5 cócteles ideales para HALLOWEEN inspirados en icónicas películas de terror

¿Estás preparando una fiesta de Halloween con tus amigos y familiares? ¡Si es así, necesitarás las bebidas perfectas para asombrar (y tal vez espantar) a tus invitados!

Si estás en busca de las mejores recetas de cócteles para Halloween, Cointreau, la marca francesa de licores de naranja, se ha juntado con varios autores de cócteles de algunos de los mejores bares de Singapur para preparar 5 cócteles perfectos para acompañar la temporada.

Bien versados ​​en las complejidades de la mixología, estos 5 autores han ideado unas deliciosas y terroríficas bebidas basadas en sus películas de terror favoritas.

#1 BLOODY KRAMER

IDEADO POR: Darren Lim, Luck Bar

LA INSPIRACIÓN

SAW (2004)

Dos hombres se despiertan encadenados en un baño infecto con un cadáver entre ellos. Su secuestrador es un maníaco, cuyo juego consiste en forzar a sus cautivos a herirse a sí mismos o a otros para permanecer vivos.

EL COCTEL

Reconociendo el potencial de esta saga, Darren Lim decidió incorporar elementos sorprendentes en su mezcla frutal que imita los giros inesperados de la película original.

LA RECETA

Ingredientes: 30 ml de Cointreau Blood Orange, 60 ml de zumo de arándano, 45 ml de agua de coco, 45 ml de 7-Up/Sprite, 1 cucharadita de semillas de albahaca, dedos cortados (gominolas)

Instrucciones:

Vierta el CointreauBlood Orange, zumo de arándano, agua de coco, semillas de albahaca y Sprite (o 7-Up) en un vaso y mezclar. Rellene el vaso con hielo y sirva con los dedos de gominola.

#2 OH WELL

IDEADO POR: Pan Zheng, KUVO

LA INSPIRACIÓN

THE RING (1999)

Una reportera debe resolver el misterio de una cinta que trae muerte a sus espectadores, antes de que sucumba a su poder.

EL CÓCTEL

‘Oh Well’ presenta un característico retrogusto de nata y queso con la dulzura del Cointreau Noir y un delicioso aroma de café. Se ha optado por usar café vietnamita con huevo para imitar el sabor fuerte asiático asociado con la película.

LA RECETA

Ingredientes (Para una persona): 50 ml de Cointreau Noir, 1/2 cucharada de queso de untar, 1/2 cucharada de mantequilla salada, 1 huevo, 1/2 cucharada de leche condensada, 60 ml de café espresso, 1 hoja de romero

Instrucciones:

Separar la yema del huevo y desechar la clara. Mete la yema, el queso de untar, la mantequilla salada y la leche condensada en un bol pequeño pero profundo y bate la mezcla a velocidad hasta que la mezcla parezca que está muy espumosa. Meter hielo, café espresso y Cointreau Noir en un vaso y llenar el vaso hasta arriba con nuestra mezcla espumosa. Adorne con hojas de romero y sirva.

#3 THIRD EYE

IDEADO POR: Riccardo Nardone, Aura

LA INSPIRACIÓN

MUÑECO DIABÓLICO (1988)

Nadie cree al pequeño Andy (Alex Vincent) cuando explica que la muerte de su niñera ha ocurrido por culpa de su muñeco. Pero los asesinatos continúan y la policía empieza a dar credibilidad a sus relatos. El muñeco, Chucky, estáposeído por una extraña alma sedienta de sangre que, además, planea apoderarse del cuerpo de Andy. Hay que atraparle antes de que sea demasiado tarde.

EL CÓCTEL

Muchos aspectos de esta cinta de culto saltan a la vista como el cabello naranja y los ojos azules que recuerdan a la muñeca “Chucky”. El toque adicional de un “ojo lichi” hace referencia a la creencia china del “tercer ojo” que puede ver fantasmas e identidades sobrenaturales.

LA RECETA

Ingredientes (Para una persona): 60 ml de Cointreau Noir, 40 ml de zumo de naranja fresco, 20 ml de sirope de naranja, 20 ml de zumo de lima, 30 ml de zumo de lichi, 1 lichi (de lata), 1 uva verde, 1 arándano azul

Instrucciones (Para crear el ojo de Chucky):

Corte un pequeño agujero en la parte superior de la uva verde y mete el arándano. Mete la uva verde dentro del lichi para completar el ojo de Chucky.

Instrucciones (Para crear el Tercer Ojo):

Vierta Cointreau Noir, el zumo de naranja fresco, lima y zumo de lichi junto con el sirope de naranja en un vaso. Rellene el vaso con hielo. Adorne con el ojo para servir

#4 SLASH

IDEADO POR: Silvio Daniele, Gibson

LA INSPIRACIÓN

SCREAM: VIGILA QUIÉN LLAMA (1996)

Un año después del asesinato de su madre, Sidney (Neve Campbell) vuelve a vivir una situación angustiosa: mientras un terrible psicópata tiene aterrorizado al barrio, su padre está siempre ausente y su novio está a punto de romper con ella.

EL CÓCTEL

El sabor dulce y afrutado caracterizado por un regusto agrio y terroso describe la sensación inesperada pero mortal que SCREAM deja entre su público.

LA RECETA

Ingredientes (Para 5 personas): 120 ml de Cointreau Blood Orange, 300 ml de zumo de manzana roja, 120 ml de zumo de pomelo rosado, 60 ml de zumo de remolacha, ralladura de limón.

Instrucciones:

Vierta el Cointreau Blood Orange, el zumo de manzana roja, el zumo de pomelo rosado y el zumo de remolacha en un recipiente y mezclar Deja la mezcla en el refrigerador durante la noche. Verter la mezcla en un vaso y añadir la ralladura de limón. Servir frío sin hielo.

#5 WHAT DREAMS ARE MADE OF

IDEADO POR: MohdIrwan, Summerlong

LA INSPIRACIÓN

IT (2017)

Cuando empiezan a desparecer niños en el pueblo de Derry (Maine), una pandilla de amigos lidia con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinatos y violencia data de siglos.

EL CÓCTEL

El cóctel consiste en una textura similar a la miel pero con un sabor más bien agridulce, que representa las cambiantes percepciones de los payasos. Una vez vistos ​​como artistas cómicos, cada vez más se asocian los payasos con entidades aterradoras. Este cambio distintivo en la actitud hacia los payasos está demostrado aquí convirtiendo un batido infantil en un cóctel agridulce.

La RECETA

Ingredientes (Para 1 persona): 40 ml Cointreau Noir, 30 ml de miel, 1 3/4 tazas de helado de yogur, 200 ml de leche, 2 cucharaditas de semillas de albahaca, 15 ml de sirope de granadina, 6 ml de Aperol, 1 taza de hielo, ralladura de limón, nata montada.

Instrucciones:

Remoje las semillas de albahaca en el sirope de granadina y agua. Vierta la miel, el helado de yogur, la leche, el Cointreau Noir y el hielo en un recipiente aparte. Mezclar la mezcla de Cointreau Noir hasta que el líquido se haga más espeso. Añadir la ralladura de limón y verter en un vaso. Añadir 1 cucharadita de semillas de albahaca en un vaso y revolver bien. Rellena el vaso con nata montada y servir.