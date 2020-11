30 años de curiosidades de La escalera de Jacob

Tal día como hoy (2 de Noviembre), hace 30 años, se estrenaba La Escalera De Jacob de Adrian Lyne sin duda una de las cintas de terror psicológico más perturbadoras de la historia. Y por sorprendente que parezca, lo que los sobrevivientes del trastorno de estrés postraumático soportan a diario no tiene nada de ficticio y las alucinaciones de Jacob se acercan mucho a la realidad.

Esta película conmovedora y a veces aterradora está protagonizada por Tim Robbins en el papel de Jacob Singer, un veterano de la guerra de Vietnam que sufre un grave caso de estrés postraumático, no sólo por haber participado en la guerra, sino también por haber perdido a su hijo, Gabe, en un accidente de tráfico, lo que le ha llevado a separarse de su mujer. Esta historia se retuerce y gira cuando Jacob se entera de que los oficiales militares le dieron una droga llamada «La Escalera» sin su conocimiento.

Jacob experimenta alucinaciones terribles y se pregunta si estuvo realmente en la guerra o sólo en un centro de investigación de drogas en Tailandia. Si bien la película es más bien bíblica en muchos sentidos, su narración no lineal y la línea borrosa entre la realidad y la ficción deja claro que Lyne estaba muy centrado en profundizar en la forma en que Jacob vive con su dolor, en cómo lo experimenta no sólo en su mente, sino también en su cuerpo. No es de extrañar entonces que, a pesar de no haber sido bien recibida en la taquilla, la película pasó a ser considerada como una de las cintas más aterradoras, deprimentes y emocionantes de la década de 1990.

Con motivo de los 30 años de su estreno, lo que sigue es una selección de curiosidades de este clásico de culto…

– El título de la cinta hace referencia a la historia bíblica de la escalera de Jacob, o el sueño de un lugar de encuentro entre el Cielo y la Tierra (Génesis 28:12).

– La cinta también fue percibida por muchos como una interpretación contemporánea de la liberación a través de la audición durante el estado intermedio del Bardo Thodol – un guía de instrucciones para los moribundos y los muertos que – según la creencia del budismo tántrico del Tíbet permite alcanzar la iluminación después de la muerte, a fin de evitar renacer e ingresar nuevamente al samsara, pues se considera que la muerte dura 49 días y después de ello sobreviene un renacimiento en el ciclo de la reencarnación.

– Se dice que los actores que se interesaron en interpretar el papel principal de Jacob Singer fueron Richard Gere, Dustin Hoffman y Al Pacino. Para el papel de Jezzie, Adrian Lyne realizó un casting con unas 300 mujeres, entre ellas Jennifer López, Andie MacDowell, Madonna, Demi Moore y Julia Roberts. Al final Lyne eligió a la primera persona que se presentó al casting, Elizabeth Peña.

– Todos los efectos especiales se grabaron en directo, sin posproducción. Por ejemplo, para lograr el famoso efecto de la «cabeza oscilante», Lyne grabó al actor agitando la cabeza (manteniendo los hombros y el resto de su cuerpo totalmente inmóviles) a 4 fotogramas por segundo, lo que dio como resultado un movimiento muy rápido y muy inquietante a 24 fotogramas por segundo.

– El guionista, Bruce Joel Rubin también tomó inspiración del corto francés, LA RIVIÉRE DU HIBOU (1962) de Robert Enrico, y el cual es al mismo tiempo una adaptación del relato corto de Ambrose Bierce «Lo que pasó en el puente de Owl Creek» publicado en 1890.

– La apariencia de las criaturas que acechan en la cinta está inspirada, por una parte, en las deformidades en bebés recién nacidos durante «El escándalo del Thalidomide» (un medicamento para mujeres embarazadas que provocó malformaciones en muchos, muchos bebés), y por la otra en las obras de HR Giger, quien junto con las pinturas de Francis Bacon y las fotografías del macabro y polémico Joel-Peter Witkin inspiraron fuertemente la estética visual de la cinta.

– Cuando se estrenó, la crítica la alabó, la recepción en taquilla fue más bien regular, pero con los años se ha convertido en una cinta de culto y también cabe destacar que hay referencias a alguna escena de la cinta en prácticamente TODAS las entregas de la saga SILENT HILL.