pero también recibió una ovación de pie por 8 minutos y es, para nosotros, la cinta más imprescindible en esta edición del certamen.

Como la obra mítica de Argento es inimitable, Guadignino ha optado por ofrecernos una mirada personal, una sobresaliente coreografía del horror estilizado – y ha dicho reiteradas veces que la cinta no es un remake, sino que es un homenaje a la emoción poderosa que sintió cuando vio la película original por primera vez.

AU POSTE! (KEEP AN EYE OUT) [Sección: Oficial Fantàstic Competición]

Con su ópera prima, la comedia de terror de humor negrísimo, RUBBER, el cineasta Quentin Dupieux (Mr. Oizo para sus amigos) se dio a conocer por el circuito festivalero internacional por una historia que reinventó la rueda, literalmente, dejando a los críticos y al público sin palabras.

Dado el mundo tan absurdo, irónico y disparatado que creó Dupieux con RUBBER No podríamos tener más ganas de descubrir qué locuras habrá ideado esta vez. Según la sinopsis, lo que empieza siendo un rutinario interrogatorio se acaba convirtiendo en un auténtico caos cuando una pareja de policías protagonizan una serie de retorcidos eventos repletos de extraños asesinatos y de humor negro.

NEKROTRONIC [Sección: Oficial Fantàstic Fuera de Competición]

Si estás leyendo esto a través de internet, estás en peligro. De la mano del director australiano Kiah Roache-Turner, escrito por él y su hermano, Tristan, después de su opera prima, WYRMOOD: LA CARRETERA DE LOS MUERTOS, – una de las películas de zombis mas sui generis de los últimos tiempos llega – NEKROTRONIC.

Las fuerzas del mal han prosperado, especialmente, desde que han descubierto que pueden llevar a cabo posesiones demoníacas a través de la red. Los Nekromancers, cazadores de demonios, se pondrán en manos de un basurero que, sin saberlo, posee poderes ancestrales que podrían poner fin a algo mucho peor que un mero virus informático.

ONE CUT OF THE DEAD (KAMERA WO TOMERU NA) [Sección: OficialFantàstic Discovery]

Ya aclamada por muchos como la mejor “zombedy” desde ZOMBIES PARTY, esta gloriosamenteingeniosa comedia de terror de Shin’ichirô Ueda, concebida y ejecutada con inteligencia,nos ofrece una perspectiva nueva al género de zombis:

La grabación de una película de serie B de muertos vivientes es interrumpida por un auténtico apocalipsis zombi. En realidad, se trata de un experimento de televisión en vivo donde una hija ha de demostrar a su padre que ha heredado su talento para el cine mientras trabajan con el equipo más desastroso de la historia.

CLIMAX [Sección: Oficial Fantàstic Competición]

Nos vamos a atrever a decir que estamos ante la que probablemente sea la mejor película de Noé.

Tremendamente original y extremadamente perturbadora, la cinta sigue a veinte jóvenes bailarines de danza urbana que se reúnen para unos ensayos en un internado en desuso situado en el corazón de un bosque. Hacen su último baile común y luego festejan una última fiesta de celebración alrededor de una gran fuente de sangría. Pero de repente, la atmósfera se vuelve eléctrica y una extraña locura los atrapará toda la noche. Les parece obvio que han sido drogados, pero no saben por quién o por qué.

Prepárense para un ejemplo de cine sensual, impactante y excesivo que te dejará con la barbilla en el suelo…

ATERRADOS (TERRIFIED) [Sección: Oficial Fantàstic Competición]

Gente que desaparece, muertos que vuelven de sus tumbas, entes invisibles, movimientos magnéticos sin explicación alguna… todo esto está pasando en un barrio bonaerense, e incluso la policía teme intervenir. Mario Jano, la doctora Albrec y el norteamericano Rosentok serán los encargados de investigar estos fenómenos paranormales, en una película que parece surgir del arte de un “James Wan argentino”.

Y la verdad es que es una cinta que te mantendrá atento, perturbado y clavado en tu butaca de principio a fin ya que es más intrigante y original que la mayoría de las producciones mainstream de terror que pasan por las salas de cine durante el año. ¡No os la perdáis!

MANDY [Sección: Oficial Fantàstic Competición]

Desde su paso por Sundance, el último proyecto de Panos Cosmatos ha causado sensación por todo el planeta. Mezclando la psicodelia con el slasher, y con una de las mejores actuaciones de NicolasCage hasta la fecha, el resultado final es muchísimo más que un simple ejercicio sangriento.

En resumidas cuentas, la película, ambientada en 1983, narra la historia de Red Miller (Cage), un hombre que va tras las caza de los miembros de una secta que asesinaron al amor de su vida. Es una película que hay que ver para creer, y luego os costará creer lo que estáis viendo, por lo que no podía faltar en nuestra lista de cintas imprescindibles en Sitges este año.

OVERLORD [Sección: Oficial Fantàstic Fuera de Competición]

Todo soldado debe enfrentarse a sus demonios…

La víspera del Día D, un grupo de soldados aliados es enviado a la Francia ocupada por los nazis para completar una misión esencial para la victoria. Sobre el terreno, descubren un laboratorio nazi en el que se llevan a cabo descabellados experimentos. La formación que han recibido no les ha preparado para enfrentarse a soldados manipulados genéticamente.

Hablando con Julius Avery, el director de OVERLORD, la primera cinta de terror de calificación R producida por Bad Robot, nos contó como llevó el guión a casa para leerlo y “fue una locura absoluta. Es como una historia de Indiana Jones pero bajo los efectos de drogas y nunca había leído algo parecido en mi vida … Pero, dicho esto, también tiene muchos elementos anclados en la realidad que la hace mucho mas perturbadora”.

Si nos basamos en las declaraciones de Avery, parece que estamos ante una de las sensaciones del año…

UPGRADE (ILIMITADO) [Sección: Oficial Fantàstic Competición]

Sin duda, una de las mejores películas que pudimos disfrutar en Fright Fest este año fue UPGRADE, dirigida y escrita por Leigh Whannell. Un pastiche entre ROBOCOP, THE PUNISHER y (no te asustes) EL ESMOQUIN, te espera una viaje frenético y emocionante lleno de pura nostalgia en Sitges este año ya que es un “throwback” que te hará pensar que te has vuelto a la década dorada de la ciencia ficción durante un par de horas.

Tras ver cómo su mujer es asesinada tras un accidente que le deja parapléjico, un hombre se somete a una operación que le permite volver a caminar para así poder vengar a su esposa.

UPGRADE es más entretenida de lo que debería ser y os podemos asegurar que los fans del género estarán en el cielo cuando se proyecte en Sitges este año.

HALLOWEEN (LA NOCHE DE HALLOWEEN)[Sección: Oficial FantàsticFuera de Competición]

La reina del grito, Jamie Lee Curtis, y el maestro John Carpenter suman al cineasta David Gordon Green a la causa y, si nos guiamos por las críticas que salieron a la luz después de el paso de la cinta por TIFF, nos espera una “experiencia sobresaliente” y “una relectura inteligente que lleva al slasher en direcciones modernas sin perder nada de su toque clásico”.

Han pasado cuarenta años desde que Laurie Strode se salvó por los pelos de Michael Myers y ahora ella sólo fantasea con que el psicópata enmascarado escape del centro de detención para poder matarlo de una vez por todas. Por desgracia para la buena de Laurie, su fantasía se torna realidad y, ahora, Michael anda suelto.

¿Querías hype? Pues, ahí lo tienes…