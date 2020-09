10 películas imprescindibles en el Festival Internacional de Sitges 2020

Uno de los muchos festivales de cine que ha sabido adaptarse a la nueva normalidad para poder volver a prometer una parrilla que es punta de lanza del cine de género mundial es el primer festival fantástico del mundo, el Festival Internacional de Sitges.

Del 8 al 18 de octubre, Sitges acogerá un amplio abanico de películas tanto antiguas como actuales que harán las delicias de los fans del género. Tanto en las salas de cine del festival como a través de las pantallas de casa (gracias a la plataforma de contenidos online Shift72) se podrá disfrutar de una programación atrevida de alto nivel.

Pero, como siempre, entre tantas películas es una misión casi imposible planificar cuales ver. Por lo tanto, aquí en DARK hemos querido facilitar tu trabajo con esta lista de 10 cintas que creemos que no se puede perder en la inminente edición del mejor festival del mundo de cine fantástico…

ARCHENEMY (Adam Egypt Mortimer)

Incluimos DANIEL NO ES REAL en nuestro Top 10 de Sitges el año pasado y acabó siendo una de las películas de terror mejor recibidas no sólo en Sitges sino también a nivel internacional, por lo que no cabe duda de que somos muchos los que estamos esperando ansiosos por ver la nueva cinta de Adam Egypt Mortimer, otra colaboración con la productora Spectrevision.

Escrita y dirigida por Mortimer, y protagonizada por Joe Manganiello en el papel de un héroe atípico, ARCHENEMY sigue a Max Fist, un hombre que afirma ser un superhéroe de otra dimensión que ha caído a la tierra a través del tiempo y el espacio, y ha perdido todos sus poderes en el proceso. Nadie cree en sus historias, salvo un adolescente de la zona llamado Hamster.

FOR THE SAKE OF VICIOUS (Gabriel Carrer y Reese Eveneshen)

Rodada en tan sólo quince días, usando 100% efectos prácticos y con todas las escenas de riesgo realizadas por los propios actores, los cineastas Gabriel Carrer y Reese Eveneshen han logrado crear una película increíblemente violenta que ha recibido muy buenas críticas tras su paso por el Festival de Fantasia de este año.

La cinta sigue a Lora Burke (Pobre Agnes) que interpreta a una inocente enfermera que vuelve a casa después del trabajo donde se encuentra con un maníaco y un rehén sospechoso. Pronto tendrán que enfrentarse a una ola de intrusos violentos para pasar la peor noche de Halloween de sus vidas.

HOST (Rob Savage)

Ya aclamado como EL PROYECTO DE LA BRUJA BLAIR de 2020, HOST, que se grabó en su totalidad durante el confinamiento después de que el director publicase un prank en las redes, se ha convertido en la película de la que más se habla del año, y con razón.

Gracias a un ingenioso uso de las cámaras y a los increíbles efectos prácticos de la película, esta cinta de terror brinda incluso más temores que las llamadas semanales de Zoom con tu jefe. En resumidas cuentas, seis amigos contratan a una médium para que haga una sesión de espiritismo a través del Zoom durante el confinamiento, pero, como era de esperar, todo se convierte en mucho más de lo que esperaban, ya que las cosas se tuercen cuando estos amigos escépticos empiezan a burlarse del mundo de los espíritus.

PENINSULA (Yeon Sang-Ho)

Como bien sabrás, Yeon Sang-ho reventó la taquilla con Train to Busan, en la que una acción frenética mezclaba brillantemente con la crítica socioeconómica. En esta secuela, han pasado cuatro años desde que el brote zombi se desató en el tren a Busan y se propagó por toda Corea. Un grupo de supervivientes es reclutado para recuperar un botín de millones de dólares oculto en la infectada Península de Corea pero su caminó está plagado por peligros llenos de acción donde no solo se enfrentarán a hordas de renacidos sino de salvajes sobrevivientes que no los dejarán escapar tan fácil.

Aunque la secuela no está a la altura del núcleo emocional de la cinta anterior, tiene muchos elementos similares y los fans de las películas de acción postapocalípticas como Mad Max disfrutarán mucho con esta, ya que es evidente que Sang-Ho se inspiró mucho en las cintas clásicas de los años 70 y 80 a la hora de construir las impresionantes escenas de acción.

POSSESSOR (Brandon Cronenberg)

La siguiente en la lista, es la candidata más fuerte para la mejor película de terror del 2020 en nuestra opinión. Sin ninguna duda, la mejor película de Brandon Cronenberg hasta la fecha, su última pesadilla visceral es como una combinación aterradora de las películas más oscuras de su padre mezcladas con una larga lista de esas cintas cómicas de intercambio de cuerpos de los años 80 y 90, pero sin la comedia.

Andrea Riseborough interpreta a una asesina corporativa que tiene la habilidad de cargar su conciencia en otras personas para usarlas como peones para llevar a cabo los asesinatos. Pero cuando su último huésped consigue resistirse a su control, las cosas se complican. Y de una forma muy sangrienta. Si sólo puedes ver una película en Sitges este año, ésta es la que no te puedes perder.

Antes de seguir con la siguiente película, también quisiéramos puntualizar que la interpretación de Christopher Abbott aquí es la mejor que hemos visto en una película en lo que va de año.

PSYCHO GOREMAN (Steven Kostanski)

Con películas como MANBORG y EL VACÍO en su bolsillo, el director Steven Kostanski se situó en la vanguardia del cine de culto canadiense. Sus cintas de género tan sorprendentes se caracterizan por sus extravagantes argumentos, que siempre dejan una huella imborrable.

El argumento de su última película, PSYCHO GOREMAN es cómo si mezclara E.T. con TERMINATOR pero implementando el mismo toque de nostalgia de los 80 de Stranger Things.

Dos hermanos resucitan accidentalmente a un poderoso comandante alienígeno y, gracias a un amuleto mágico, logran que la criatura obedezca todos sus caprichos infantiles. Pero también atraen a un grupo de asesinos intergalácticos.

RELIC (Natalia Erika James)

Tras ganar reconocimiento por su paso por varios festivales de cine y siendo comparada con otras películas como BABADOOK y HEREDITARY, esta primera película de Natalie Erika James promete dar un «giro fresco y profundamente humano al género».

Cuando una anciana Edna desaparece, su hija Kay y su nieta Sam corren hacia la casa de campo de su familia, encontrando pistas de su demencia progresiva esparcidas por toda la casa en su ausencia. Cuando Edna regresa de forma igual de misteriosa, la preocupación de Kay de que parezca que su madre no quiere o no puede decir dónde ha estado choca con la ilusión que tiene Sam por recuperar a su abuela…

SAINT MAUD (Rose Glass)

Aunque puede que el nombre de Rose Glass no sea familiar dentro de los entornos del cine de terror, su primer largometraje está a punto de cambiar eso.

Las cintas de terror sobre temas religiosos no son nada nuevo, pero el enfoque de Glass se basa en influencias clásicas pero que le han permitido crear algo contemporáneo y fresco. De la mano de A24, que nos trajo LA BRUJA, HEREDITARY y MIDSOMMAR, esta visión singular de Glass sigue a la enfermera interna Maud (Morfydd Clark) que ha de cuidar a una famosa bailarina recluida en su casa al ser diagnosticada con un cáncer terminal. Al principio el paciente siente curiosidad por tener una joven enfermera religiosa en casa, pero pronto queda claro que Maud esconde algo terrible de su pasado y el cuidado de Maud se convierte en una misión mortal para salvar el alma de su paciente, recurriendo a cualquier medida que sea necesaria.

SHE DIES TOMORROW (Amy Seimetz)

Esta película aterradora pero también catártica de Amy Seimetz aborda la depresión y la ansiedad con detalles y sensibilidades muy ingeniosas. Kate Lyn Sheil interpreta a Amy, quien está convencida de que morirá mañana. Al principio, su mejor amiga se burla de ella, pero al final ella también llega a la misma conclusión: que ambas están a punto de morir. Y esto es lo que hace que esta película sea tan intrigante, sobre todo en los tiempos que vivimos ahora: La idea de que un modo de pensamiento podría resultar contagioso.

Parecido al virus de transmisión sexual en la cinta de terror de 2014 IT FOLLOWS, tampoco se puede ver el «villano» en SHE DIES TOMORROW, pero tal como sucede con los problemas psicológicos en la vida real, eso no quiere decir que sea menos perjudicial.

SPUTNIK (Egor Abramenko)

Si bien el mayor temor de un astronauta suele ser lo que le podría estar esperando ahí fuera en el espacio, lo que traen de vuelta a la Tierra podría ser algo mucho peor. Esto es el planteamiento en la película debut del cineasta ruso Egor Abramenko, SPUTNIK, una película de terror de ciencia ficción/conspiración con ecos del clásico de Ridley Scott ALIEN: EL OCTAVO PASAJERO.

Ambientada en 1983, una joven doctora que emplea métodos polémicos es convocada para colaborar en un centro de investigación científica confidencial para asesorar un caso muy especial. Un astronauta que ha sobrevivido a un misterioso accidente espacial ha regresado a la Tierra en un estado singular: hay algo viviendo dentro de él que sólo sale por la noche y que se nutre de la destrucción. Pero como los militares tienen planes viles para ellos, las creencias científicas de Tatiana hacen que no se detenga ante nada para evitar que los militares maten a su(s) paciente(s).

Lógicamente, con tantas obras extraordinarias entre las que elegir, te vamos a dejar con otras diez menciones especiales:

12 HOUR SHIFT, BECKY, FRIED BARRY, MANDIBULES, SAVE YOURSELVES!, SEA FEVER (CONTAGIO EN ALTA MAR), SLAXX, SPREE, THE OWNERS, VICIOUS FUN.