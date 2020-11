30 años de curiosidades de Depredador 2

Cuando se estrenaba DEPREDADOR en 1987, se convirtió en la segunda película más exitosa de la taquilla de ese año. No sólo fue una de las mejores interpretaciones de Arnold Schwarzenegger, sino que se consideró una de las mejores películas de acción de todos los tiempos y el depredador en cuestión se convirtió en uno de los villanos de ciencia ficción más populares. Tras el éxito comercial de DEPREDADOR, la secuela DEPREDADOR 2 se estrenó el 21 de noviembre de 1990 bajo el sello de 20th Century Fox, pero esta vez con Danny Glover como protagonista, gracias al éxito de las dos primeras películas de la saga ARMA LETAL. Aunque esta secuela no fue un éxito de taquilla y recibió bastantes malas críticas, no tardó en convertirse en un clásico de culto entre los fans de la saga. Y, a pesar de que los fans tuvieron que esperar veinte años para otra secuela – Predators – las películas y los personajes de la saga nunca perdieron su importancia.

Para celebrar su 30º aniversario, lo que sigue es una selección de anécdotas sobre una película que sigue ganando el aprecio de los fans en una saga que seguirá siendo tan querida durante décadas.

– Las pandillas de vudú jamaicanas que vemos en la película estaban basadas en pandillas reales que aterrorizaban a las ciudades de Nueva York y Kansas a mediados y finales de los años ochenta.

– Con más tiempo que el DEPREDADOR original, Stan Winston, Stephen Hopkins y Lawrence G. Paull idearon y diseñaron armas más sofisticadas (la lanza retráctil, las pinzas desmontables, el Smart Disc, la red, etc.) para que el Depredador las utilizara, para diferenciar esta película de la anterior.

– Algunos de los sonidos del Depredador fueron reciclados de la cinta TEMBLORES (1990).

– Los honorarios de John McTiernan tras JUNGLA DE CRISTAL (1988) ascendieron a 2 millones de dólares. Por eso se negó a dirigir esta película, porque los ejecutivos querían mantener el mismo presupuesto que en la primera película.

– Arnold Schwarzenegger rechazó la oferta para DEPREDADOR 2 porque no le gustaba el nuevo director, ni el guión.

– En el borrador original del guión, Dutch de la película original iba a volver e iba a liderar un equipo para cazar al Depredador en Los Ángeles. Pero, a Arnold Schwarzenegger no le gustaba el guión y el hecho de que su personaje se convirtiera en el villano. Por lo tanto Dutch fue reemplazado por el personaje de Peter Keyes.

– Patrick Swayze recibió una propuesta para protagonizar la película, pero no pudo hacerlo porque se lesionó durante el rodaje de DE PROFESIÓN: DURO (1989). Por otra parte, el estudio insistió en que Steven Seagal fuera el protagonista, algo que Stephen Hopkins rechazó. Seagal llegó a hacer otra película con temática jamaicana, SEÑALADO POR LA MUERTE (1990).

– A Stephen Hopkins se le encomendó la tarea de dirigir DEPRADARO 2 tras haber impresionado enormemente al estudio con PESADILLA EN ELM STREET 5: EL NIÑO DE LOS SUEÑOS (1989). Le habían dado sólo cuatro semanas para rodar, y otras cuatro para editar la película.

– Kevin Peter Hall había estudiado las danzas tribales africanas, con el fin de familiarizarse con los movimientos y la flexibilidad del Depredador, y para darle una personalidad.

– Se tuvo que editar la película más de 20 veces, según Stephen Hopkins, a causa de las escenas más explícitas de cuerpos mutilados y decapitaciones.

– Se tuvieron que utilizar respiradores durante la secuencia del matadero, debido a los escombros y químicos que había en el interior del set.

– John Lithgow fue la primera opción de Stephen Hopkins para interpretar a Peter Keyes, pero Joel Silver se decantó por Gary Busey.

– El autor Simon Hawke publicó una novela de la película un mes después de su estreno, que incluye bastante historia de fondo e incluso llega a referirse a la primera película. También contiene algunas escenas desde la perspectiva del Depredador, que los fans disfrutarán mucho. Asimismo, hubo un videojuego para el Sega Génesis dos años después del estreno de la película en las salas de cine.