45 años de curiosidades de The Rocky Horror Picture Show

Un 14 de agosto de 1975 se proyectó THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW por primera vez al público en el Teatro Rialto en Londres; un musical rock que honra y, al mismo tiempo, satiriza el cine de sci-fi de serie B de los 50, sobre todo las cintas en blanco y negro de RKO Pictures.

Fue originalmente una ostentosa producción británica llamada «The Rocky Horror Show». La versión cinematográfica, que fue traída a los Estados Unidos por el productor y director Lou Adler, se convirtió en un éxito de culto durante años, y ahora es una de las películas más rentables de todos los tiempos, habiéndose convertido en un fenómeno social de gran duración.

Por lo tanto, con el fin de celebrar 45 años desde el estreno de la película, vamos a repasar algunas curiosidades sobre Brad, Janet y nuestros alienígenas favoritos de Transilvania transexual. «¡Oh, Rocky!»…

– El Rocky Horror Picture Show se rodó en The Oakley Court en Windsor, Inglaterra, que posteriormente se convirtió en un hotel. ¡De hecho puedes quedarte a dormir allí! Puede que parezca un hotel de lujo ahora, pero cuando se usó como escenario de rodaje, no había ni calefacción ni baños.

– The Oakley Court se usó en otras películas de terror, incluyendo LAS NOVIAS DE DRÁCULA, AHORA EMPIEZAN LOS GRITOS, EL CASERÓN DE LAS SOMBRAS, y UN CADÁVER A LOS POSTRES.

– El guión original de Richard O’Brien para el musical de teatro sólo duraba 40 minutos. Según el co-compositor Richard Hartley, la canción principal «The Time Warp» se escribió con la intención de rellenar un hueco.

– El reloj que aparece en «The Time Warp» contenía un auténtico esqueleto en su interior – se vendió por 35.000 libras en una subasta.

– Patricia Quinn cantó “Science Fiction Double Feature” en la producción original londinense de «The Rocky Horror Show-» y amenazó con abandonar la película cuando se enteró de que O’Brien la cantaría en su lugar.

– Steve Martin se presentó a un casting para interpretar a Brad, pero quedó descartado al lado de Barry Bostwick, que había recibido una nominación a los premios Tony en 1972 por el papel de Danny Zuko en Grease.

– A Vincent Price le ofrecieron el papel del Criminólogo, pero lo rechazó por conflictos de agenda. Le interesaba mucho el papel ya que había visto el musical del West End y le encantaba.

– Según Meat Loaf, en un principio los productores quisieron contratar a Elvis Presley para interpretar a Eddie. Al parecer, Elvis demostró cierto interés por este personaje.

– El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, propuso interpretar a Frank-N-Furter en la película. El equipo creativo lo rechazó a favor del actor original del musical, Tim Curry.

– Tim Curry imitó a dos mujeres para la voz de Frank-N-Furter: la Reina Isabel II y su madre.

– Pierre La Roche, que maquillaba a Mick Jagger y diseñó el mítico maquillaje de Ziggy Stardust de David Bowie, creó el look de Dr. Frank-N-Furter, pero tardó tanto en aplicar el maquillaje (cuatro horas), que Curry acabó haciéndolo él mismo.

– ¡Lady Diana era fan de «Rocky Horror»! La princesa pidió una reunión con Tim Curry y en una entrevista, Curry recordó que le dijo con una «sonrisa pícara» que Rocky Horror le había abierto los ojos a muchas cosas.

– Curiosamente, un tal Sam Raimi logró convencer al dueño de un cine para proyectar un corto de terror suyo, WITHIN THE WOODS, en un pase junto a THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW y, gracias al éxito del susodicho corto, POSESIÓN INFERNAL se convertiría en una realidad 3 años más tarde.