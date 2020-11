5 de las mejores películas de home invasion inspiradas en Solo en casa

Hoy, 10 de noviembre, se cumplen tres décadas desde que Macaulay Culkin convirtió a Kevin McCallister en un icono en SOLO EN CASA. El cuento navideño del director Chris Columbus y el escritor/productor John Hughes sobre un joven que se ve obligado a defenderse de unos ladrones obstinados una y otra vez se ha convertido en una película imprescindible para ver durante la Navidad desde su gran éxito en 1990.

Dado su éxito, no es de extrañar que ha habido una serie de películas de terror que han explotado el argumento de SOLO EN CASA. Con lo cual, para celebrar el aniversario de una de las mayores películas de «home invasion» de todos los tiempos, lo que sigue es una lista de nuestras cinco películas favoritas que siguieron las huellas de Kevin.

ATRAPADA (2010)

En esta cinta de Carlos Brooks, una joven de 20 años se despierta asustada en medio de la noche durante el paso de un violento huracán, pero esto no es el peor de sus problemas ya que no está sola en su casa. Hay un tigre hambriento rondando por la casa. Atrapada dentro de la casa con todas las puertas y ventanas tapadas, y sin poder localizar a su padrastro, Kelly tendrá que luchar por su vida y por la de su hermano autista contra esta bestia asesina.

THE AGRESSION SCALE (2012)

Este thriller de Steven C. Miller relata como un secuestro de una familia en una casa se volverá una locura de terror. The Aggression Scale es una película de acción claramente influenciada por el cine de los 80 con dos jóvenes como héroes. Cuatro asesinos a sueldo armados y peligrosos y dos excepcionales jóvenes se enfrentarán en una guerra por 500.000 dólares de dinero robado que están guardados en la casa familiar.

CUIDADO CON LOS EXTRAÑOS (2016)

El cineasta Chris Peckover nos recuerda que no hay ningún lugar hay lugar más peligroso que un tranquilo barrio americano en una blanca noche navideña. Y si no, que se lo pregunten a Ashley, la niñera del hijo de los Lerner, que deberá defender al niño de doce años de unos desconocidos que han irrumpido en la casa. Pronto, Ashley descubrirá que no se trata de un asalto al uso.

KNUCKLEBALL (2018)

La siguiente película es un thriller sencillo pero muy bien ejecutado que, para nada, teme aprovecharse de su violenta oscuridad o poner a su joven protagonista en situaciones peligrosas. Escrita y dirigida por Michael Peterson, KNUCKLEBALL cuenta la historia de Henry, un niño de 12 años que descubre el oscuro legado de su familia cuando su misterioso abuelo muere repentinamente dejándolo solo en una granja aislada. Si te intriga la idea de una combinación de EL RESPLANDOR y SOLO EN CASA, esta cinta es sin duda para ti.

BECKY (2020)

Y la última versión de terror de SOLO EN CASA en nuestra lista se trata de un despliegue bastante perverso y divertido de «girl power» y venganza violenta. El fin de semana en un lago de una adolescente que pasa unos días con su padre toma un rumbo inesperado cuando un grupo de convictos aparece de súbito en sus vidas. Dirigida por Jonathan Milott y Cary Murnion y protagonizada por Lulu Wilson y Kevin James en un papel sin precedentes, la película sigue a Becky, una estudiante de secundaria que sufre de bullying y cuya madre falleció hace un año. Becky mantiene una relación difícil con su padre Jeff pero deciden intentar recuperar su relación con un viaje a una casa que tienen en la orilla de un lago. Pero el fin de semana toma un rumbo inesperado cuando un grupo de convictos, liderado por Dominick, un Neo-Nazi, aparece de repente en sus vidas…