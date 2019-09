10 películas de Sitges 2019 que no te puedes perder

Estamos ya en la recta final hacia una nueva edición de Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrará del 3 al 13 de octubre. Como siempre, promete una parrilla que es punta de lanza del cine de género mundial.

Entre tantas películas siempre es una misión casi imposible planificar cuales ver en tan poco tiempo. Con lo cual, aquí en DARK queremos facilitar el proceso un poco con esta lista de 10 cintas que creemos que no se puede perder en la inminente edición del mejor festival del mundo de cine fantástico…

COLOR OUT OF SPACE (Richard Stanley) – Sección: Oficial Fantàstic Competición

Tras el éxito meteórico el MANDY en Sitges 2018, Nicolas Cage vuelve al mundo del cine fantastico bajo la dirección de Richard Stanley – que no nos regala una película desde que en 1996 fuese despedido y sustituido por John Frankenheimer en el rodaje de La isla del Dr. Moreau. Basada en uno de los relatos más emblemáticos de H.P. Lovecraft, un meteorito se estrella cerca de la granja de los Gardner, liberando un organismo extraterrestre que convierte la tranquila vida rural de la familia en una pesadilla colorista y alucinógena.

BLISS (Joe Begos) – Sección: Midnight X-Treme

Tras CASI HUMANOS y THE MIND’S EYE, Joe Begos vuelve a Sitges con esta oscura exploración de los recovecos de la creación artística. Una pintora brillante se enfrenta al bloqueo creativo más duro de toda su trayectoria. Desesperada por encontrar fuentes de inspiración para terminar su obra, se lanza a una espiral alucinada de drogas, sexo y muerte, en los paisajes más sórdidos de Los Ángeles.

3 FROM HELL (Rob Zombie) – Sección: Oficial Fantàstic fuera de competición

Primero fue La casa de los 1000 cadáveres. Después, Los renegados del diablo. Ahora, 14 años después … y empapado de sangre, llega 3 from Hell de la mano del maestro Rob Zombie. La tercera entrega de la saga más violenta, en el que resuenan los ecos de los juicios a la Familia Manson y se aglutinan algunas de las influencias del cine de Zombie.

COME TO DADDY (Ant Timpson) – Sección: Oficial Fantàstic Competición

Inspirada en la muerte de su propio padre, Ant Timpson nos presenta a Norval, un hombre que está pasando por unos momentos difíciles. Está intentando superar sus problemas con el alcohol, así que cuando su padre ausente le invita a pasar unos días en su casa frente al mar, le parece una oportunidad para reforzar los lazos paternofiliales. Sin embargo, no tardará mucho en darse cuenta de que algo raro pasa con su padre y en confirmar que los reencuentros familiares suelen ser una pesadilla.

THE LODGE (Veronika Franz y Severin Fiala) – Sección: Oficial Fantàstic Competición

Como en su anterior película, Goodnight Mommy – también proyectada en Sitges – el duo Severin Fiala y Veronika Franz apenas precisan de dos niños y una mujer para firmar una de las cintas de terror del año. Aidan y Mia se resisten a aceptar a Grace, la nueva novia de su padre; pero, cuando los niños y la mujer se encierren en una casa en medio de un paisaje helado, no les quedará más remedio que convivir, mientras el terrible pasado de Grace sale a la luz.

RIOT GIRLS (Jovanka Vuckovic) – Sección: Panorama Fantàstic

Tras haber dirigido diversos cortos – entre los que destacan «The Captured Bird», producido por Guillermo del Toro, y un segmento para la antología de terror XX, presenta su primer largometraje. RIOT GIRLS se dessarrolla en un mundo en el que la población adulta se ha visto diezmada por una terrible plaga, Nat pretende rescatar a su hermano, que ha sido capturado por una banda enemiga. Lo hará con la ayuda de su novia Scratch y del entrañable Sony. Los tres punks se las tendrán con un grupo de deportistas armados hasta los dientes, y en medio de un paisaje postapocalíptico.

THE FURIES (Tony D’Aquino) – Sección: Midnight X-Treme

El australiano, Tony D’Aquino debuta dando una vuelta de tuerca al slasher. Kayla y su amiga Maddie son secuestradas y soltadas en el bosque con otras cinco chicas. En este paisaje arbolado, tendrán que huir de una horda de asesinos con una peculiaridad: cada psicópata está encargado de proteger a una de las jóvenes. En vez de acentuar su fragilidad, la epilepsia de Kayla se convertirá en un arma.

GUNS AKIMBO (Jason Lei Howden) – Sección: Òrbita

Tras su paso por Sitges en 2015 con su primer largometraje, Deathgasm, Jason Lei Howden vuelve con una película de acción sin precedentes:

Miles (Daniel Radcliffe) vive como un pardillo hasta que se topa sin querer con SKIZM, una banda clandestina que se dedica a organizar duelos de muerte reales para emitirlos por internet. Miles es un experto en huir de absolutamente todo, pero no le será de gran ayuda para sobrevivir a Nix (Samara Weaving), una asesina psicópata que está loca de remate.

EL FARO (ROBERT EGGERS) – Sección: Oficial Fantàstic fuera de competición

Tras el éxito y las buenas críticas recibidas con LA BRUJA, Robert Eggers vuelve con The Lighthouse que pasó por la pasada edición de Cannes con casi todas las criticas creando un hype importante (y, por lo tanto algo peligroso).

Inspirada en una tragedia real ocurrida en 1801, Robert Pattinson y Willem Dafoe son dos fareros completamente aislados en una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra a finales del siglo XIX. La tensión, la desconfianza y la locura no tardan en surgir entre ambos hasta que cualquier atisbo de convivencia salta por los aires. De Cannes salió galardonada con el premio FIPRESCI de la crítica a la Mejor película de la Quincena de Realizadores.

DANIEL ISN’T REAL (Adam Egypt Mortimer) – Sección: Oficial Fantàstic Competición

Y vamos a acabar con una de las mejores cintas del cine de género que hemos visto este año. Su ópera prima, Some Kind of Hate fue proyectada en Sitges y ha formado parte de nuestro catálogo. Ahora, Adam Egypt Mortimer vuelve con DANIEL ISN’T REAL, una cinta basada en la novela «In This Way I Was Saved» de Brian DeLeeuwro. Cuando Luke decidió dejar la casa de su madre y enfrentarse a la emancipación, no pensó que sería tan complicado. Su ineptitud social y sus diversos traumas le harán buscar ayuda en un viejo compañero: su amigo imaginario de la infancia Daniel, que ahora es un hombrecito seguro y manipulador. Daniel comenzará ayudando a Luke, pero pronto sus intenciones se revelarán algo más siniestras.