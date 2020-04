20 años de curiosidades de American Psycho

Tal día como un 14 de Abril hace 20 años se estrenaba American Psycho, un ácido comentario crítico que nos presentó a Patrick Bateman como el alter ego del sistema financiero: busca su satisfacción sin importarle cómo, no se preocupa por las consecuencias de sus actos y vive en un mundo alejado de la realidad.

Antes de establecer el precedente para los reboots de los superhéroes interpretando a Batman en la película de Christopher Nolan, Christian Bale firmó un contrato que muchos creían supondría un suicidio profesional – el papel de Patrick Bateman, el yuppie, asesino en serie y antihéroe de los años 80 de la icónica novela de Bret Easton Ellis de 1991. Todos sabemos lo que sucedió después, ya que la película se convirtió rápidamente en un clásico de culto. Por lo tanto, para celebrar que se cumplen 20 años desde el estreno de esta película ya emblemática, queríamos compartir una selección de curiosidades que quizás desconocías…

– TARDARON 8 AÑOS EN LLEVARLA A LA PANTALLA

En 1992, un año después de su primera publicación, el productor Edward Pressman compró los derechos cinematográficos de «American Psycho» de Bret Easton Ellis. Sin embargo, pasaron otros ocho años – y una larga lista de escritores, directores y actores principales – hasta que por fin la película se estrenó en la gran pantalla. En un principio, el director de RE-ANIMATOR, Stuart Gordon, iba a dirigir esta adaptación, con Johnny Depp en el papel protagónico. «No sé qué pensaba Johnny Depp al respecto, pero hablé mucho con Stuart Gordon y me pareció que no era el director adecuado», dijo Ellis a Movieline en 2010. «Lo expliqué, pero dudo mucho que Ed Pressman me estuviera escuchando».

– DAVID CRONENBERG IBA A DIRIGIRLA TAMBIÉN

Cuando Cronenberg subió a bordo, contrató a Ellis para escribir el guión, con una condición: no quería rodar nada en un restaurante o club nocturno, que es donde se desarrolla el grueso de la historia en la novela de Ellis. ¿El porqué de Cronenberg? Dijo, «No quiero rodar en restaurantes y clubes, y quiero que el guión tenga unas 65 o 70 páginas, porque suelo tardar unos dos minutos en rodar cada página», recordó Ellis. «Estas instrucciones me parecieron una locura. Me puse a escribir un guión que pensé que podría funcionar mejor como película. Se desviaba mucho del libro, porque estaba un poco harto de él. Había estado conviviendo con esa historia durante casi cuatro años. Entonces tome la libertad de inventar algunas escenas”.

– A BALE LE ACONSEJARON QUE ACEPTAR EL PAPEL SERÍA UN SUICIDIO PROFESIONAL

«Cuando le ofrecí el papel a Bale, me dijo que tenía un montón de mensajes en su contestador automático diciéndole que sería un suicidio profesional. Y eso lo entusiasmó más», dijo la directora Mary Harron a The Guardian en 2000. «Así es como reaccioné yo también». Pero la productora quería un actor más famoso para el papel (esto fue mucho antes de que Bale se pusiera el traje de Batman). «Hubieran preferido a cualquier actor antes que a Christian», dijo Harron.

– A LEONARDO DICAPRIO LE OFRECIERON EL PAPEL PRINCIPAL SIN EL CONOCIMIENTO DE HARRON

En el Festival de Cannes de 1998, los ejecutivos de Lionsgate anunciaron que Leonardo DiCaprio, tras su éxito en TITANIC, sería el protagonista de AMERICAN PSYCHO, algo que era noticia tanto para Harron como para Bale. En consecuencia, Harron se negó a reunirse con DiCaprio. «No tenía ningún sentido pensar en Leonardo para el papel», dijo Harron a The Guardian. «Había algo muy juvenil en él. Me parecía poco creíble como uno de esos tipos duros de Wall Street… Traía demasiado equipaje con él; no quería tratar con alguien que tenía muchos fans adolescentes. Ni siquiera deberían ver la película gente de la edad de sus fans. Nos podría haber metido en muchos problemas».

– DICAPRIO ESCRIBIÓ SU PROPIA LISTA DE POSIBLES DIRECTORES

Como Harron no cedió en el casting de Bale y sólo quería a Bale como protagonista, la productora se planteó la posibilidad de contratar a otro director. Al parecer, DiCaprio entregó una lista de algunos posibles candidatos como Martin Scorsese y Danny Boyle. Al final, la productora contrató a Oliver Stone, a quien Harron describió como «quizás la peor persona para encargarse de la película». Me encantan los trabajos de Stone, pero la sátira social no es precisamente su especialidad». Añadió Pressman: «Oliver tenía un enfoque más psicológico. El de Mary fue más bien satírico». Al final, al ser incapaces de determinar el mejor camino para el proyecto, DiCaprio abandonó la película para trabajar con Boyle en LA PLAYA.

– BALE IGNORÓ EL HECHO DE QUE NO HABÍA SIDO EL PRIMER ACTOR ELEGIDO PARA EL PAPEL

A pesar de que DiCaprio y Stone habían sido oficialmente relacionados con la adaptación, Bale decidió seguir como si nada hubiera cambiado con respecto a su acuerdo con Harron. «Sólo fingí que no había pasado», dijo Bale al Wall Street Journal. «Soy inglés por lo que nunca voy a un gimnasio, pero formaba parte del contrato para ese papel». Seguía yendo al gimnasio todos los días porque pensaba: ‘Oh, estoy haciendo la película’. Llamaba a Mary Harron, que estaba cenando con su familia, y le decía: «Mary, cuando hagamos esta escena…» Y ella decía: «Christian, Oliver Stone es el director, DiCaprio va a interpretar tu papel». Dije: ‘Bien, pero tú lo dijiste que era mi papel, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo al final, así que vamos a hablar de ello». Y ella decía: «Christian, ¿puedes dejarme en paz, por favor?» Pero Bale tenía razón en ser optimista, y tras rechazar varios papeles durante nueve meses con la esperanza de que al final tendría la oportunidad de interpretar a Patrick Bateman, su corazonada se cumplió.