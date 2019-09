5 comedias de zombies para celebrar 16 años de Zombies party

Antes de la llegada de Zombies Party, la primera entrega de la trilogía del Cornetto de Edgar Wright, la costa estaba muy despejada de comedias de terror sobre los zombies. Empapado de sangre y con un sentido del humor inglés de lo más desternillante, por no hablar del reparto de lujo – sobre todo Simon Pegg y Nick Frost – la película inyectó un soplo de aire fresco, no solo al sub-genero de los zombies, sino también al cine de terror en general. Fue tal el éxito que hasta el mismísimo Maestro del Terror George A. Romero invitó a Wright y Pegg a aparecer como zombies en una película suya, LA TIERRA DE LOS MUERTOS VIVIENTES en 2005.

Para los que desconocen la cinta, la historia sigue a un vendedor de televisores y su mejor amigo que se ven obligados a salvar a sus amigos y seres queridos cuando estalla un ataque de zombis en un barrio de Londres. ¿Y porqué estamos hablando sobre esta película te preguntarás? Pues hoy hace 16 años que la película cruzó el Atlántico recibiendo una calurosa acogida del público estadounidense. Y, aunque esta es una de las películas de zombis por excelencia en la historia del cine, hay algunas más que merecen la pena por lo que, con motivo del aniversario del estreno de la película en los EE.UU., hoy vamos a redescubrir 5 películas que son casi, casi tan buenas como la cinta revolucionaria de Edgar Wright.

ZOMBIE CAMP (2015)

Una de las comedias de zombies más exitosas de los últimos años has sido ZOMBIE CAMP de Christopher Landon, que seguramente debe haber ayudado al director a ponerse detrás de las cámaras de nuevo con Blumhouse para dirigir la popular saga FELIZ DIA DE TU MUERTE. Protagonizada por uno de lo jóvenes actores más importantes del momento, Tye Sheridan, la historia sigue a tres Scouts que están preparando todo para irse de camping una última vez. Sus planes cambian repentinamente cuando se ven obligados a salvar su «tranquilo» pueblo del apocalipsis zombie. Con algunas de las situaciones más extrañas jamás vistas en una película de zombies, sin lugar a dudas, esta es la película que más se acerca a la comedia de ZOMBIES PARTY.

NIGHT OF THE LIVING DEB (2015)

Tal como el título de la película de Edgar Wright (SHAUN OF THE DEAD en inglés) rindió homenaje a la película de Romero, AMANECER DE LOS MUERTOS, como habrás adivinado, NIGHT OF THE LIVING DEAD hace exactamente lo mismo, solo que esta vez rindiendo homenaje a NIGHT OF THE LIVING DEAD (LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES).Y, a decir verdad, la premisa es muy parecida, cambiando el protagonista masculino por la genial actriz Maria Thayer. Tras una noche de fiesta, Deb se despierta en el apartamento de un chico y no recuerda nada. Al salir se encuentra en medio de un apocalipsis zombie. Rebosando de frases lapidarias, escenas realmente épicas – sobre todo con el presupuesto limitado que tenían y unos toques de humor de lo más absurdo, hay que ver esta comedia cadavérica para creerla.

ENTERRANDO A MI EX (2014)

Basado en el corto del mismo nombre de Alan Trezza, Anton Yelchin interpreta a Max, un “friki” de veinte años cuyo romance con su chica de ensueño toma un giro inesperado cuando su ex novia muerta regresa de entre los muertos y piensa que están saliendo todavía. Tiene todos los elementos que uno espera encontrar de una “RomZomCom” que te asustará, pero sobre todo te hará reír. Pero eso era de esperar ya que estamos hablando de una película que viene de la mano de la mente detrás de clásicos como GREMLINS, PIRAÑA y AULLIDOS.

ONE CUT OF THE DEAD (2017)

Seguimos la lista con uno de los mayores éxitos del Festival de Sitges del 2019. La gente no tardó en comparar esta cinta japonesa con ZOMBIES PARTY cuando comenzó a aparecer en festivales de género por todo el mundo, y con razón. No solo eso, sino que también proporcionó una perspectiva completamente novedosa del género zombie, ya que es un experimento que no «creemos» que nadie haya intentado antes. Sin revelar demasiado, la película gira en torno a un pequeño equipo de cineastas independientes rodando una película de serie B de zombies hasta que las cosas se les van de los manos cuando hordas de zombies reales llegan al set. Si decimos algo más, estaríamos echando a perder vuestra diversión con esta cinta, pero basta con decir que hay un giro sorpresa hacia la mitad de la película que te dejará rascándote la cabeza mientras te echas a reír al mismo tiempo.

EL TERROR LLAMA A SU PUERTA (NIGHT OF THE CREEPS) (1986)

La última película de nuestra lista, dirigida y escrita por Fred Dekker, estaba muy por delante de sus rivales en los años ’80, por muchos motivos. Mezclando el género de los zombies con películas como LA COSA y LA INVASIÓN DE LOS ULTRACUERPOS, Dekker nos relata cómo unos parásitos extraterrestres llegan a la Tierra para tomar el control de nuestros cerebros – de ahí los susodichos zombies. Cómo era de esperar en los años ’80, un grupo de adolescentes se da cuenta de lo que está sucediendo y el futuro de la tierra está en sus manos.

Y para acabar con una curiosidad, por si no te habías dado cuenta, los apellidos de todos los personajes rinden homenaje a un sinfín de directores desde Raimi, Cronenberg hasta el mismísimo Romero.