5 Joyas del género que combinan a la perfección el terror con la acción

De vez en cuando, combinando dos géneros extremos que “a primera vista” no tienen nada que ver dan resultados espectaculares. Aunque es cierto que no hay demasiados buenos ejemplos de la fusión de los dos géneros que queremos compartir con vosotros hoy en DARK, la tradición de combinar los tropos del cine de acción con narrativas aterradoras, sobrenaturales y/o viscerales siempre ha atraído a un público numeroso, reuniendo lo mejor de ambos mundos para los fans del género de terror.

Sin más demora, aprovechamos los inminentes estrenos de películas como THE PREDATOR y OVERLORD para hacer un repaso de cinco de las mejores películas que han logrado alcanzar un equilibrio perfecto entre dos de los géneros más intensos y extremos de todos los tiempos…

DEPREDADOR (1987)

Después del estreno de Rocky IV, había un chiste circulando por Hollywood. Como Rocky Balboa se había quedado sin oponentes en la tierra, en la quinta entrega de la saga tendría que enfrentarse a un extraterrestre. Dos hermanos guionistas Jim y John Thomas se tomaron el chiste muy en serio y desarrollaron un guión basado en ello. Y el resto es historia…

DEPREDADOR es, sin duda, uno de los pocos clásicos ochenteros intocables que lo tiene todo. Rebosando de testosterona, acción, efectos especiales increíbles y un sinfín de “one-liners” de Arnie Schwarzenegger, la cinta de John McTiernan nos presentó a un forastero especializado en la caza deportiva con muchísimas ganas de “jugar” con una fuerza de élite y de tomar el relevo de toda una larga tradición de slashers.

La mano ganadora de McTiernan consistía en convertir la enorme jungla sudamericana en un lugar tremendamente claustrofóbico a base de la clásica estructura argumental del hombre contra una invasión de extraterrestres (o, en este caso, extraterrestre). Como bien dijo el crítico Roger Ebert, “la cinta va tan rápido que no da tiempo a preguntarse por qué una especie alienígena haría el esfuerzo de enviar una criatura a la Tierra solo para que acabara con soldados estadounidenses” y, por suerte, varias secuelas han abordado las razones del porque adoptan estas prácticas tan extremas.

Como curiosidad, entre el reparto de atletas de elite incluyeron al guionista Shane Black para que ayudara si fuera necesario al entonces primerizo director John McTiernan – cosa que nunca llegó a hacer.

LA SAGA “THE PURGE”

La purga es un evento que ocurre cada año desde las 7:00 PM del 21 de marzo hasta las 7:00 AM del 22 de marzo. Durante ese tiempo, todo delito conocido es legal, y todos los servicios (policía, bomberos y hospitales) están cerrados. Dicen que sirve como una catarsis para los ciudadanos, pero en realidad, se utiliza como método artificial de control poblacional, en el que las personas más pobres y sin hogar son eliminadas.

A pesar de que la saga THE PURGE empezó con mal píe (en nuestra opinión), la franquicia consiguió revolucionar al público con la segunda entrega, la extraordinariamente ambiciosa, ANARCHY: LA NOCHE DE LAS BESTIAS. A partir de ahí, todas las entregas han sido construidas a pura tensión y potencia, confirmado que si se puede combinar en una misma cinta elementos de terror puro, acción frenética y violencia sádica.

“Que pasen la noche a salvo señores”…

ÁNGEL DE LA MUERTE (1990)

Y ahora llegó el turno de una de las películas mas infravaloradas de su época, quizás por la cantidad de películas similares que conquistaban la taquilla en ese momento; esas películas en las que el planeta Tierra se ve amenazado por un extraterrestre malísimo.

No os voy a mentir. Es innegable que la trama es un delirio absoluto, saltando de género en género constantemente. De hecho, si no fuera porque el director Craig R. Baxley se toma tan en serio a sí mismo, diríamos que es una parodia del sub-género, pero no lo es, ni mucho menos, y ahí está su encanto.

Con sus momentos “buddy cop” al más puro estilo DANKO: CALOR ROJO, TANGO Y CASH, LIMITE 48 HORAS y cia y sus espectaculares escenas de acción frenéticas al más puro estilo ochentero, ÁNGEL DE LA MUERTE logra con creces su propósito, que no es otro que el de entretener, captando perfectamente lo que era el cine palomitero de serie B a finales de los ochenta. Échale un vistazo, no te arrepentirás…

DOG SOLDIERS (2002)

La trama de esta aclamada cinta de terror de Neil Marshall (THE DESCENT) no se complica mucho pero la historia se lleva a cabo muy bien en la pantalla.

A pesar de su presupuesto muy limitado, Marshall aprovecha todos los recursos sin desperdiciar ninguno. Desde el primer momento, esta claro que algo va muy mal y a partir de ahí, a acción no se frena en ningún momento, haciendo cada minuto de la cinta más y más tenso hasta el gran colofón donde Marshall mete otro enorme giro inesperado para mantenernos a todos a raya.

La película fue el debut como director de Neil Marshall y, por lo tanto, tiene algún fallo que otro, pero sin duda es una excelente ópera prima que merece ser vista una y otra vez.

ALIENS : EL REGRESO (1986)

Una lista de cintas que fusionan el terror con la acción sería incompleto sin la inclusión de la intocable e insuperable película de James Cameron.

Muchos estaréis de acuerdo con que ALIEN: EL OCTAVO PASAJERO es una de las mejores cintas de terror de la historia pero ALIENS: EL REGRESO gana un puesto en nuestra lista dado que el nivel de la producción y la acción estrambótica que remplazó el suspenso pasivo de la primera parte no le quitó nada al terror puro que Scott consiguió en 1979.

Lejos de rodar un clon del original, Cameron ató varios cabos sueltos, reforzando el legado y logrando un bombazo en taquilla que se vio refrendado con dos Oscars de siete nominaciones. En resumidas cuentas, ALIENS: EL REGRESO es la prueba absoluta de que segundas partes SÍ que pueden ser buenas…

Ahora te toca a ti. ¿Qué otras joyas del género que combinan a la perfección el terror con la acción se te ocurren? Cuéntanos tus recomendaciones en Twitter y/o Facebook.