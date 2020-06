5 cintas de terror para morirse de miedo sobre cabañas de madera

Antiguamente, la gente construía sus casas con troncos robustos y fuertes. Cuidadosamente unidos y sellados con un producto de calafateo como el barro o la arcilla, las cabañas de madera eran duraderas y fiables, y podían resistir el paso del tiempo.

Es cierto que había que cambiar el tejado de vez en cuando, pero al final no había nada parecido. Fueron especialmente populares en los días de la migración americana hacia el oeste, y siete de los presidentes americanos nacieron en ellas.

Por este motivo, El Día de la Cabaña de Madera (28 de junio) celebra la historia de las cabañas y conmemora este humilde hogar.

Todo esto suena muy bien pero, por supuesto, la mayoría de este tipo de viviendas se encuentran en medio de la nada, y cuando estás lejos de la civilización, sin cobertura en tu teléfono móvil, las cosas tienden a ponerse feas…

LA VENTANA SECRETA (2004)

LA VENTANA SECRETA es una versión de Stephen King de una historia de terror que se desarrolla dentro de una cabaña, y que se aleja de las típicas películas de adolescentes. En este thriller psicológico Mort Rainey (Johnny Depp) es un escritor que atraviesa un mal momento: a la sequía creativa se une el proceso de separación de su esposa (Maria Bello). En tales circunstancias, aparece en su vida un extraño personaje (John Turturro) que lo acusa de haber plagiado uno de sus relatos. Esta película se destaca por crear una atmósfera de suspenso lento en vez de simples sustos, y utiliza el escenario de la cabina a la perfección, resaltando los peligros emocionales del aislamiento y de estar viviendo sobre todo dentro de tu propia cabeza.

SCARE ME (2020)

Scare Me es el debut de Josh Ruben como director de un largometraje. Una comedia de terror metaficcional que subvierte los tropos de las cabañas en el bosque, la cinta cuenta la historia de Fred (Josh Ruben), un escritor publicitario frustrado, que se dirige a una cabaña de invierno para empezar su primera novela. Mientras hace footing en los bosques cercanos, conoce a Fanny, una joven autora de terror exitosa y engreída que alimenta sus inseguridades. Durante un apagón, Fanny desafía a Fred a contar una historia de miedo. Cuando se avecina una tormenta, pasan el tiempo contando historias de miedo alimentadas por las tensiones entre ellos, y Fred se ve obligado a enfrentarse a su último temor: que Fanny sea mejor cuentacuentos que él. Las repercusiones son aún mayores cuando es visitada por un fan del cine de terror (Chris Redd) que llega para repartir frivolidad (y una pizza).

VEN CON PAPÁ (2019)

Después de más de una década produciendo cine de explotación y poco convencional (The ABC’s of Death, Housebound, Deathgasm, Turbokid), Ant Timpson ha optado por meterse detrás de la cámara por primera vez. Escrito por el co-guionista de The Greasy Strangler, Toby Harvard (basado en una idea inspirada en el fallecimiento del padre de Timpson en la vida real), este thriller de comedia oscuro, provocativo y sangriento está protagonizado por Elijah Wood como Norval, un músico de 35 años que todavía vive con su madre en Beverly Hills. Después de recibir una carta críptica de su padre separado, a quien no ha visto en 30 años, desde que les abandonó, le hace una visita a su cabaña costera. Norval no tarda en descubrir que su padre no solo es un idiota al que no soporta, sino que también tiene un oscuro pasado que está a punto de absorberle a él. Siempre es una tarea muy complicada mezclar muchos géneros un una película pero Timpson lo hace con mucha destreza y el resultado es una narrativa tan poco convencional como entretenida y reveladora.

EXISTS (2014)

Eduardo Sánchez, el co-director de EL PROYECTO LA BRUJA DE BLAIR, nos deleita nuevamente con una cinta found-footage que no deja a nadie indiferente. Esta vez cinco amigos viajan a una cabaña remota en un bosque de Texas y planean grabar todo su fin de semana. Sin embargo, han profanado el territorio de un sasquatch, y él está dispuesto a hacérselo pagar.

Es increíble como algo que tenemos tan visto como es una cabaña abandonada, unos jóvenes revoltosos, un bosque oscuro y una cámara que lo graba todo puede seguir dándonos mucho miedo si sabe cómo hacerse. Se trata de 80 minutos que dan para mucho. Momentos de miedo, de tensión, de sustos, de poca sangre y muchos ruidos en la oscuridad.

Quince años después de EL PROYECTO DE LA BRUJA BLAIR, Sánchez ofrece un deslucido retorno al terror de primera perspectiva.

SIEMPRE AMIGAS (2016)

Esta cinta se centra en Beth y Anna, dos amigas. O, al menos, lo eran. De hecho, han decidido tomarse unos días de asueto en el Big Sur para reconectar después de un periodo de envidias mutuas. Allí, no solo comienza a aflorar la auténtica naturaleza de su amistad, sino que también se pone en entredicho la identidad de cada una.

Los espectadores lo pasarán en grande comentando lo que ocurre durante la última media hora de la película, cuando Beth comienza a asumir los comportamientos de Anna como si fuera una Mujer blanca soltera busca… moderna. Takal hasta recrea esas primeras escenas «softcore», ahora con Beth. Pero la conversación se acabará tratando los temas más profundos de la cinta – el porqué la sociedad obliga a las mujeres a ser tan competitivas entre ellas.