5 fantásticas películas de terror que abordaron el consumismo

Tal día como un 14 de Junio, hace 35 años se estrenaba THE STUFF (IN-NATURAL). Cuando tienes tras las cámaras a un genio de la caspa como el gran Larry Cohen algo bueno se cuece tras la lente. Así es el caso de esta cinta curiosa, descacharrante y sobretodo que no se toma mucho en serio. El guión de THE STUFF era una historia original del director Larry Cohen. Dijo: «Mi principal inspiración fue el consumismo y la avaricia corporativa de nuestro país y los productos perjudiciales que se vendían.

El consumismo es el sub-producto natural del capitalismo. En realidad, es el subproducto natural del hecho de estar vivo: al fin y al cabo, todos necesitamos ciertas cosas para sobrevivir: Comida, alojamiento, ropa. Parece que el consumo es nuestro estado natural.

Pero la cosa va más allá, sobre todo porque en una sociedad próspera se produce y se anuncia tantas cosas para consumir: coches, tecnología, entretenimiento, experiencias… Parece que todo está a la venta a un precio justo. Por supuesto, este sistema tiene muchos detractores, y en el cine este estilo de vida consumista ha sido especialmente criticado mediante la sátira (lo cual es irónico, si consideramos que las películas son en sí mismas objetos de consumo).

Con esto en mente, a continuación presentamos 5 películas de terror imprescindibles sobre los peligros del consumismo.

LA TIENDA (1993)

Basada en la novela homónima de Stephen King de 1991, LA TIENDA cuenta cómo la gente de Castle Rock daba mucho significado y valor a las cosas que realmente no necesitaban y que ni siquiera podían usar. Y todo eso los enredó en los oscuros engaños de Gaunt.

Como espectador, es muy fácil juzgar a los personajes por estar tan obsesionados con sus baratijas. Pero por otra parte, todos lo hacemos de una forma u otra. Muchos nos obsesionamos con ciertos artículos, como joyas o juguetes que no tienen otro valor que el que les hemos asignado. Y muchos nos dedicamos a comprar los últimos coches, teléfonos o zapatos cuando en realidad no los necesitamos. Tal vez somos materialistas; tal vez nos sentimos mal y ese objeto nos permite disipar un poco de dolor. A decir verdad, a los seres humanos les encanta amar las cosas, y LA TIENDA destaca que semejante obsesión nos deja susceptibles a las fuerzas siniestras.

American Psycho (2000)

Mientras que en 1987 WALL STREET abordó la industria financiera como una profesión, en 2000 AMERICAN PSYCHO se centró en el tipo de persona que tal profesión genera, en este caso, un narcisista psicótico y vanidoso hombre llamado Patrick Bateman.

Este ácido comentario crítico nos presenta a Patrick Bateman como el alter ego del sistema financiero: busca su satisfacción sin importarle cómo, no se preocupa por las consecuencias de sus actos y vive en un mundo alejado de la realidad. Los espectadores sólo encontrarán un vacío dentro de Bateman, que al principio parece ser un psicópata asesino, pero al final de la película resulta ser la víctima de un estilo de vida vacío que a primera vista parece fantástico, pero en realidad es de lo más superficial.

ROBOTS ASESINOS (1986)

Lo único que necesitas saber sobre ROBOTS ASESINOS es que es un slasher de los 80 sobre cómo un centro comercial contrató a un equipo de robots de seguridad de última generación para reemplazar a los guardias humanos, un grupo de adolescentes decidió hacer una fiesta nocturna en la tienda de muebles del centro comercial, un rayo golpea el centro de control de los robots, y los robots se descontrolan contra los adolescentes. Eso por sí solo debería ser motivo suficiente para querer verla.

Los mensajes sobre el consumismo son tan claros como cualquier escaparate de una tienda: El lugar donde expresamos nuestro comportamiento consumista más básico es aquel donde al final nos quedaremos atrapados antes de que nos maten.

ESTÁN VIVOS (1988)

Mientras que a simple vista los carteles, periódicos y programas de televisión de ESTÁN VIVOS parecen artículos de uso diario, si te pones un par de gafas especiales se revela su verdadera función: son sugerencias subliminales que están siendo diseminadas a los humanos por unos extraterrestres que se han infiltrado en la raza humana y la controlan en secreto. Esto es lo que un vagabundo (Roddy Piper) descubre en esta clásica cinta satírica de ciencia ficción de John Carpenter que plantea cómo los medios de comunicación nos están condicionando para convertirnos en consumidores inconscientes.

Esta representación icónica de los mensajes subliminales que se esconden en los carteles y periódicos que condenan a la población humana a ser consumidores incuestionables ofrece un mensaje potente sobre la influencia de los medios de comunicación y las inquietantes ramificaciones de lo que significa el consumismo entre el ciudadano medio y los grandes poderes corporativos y gubernamentales que lo fomentan.

THE STUFF. IN-NATURAL (1985)

Larry Cohen se basó sobre todo en «el gran volumen de comida basura que consumimos a diario … Seguimos comiendo estos alimentos a pesar de que algunos de ellos nos están matando. Fue entonces cuando empecé a pensar que «The Stuff» podría ser un producto imaginario – en este caso un helado – que está siendo consumido por millones y está haciendo un daño irreparable a la humanidad. Todo el mundo está comiendo esta sabrosa comida, así que ¿cómo puede ser malo para nosotros?»

THE STUFF. IN-NATURAL satiriza el consumismo americano en general, implicando a todos, desde los consumidores que nunca están satisfechos hasta las corporaciones que se dedica a vender estos productos dañinos como sea. Es muy fácil dejar de lado el pensamiento racional cuando veamos tantos anuncios llamativos en la televisión. Es demasiado fácil comer basura que se comercializa como «La próxima maravilla del mercado». Pero sólo porque sea «fácil» no quiere decir que debas hacerlo.