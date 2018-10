5 películas ambientadas en Halloween que quizás no hayáis visto

¡Se acerca una de las noches más intensas (y esperadas) del año!

Las hojas de los árboles empiezan a caer al suelo, los días se van haciendo cada vez más cortos y las pantallas de cine y televisión conciben sus planes para que pases una noche de lo más terrorífica.

Desde siempre, Halloween ha servido de inspiración para algunas de las películas más aterradoras de la historia y seamos sinceros, siempre es una excusa especialmente buena para deleitarse con una buena selección de cintas de terror. Pero la pregunta del millón casi todos los años suele ser: ¿cuál o cuáles veo?

Por lo tanto, lo que sigue es nuestra selección de 5 películas ambientadas en Halloween que quizás no hayáis visto…

GHOSTWATCH (1992, Lesley Manning)

Transmitida por primera vez en la noche de Halloween de 1992, GHOSTWATCH pretendió ser una “transmisión en directo” desde una casa encantada (y los estudios de la BBC) que la convirtió en algo extraordinario y absolutamente esencial para ver en Halloween. Tan convincente fue esta supuesta investigación sobre la actividad paranormal en una casa familiar que llegaron nada más y nada menos que unas 30,000 llamadas a la centralita de la BBC en una hora; muchos de los espectadores estaban aterrados, convencidos de que lo que estaban viendo era real, o padres furiosos porque sus hijos habían sufrido ataques de pánico.

A medida que avanzaba este especial de 90 minutos, el espíritu de la casa – apodado “Pipes” – nos hacía sentir su presencia mientras los presentadores realizaron unas actuaciones de lo más creíbles y realmente magistrales (sobre todo Sarah Greene).

En resumidas cuentas, GHOSTWATCH daba (y sigue dando) mucho miedo, y fue un precursor del fenómeno de ‘found footage’ iniciado por THE BLAIR WITCH PROJECT unos siete años después.

El Aprendiz de Satanás (2004, Jeff Lieberman)

Un niño obsesionado con los videojuegos acaba ayudando (inconscientemente) a un asesino en esta comedia de terror de bajo presupuesto. Douglas está obsesionado con un juego llamado “El pequeño ayudante de Satanás”. En la noche de Halloween, Douglas decide buscar a Satán, encontrándose con alguien que lleva puesta una careta del diablo. Douglas, desde ese momento, decide ayudarle en todo lo que pida, pero realmente, ¿quién se encuentra detrás de esa máscara?

Aunque es cierto que la cinta tiene sus defectos, hay algunas escenas que no dejarán a nadie indiferente por lo espeluznantes que son, así que si te has aburrido de todas las películas de Halloween conocidas que sueles poner en estas fechas, este año tocar ir en busca de esta.

THE HOUSES OCTOBER BUILT (2014, Bobby Roe)

En THE HOUSES OCTOBER BUILT, un equipo de entusiastas emprende un viaje, dispuestos a documentar gráficamente las más terroríficas atracciones de Halloween que se pueden encontrar en Estados Unidos. Uno de sus primeros destinos es una casa regentada por payasos. La actitud irrespetuosa de los reporteros no cae nada bien entre sus anfitriones, iniciando un conflicto que desencadena una angustiosa persecución. Aquí tenemos la película de esta lista con el mayor número de payasos malvados con una diferencia abismal. El más escalofriante de todos ellos es una payasa melancólica y desconcertante que parece seguir al equipo, vayan donde vayan: Una bella y aterradora payasa llamada Porcelain (Chloë Crampton).

LA MUCHACHA DEL SENDERO (1976, Nicolas Gessner)

Rynn Jacobs (Jodie Foster) es una niña de 13 años que vive en la apartada casa que ella y su padre han alquilado en un tranquilo pueblo costero en Maine. Nadie del pueblo ha visto nunca al padre y parece que la chica está siempre sola. Las habilidades de Rynn se ponen a prueba ante varios vecinos que tratan de descubrir qué misterio se oculta detrás de aquella solitaria chiquilla, sobre todo la entrometida casera y su sórdido hijo, que no le darán ni un solo instante de tranquilidad.

Aunque Halloween no juega un papel tan importante en este inquietante thriller de terror de los 70, protagonizado por una jovencísima Jodie Foster, Gessner utiliza la fiesta de manera muy eficaz para establecer el tono de la cinta. Arrancar la película con la fiesta de Halloween imprime un toque siniestro a este viaje hacia el terror psicológico que se hacía antes, sin necesidad de excesos de sangre ni de escenas estridentes, pero con una fuerza y ​​una capacidad de desasosiego dignas de los estudios grandes de Hollywood.

WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN (2011, Lynne Ramsay)

Basada en la novela de éxito escrita por Lionel Shriver, la cinta cuenta la historia de Eva Khatchadourian, una mujer culta y cosmopolita, escritora de guías de viaje que se queda embarazada, dando así comienzo su tragedia particular. Tras el parto, Eva empieza a dudar de sus aptitudes como madre, sobre todo ya que el niño parece haber desarrollado desde pequeño una personalidad completamente manipuladora y sociópata.

Aunque esta película es más bien un drama psicológico que una película de terror, es aterradoramente realista y Ramsay recurre a muchos tropos de terror para centrar su relato. La historia se desarrolla durante muchos años, pero hay una escena particularmente memorable que toma lugar en la fiesta de Halloween. Eva (Tilda Swinton) conduce hacia casa después del trabajo y de repente se encuentra rodeada de chicos haciendo “truco o trato”. Al llegar a casa, se da cuenta que la han seguido. Miran por la ventana y golpean la puerta, pidiendo chuches que Eva no tiene. Es un momento que resalta el frágil estado psicológico de Eva; una madre que siente que los demonios de su hijo la están asfixiando.