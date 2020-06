5 cintas ambientadas en las granjas por el Día de los trabajadores agrícolas

El 11 de junio, se celebra el Día de los Trabajadores Agrícolas, un día para festejar y reconocer el arduo trabajo que realizan los agricultores para que los alimentos frescos sigan llegando. Verduras, carne, especias, los alimentos básicos de nuestros carros de supermercado; todo comienza en una granja. A veces nos cuesta recordar lo afortunados que somos de tener este acceso a los productos frescos, y en cierto modo no solemos recordar las raíces -literalmente- de nuestros alimentos cuando los vemos empaquetados en los supermercados. Durante el Día de los Trabajadores Agrícolas, recordamos que debemos agradecer a los agricultores por hacer todo esto posible.

Dicho esto, por alguna razón, muchas películas de terror han escogido las granjas como su escenario. Aunque todos sabemos que en realidad no tenemos nada que temer en las granjas, casi siempre son muy eficaces como el trasfondo de una historia de miedo, por lo que a continuación os ofrecemos una lista de nuestras cintas predilectas que se desarrollan en las granjas…

GRANJA MALDITA (1987)

THE CURSE (GRANJA MALDITA), se basó en la historia corta de HP Lovecraft «El color que cayó del suelo» y fue protagonizada por un joven Wil Wheaton. Después de que un meteorito se estrellase en una granja familiar, los cultivos crecen abundantemente, pero cualquiera que come la comida empieza a perder el juicio.

En resumidas cuentas a pesar de ser una película de serie B, esta cinta transmite una tensión perturbadora e inquietante que rara vez se consigue en otras películas de terror de la misma década.

El final de la cinta original fue ominoso y abierto, por lo que hubo una secuela, CURSE II: THE BITE. Aún así, la única conexión entre las dos películas es un título compartido (en inglés por lo menos). No hay granja. No hay meteorito. Y no hay rastro de Wil Wheaton. Sólo criaturas radioactivas con forma de serpiente.

LOS CHICOS DEL MAÍZ (1984)

Aunque esta es una de las menos apreciadas entre las muchas adaptaciones de Stephen King, LOS CHICOS DEL MAÍZ, una producción de 1984 – que ha dado lugar a unas 900 secuelas – es, por lo general, vista como el CIUDADANO KANE de las películas de terror en la granja:

Una pareja, que se encuentra de viaje, llega a un apartado pueblo de Nebraska donde no hay adultos. Todos han sido asesinados por los niños del lugar, que viven como una fanática comunidad religiosa que rinde culto a una extraña deidad de los campos de maíz. Cuando los jóvenes llegan a los 18 años de edad deben ser sacrificados.

Stephen King se escandalizó por ello y prácticamente lo ignoró, pero su éxito en cinta de vídeo dio lugar a no menos de seis secuelas – algo que desde luego no es digno de burla.

FREAKED: LA DISPARATADA PARADA DE LOS MONSTRUOS (1993)

En un principio concebido por Alex Winter y Tom Stern como una película de terror de bajo presupuesto protagonizada por la banda Butthole Surfers, Freaked se fue transformando hasta encontrar una casa en 20th Century Fox en forma de una comedia negra que toma lugar en un circo de mutantes.

Con un elenco de ensueño (Brooke Shields, Alex Winter, Keanu Reeves, William Sadler, Randy Quaid, Mr. T y Bobcat Goldthwait) FREAKED sigue a Ricky Coogan, un ambicioso y avaro ídolo juvenil, que es contratado por la malvada ESS Corporation y enviado a la República de Santa Flan, en América del Sur, para promover un tóxico fertilizante biogenético, el Grotex 24, prohibido en los EEUU por las mutaciones que provoca.

Al llegar se encuentra con una granja de monstruos mutantes. Ellos han sido contaminados y ahora Elías, el director, ha encontrado una nueva persona con la que experimentar…

Aunque la revista Variety criticó la cinta por «empeñarse demasiado en desagradar», muchos críticos apreciaron el sentido del humor muy oscuro de Winter y Stern y The New York Times la aclamó como una de las comedias más desternillantes de la década de los 90.

LOST AFTER DARK (2015)

En este homenaje a las películas de terror de los años 80, un grupo de adolescentes se escapa del baile de secundaria para pasear y divertirse. Cuando el coche se queda sin gasolina en una carretera desierta, descubren una vieja granja y a un asesino caníbal dentro. En resumen, si eres un fan de las películas de terror de los 80, de unas escenas de asesinatos realmente ingeniosas y de unos personajes totalmente creíbles – algo con lo que no estamos muy habituados cuando se trata del género de los slasher – esta es la película que necesitas ver ahora mismo.

AVISO DE TORMENTA (2007)

Dirigida por Jamie Blanks (LEYENDA URBANA, LONG WEEKEND) y con un guión de uno de los mejores escritores de terror de Australia, Everett De Roche (RAZORBACK: LOS COLMILLOS DEL INFIERNO, VISITORS), vamos a acabar la lista como la hemos empezado: con el survival horror.

Lo que pretendía ser un viaje de aventura, se convierte en una pesadilla cuando una pareja se ve obligada a resguardarse de una tormenta en una aislada granja de unos pantanos australianos. Allí serán atacados por unos desconocidos.

La historia avanza a un ritmo frenético y la acción se mueve hábilmente de la amenaza creciente a la violencia y el gore ultrajante. En resumidas cuentas, AVISO DE TORMENTA sabe exactamente cuándo tiene que entregar la mercancía y cuándo hacer correr los créditos.