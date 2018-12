5 grandes películas de terror asiáticas que quizás nunca hayas visto

Asia es un continente místico y mágico, es un lugar legendario de donde vienen muchísimas historias y leyendas de la tierra. Por ello, las películas de terror de Asia tienen un estilo diferente y peculiar y un sabor a “no sé qué” que el cine occidental jamás puede imitar ya que sus tradiciones influencian sus películas con una esencia muy diferente a lo que estamos acostumbrados.

Por lo tanto Asia nos ha regalado alguno de los títulos más emblemáticos del género, que han contribuido a crear otra forma de ver y sentir el terror. Partiendo de sus distintas culturas, entre todas han construido una nueva visión sobre el miedo, la angustia y la muerte, basada en la sugestión y expectación, ambientes claustrofóbicos y gélidos silencios.

Como existen tantas películas clásicas que han llegado desde Asia, muchas de las cuales han sido objeto de remakes, en vez de recordaros las cintas de culto de siempre, lo que sigue es una lista de cinco películas asiáticas que quizás desconocías pero que son de visionado obligatorio.

COMING SOON / PREOGRAM NA WINYAN AKAT (2008, Sophon Sakdaphisit)

¿Cómo puede ser que esta película pasara tan desapercibida? Puede que la historia no sea tan original como otras en esta lista, pero juega con las expectativas del público. Los efectos de maquillaje son realmente asombrosos, ya que el fantasma, Shomba, está a la altura de Natre, Kayako y Sadako. El único pequeño fallo de la cinta quizás se encuentra en su desenlace ya que no le hace justicia a los 90 minutos anteriores. Pero, en realidad, diríamos que esta cinta llegó demasiado tarde a la fiesta después de que se habían establecido ya todos los iconos del terror asiático. Es una pena pero todavía no es demasiado tarde…

DEEP RED LOVE / SEKISEKI RENREN (2013, Kazuya Konaka)

Basada en la novela del mismo título del maestro de terror Minato Shukawa, esta cinta sobre una niña que deambula por su vecindario como un fantasma, después de haber saltado a su muerte desde el techo de un bloque de apartamentos, es muy directa en su propósito principal: de prevenir el suicidio, pero los métodos de Konaka son ingeniosamente indirectos.

La representación de lo que ocurre después del suicidio es, en realidad, casi idéntica al mundo real – según alguien que nace con la capacidad de ver a gente muerta, aquellos que se suicidaron están atrapados en este mundo, hasta que llega la hora originalmente designada para sus vidas.

POV : A CURSED FILM / POV: NOROWARETA FIRUMU (2012, Norio Tsuruta)

La huella que dejaron películas como El Proyecto de la Bruja de Blair y Paranormal Activity mostró al mundo lo factible que podía ser rodar una cinta de terror más que eficaz sin la necesidad de un gran presupuesto o estrellas taquilleras e, inevitablemente, las películas de “metraje encontrado“ comenzaron a apoderarse del mercado poco después. Una de ellas que pasó desapercibida fue POV de Norio Tsuruta y es una gran pena ya que la combinación de este subgénero con el típico terror asiático de los fantasmas de pelo largo resultó ser de lo más eficaz.

Relata como dos actrices, Mirai y Haruna, conducen un “talk show” sobre videos paranormales y reciben un inquietante video grabado en la propia escuela de Haruna. Como te puedes imaginar, los productores tienen que explotar la situación como sea y deciden acudir directamente al lugar para determinar si el video es real.

La cinta sabe crear tensión en todo momento, buscando en el espectador las ganas de continuar viéndola. La ambientación, así como alguna que otra actuación, recrea la atmósfera oscura y tenebrosa de una escuela completamente vacía, donde las paredes parecen hablar por sí solas. Esto consigue crear en nosotros un estado inquietante de tensión.

ZOO (2005, Ryu Kaneda, Masaki Adachi, Hiroshi Ando, Komiya Masatetsu, Junpei Mizusaki)

ZOO son cinco pequeñas historias de terror y fantasía en las que se muestra el lado más misterioso del ser humano. Todas las historias están basadas en el libro homónimo del joven escritor Otsuichi

Tuvimos que pensarlo un par de veces antes de incluir esta cinta en la lista porque algunos de los segmentos de esta antología no son específicamente del género de terror. Sin embargo, esta es una película que no dejará a nadie indiferente. No todos los segmentos son perfectos, pero ese suele ser el caso en casi todas las antologías, pero en ZOO cada segmento presenta algo realmente único. Más allá de eso, la estética es especialmente asombrosa. Teniendo en cuenta la extraña naturaleza y originalidad de los relatos y la alta calidad de la producción, nos sorprende que esta película no haya llegado a un público más amplio.

THE WEDDING CURSE / SUKOB (2006, Chito S. Roño)

Sandy y Dale, dos chicas que trabajan en Dubai se preparan para casarse. Cuando llegan a su casa, Sandy lee una nota de su madre donde le dice que una amiga suya, Helen ha muerto en un accidente de bus cuando iba a ver a su marido que había muerto en un accidente de avión. Sandy decide casarse pero durante la ceremonia algo extraño pasa. Una presencia de un fantasma le atormenta.

Sin ninguna razón discernible, mucha gente considera que esta película es una estafa por tener demasiados elementos de otras películas. Pero nosotros pensamos todo lo contrario ya que es bastante innovadora a pesar de su uso de los tropos existentes. Si bien esto fue un gran éxito en las Filipinas, nunca ha recibido el reconocimiento internacional que merece. Es un concepto ingenioso, que permitió a Roño examinar las hipocresías de las ceremonias de boda, utilizando el guión de Chris Martínez que advierte contra la infidelidad. Es esta ironía lo que hace que la cinta valga la pena a pesar de sus apariencias poco originales…

