5 libros que quitaron el sueño a Stephen King

Según el Maestro del Terror, Stephen King, “Para ser escritor, lo primero es hacer dos cosas: leer mucho y escribir mucho. No conozco ninguna manera de saltárselo. No he visto ningún atajo”.

Hace poco, el susodicho escritor reveló en un tuit que suele leer una media de 80 libros al año. Eso son un montón de libros al mes. Lo bueno es que, podemos estar seguros de que si, entre todos esos títulos, King se decide por recomendar uno, es porque de verdad merece la pena leerlo ya que no debe ser sencillo asustar al maestro del terror, responsable por libros tan terroríficos como “Carrie”, “El Resplandor”, “Misery” o “It”.

Lo que sigue es una lista de cinco libros de terror que lleva el sello de calidad del rey de literatura fantástica. Si te gusta el terror y te gusta King – suelen ir de la mano – seguro que vais a disfrutar de estas novelas. ¿Has leído alguna de ellas?

Una cabeza llena de fantasmas (Paul Tremblay)

Ganador del Premio de Novela Bram Stoker, “Una cabeza de llena de fantasmas” es un libro fascinante que mezcla el terror con el misterio, el drama familiar y la crítica a la sociedad del espectáculo en la estela de “El resplandor” de King, “La maldición de Hill House” de Shirley Jackson y “El exorcista” de William Peter Blatty.

“Una cabeza llena de fantasmas” es un enfoque moderno a la clásica historia de posesión. La familia Barrett cree que su hija de 14 años está sufriendo de esquizofrenia pero, cuando los síntomas dejan perplejos a todos los médicos, la familia decide pedir ayuda a un sacerdote católico. Desesperados por la quiebra económica, la familia accede a que todo el proceso de exorcismo quede grabado en una especie de “reality”.

Lo que dijo Stephen King: “Me mató de miedo, y eso que a mí es bastante difícil asustarme“.

Las Ruinas (Scott B. Smith)

Con “Las Ruinas”, Smith pretende aterrorizar al lector y lo consigue de una manera directa, sin atajos ya que es un prolongado grito de terror.

En “Las Ruinas”, lo que comienza como unas idílicas vacaciones en México, terminará siendo una pesadilla terrorífica cuando dos parejas se encuentran con unas extrañas ruinas mayas en mitad de la selva.

Lo que dijo Stephen King: “La estancia en México de los protagonistas es el equivalente actual de lo que fuera en su día “Tiburón” en las playas de Nueva Inglaterra.”

Hex (Thomas Olde Heuvelt)

“Hex”, la primera novela traducida al inglés del autor holandés Thomas Olde Heuvelt impresionó no solo a Stephen King sino también al gran George R.R Martin.

En “Hex”, La Bruja de Blackrock acosa a la pequeña población de Black Spring en busca de vengar su muerte ocurrida en el siglo XVII. El sheriff de la ciudad sabe que no pueden dejarla escapar de la población porque si no, llevaría el caos al mundo entero. Sin embargo, los adolescentes del pueblo tienen otros planes para librarse del ancestral mal que los acosa.

Lo que dijo Stephen King: “Es escalofriante, muy adictivo y revolucionario”.

Heridas Abiertas (Gillian Flynn)

Heridas abiertas es la primera novela de Gillian Flynn, autora de la exitosa “Perdida” y consagrada ya como maestra del thriller psicológico. Nos cuenta la historia de Camille Preaker, una periodista recién salida de una breve estancia en un hospital psiquiátrico, que debe regresar a su ciudad natal, Wind Gap, para cubrir el asesinato de dos niñas. Pero hay un problema, Camille también está en el punto de mira del asesino. Mientras descubre pistas sobre el caso, irá desenterrando viejos fantasmas del pasado. Por lo tanto, la trama se convierte en una trama más clásica y sería convencional si no fuera por el montón de detalles que consiguen volver la narración en algo subversivo, sobre todo empezando por la propia protagonista.

Lo que dijo Stephen King: “Una obra admirablemente, sobrecogedora, enriquecida por una escritura inteligente… Las últimas treinta páginas fueron terroríficas, me daba un miedo terrible seguir leyendo”.

La Maldición de Hill House (Shirley Jackson)

Y acabamos con la clásica novela de casas encantadas que se sale de lo habitual y que es considerada una de las principales novelas de horror del siglo XX.

John Montague, doctor en Filosofía y antropólogo trata de probar que Hill House está, de hecho, encantada. Para ello recurrirá a un grupo de gente un tanto peculiar. A medida que pasan tiempo en la casa, el lector se dará cuenta de que la mansión tiene sus propios planes para uno de los invitados, la joven Eleanor; una mujer desdichada que, tras once años cuidando a su arisca madre inválida, se ha vuelto una persona solitaria.

Lo que dijo Stephen King: En su libro “Danse Macabre” se refiere a “La Maldición de Hill House” como una de las mejores novelas de terror de finales del siglo XX. El escritor también mencionó la novela como fuente de inspiración cuando estaba escribiendo “El misterio de Salem’s Lot”…