5 películas caníbales menos conocidas que despertarán tu apetito

Cuando piensas en películas sobre caníbales, las primeras que vienen a la mente suelen ser películas que se desarrollen en la selva que representan el canibalismo de forma primitiva.Películasde los años 70 y 80 como HOLOCAUSTO CANÍBAL o CANÍBAL FEROZ que crearon un subgénero de películas caníbales de explotación.Pero la exploración del canibalismo en el cine se extiende mucho más allá de la jungla, y si bien se ha utilizado más recientemente en relatos sobre llegada a la mayoría de edad como CRUDO y SOMOS LO QUE HAY, algunas de las cintas más entretenidas de este sub-genero inyectan humor negro o alta cocina en sus menús.

A título de prueba, hoy queremos sacar lo mejor de nuestro recetario para que nadie se quede con hambre con una delicatesen para los amantes del sub-genero del canibalismo. Y, por supuesto, habrá carnaza en el menú…

LA CUEVA (2014, Alfredo Montero)

Combinando los mejores aspectos de dos películas míticas, THE DESCENT y THE BLAIR WITCH PROJECT, LA CUEVA de Alfredo Montero sigue a cinco amigos que se adentran por los estrechos e incontables pasadizos de una cueva en busca de aventuras. Cuando empiezan a desandar el camino buscando la salida, los jóvenes descubren que están atrapados. Sin agua ni comida, sin pilas suficientes para las linternas, y sin medio de comunicarse con el exterior, los cinco se ven abocados a sobrevivir a cualquier precio.

Mientras la película empieza documentando las típicas trastadas de cualquier joven grupo de turistas, como bañarse en pelota picada en playas exóticas y compartir historias de terror alrededor de una hoguera, Montero evita que sea el típico vídeo de vacaciones en familia que se ve una vez antes de guardarlo en un cajón para la eternidad.

Con un reparto de lujo, las actuaciones de las cinco protagonistas son realmente auténticas asegurándose de que cuando la cosa se pone fea al perderse en un laberinto de cavernas, el público siente casi las mismas emociones y miedos que ellos.

PROBLEMA CADA DÍA (2001, Claire Denis)

Esta cinta tan difamada es una de las mejores películas sobre caníbales que hemos visto en los últimos 15 años. Vincent Gallo y Beatrice Dalle protagonizan la película, haciendo papeles de dos personas normales y morales pero que están infectadas con una condición que les hace sentir obligados a comer carne humana en momentos de intimidad carnal. Dado que su hambre está ligada a su lujuria, PROBLEMA CADA DÍA vincula lo repulsivo a lo seductor, lo que resulta en una experiencia cinematográfica sensual y profundamente inquietante. Es cierto que es una película difícil de dirigir si no tienes mucha paciencia con las películas lentas, pero su profunda sensualidad y sus momentos más explícitos (y casi insoportables) de salvajismo hacen que valga la pena encontrarla como sea.

SUB-HUMANOS (1972, Gary Sherman)

Los caníbales en este relato ambientado en el metro de Londres incitan compasión entre el público. Descendieron de los trabajadores ferroviarios victorianos que fueron enterrados vivos durante la construcción y se adaptaron al canibalismo y la endogamia para sobrevivir. Al final, es la indignación y el dolor de la muerte de su amante caníbal que impulsa a “El Hombre” a emprender una campaña homicida.

Entre esa versión trágica de los caníbales y el elemento humorístico que añade el papel de Donald Pleasence, nos resulta extraño que esta joya infravalorada no aparezca en más listas de las mejores películas sobre caníbales.

Como curiosidad, Pleasence comparte una escena con Christopher Lee, haciendo la película aún más apetecible ya que Lee fue la primera opción de John Carpenter para hacer el papel de Dr. Loomis en LA NOCHE DE HALLOWEEN.

PADRES (1989, Bob Balaban)

Esta comedia negrísima de Bob Balaban es, sin lugar a dudas para nosotros, una de las más entretenidas de todas.

Randy Quaid y Mary BethHurt interpretan a Nick y Lilly, alegres padres de Michael, quienes mantienen las apariencias tratando de subir un peldaño en la escala social. Son, o parecen, la típica familia americana de clase media de los años 50 pero muy pronto el pequeño Michael empieza a advertir que la familia patina sobre una quebradiza superficie de la realidad. Sus padres le mienten, ocultando un oscuro y sucio secreto relacionado con sospechosos manjares que papá trae a casa y mamá guarda en el frigorífico. Nick sólo quiere que Michael siga los pasos de su padre, recurriendo a medidas autoritarias para que Michael “participe” en la dieta familiar. Pero cuando Michael se vuelve rebelde, papá no lo toma muy bien.

THE LAST HORROR MOVIE (2003, Julian Richards)

Y acabamos con un postre muy especial, hecho a base de vísceras: THE LAST HORROR MOVIE, dirigida por Julian Richards (NO HABLES CON EXTRAÑOS, SHIVER).

Un peligroso psicópata aparece de la nada y comienza a apuñalar brutalmente a una joven camarera. ¿Hartos de la misma peli de terror de siempre? Pues eso mismo parece pensar Max Parry, un asesino en serie de Londres, que filma todos sus asesinatos para mostrar al mundo la verdad sobre su gremio en la película de terror definitiva. Lo que comienza siendo el típico film de matanza de adolescentes se acaba convirtiendo en un perturbador viaje a través de la mente criminal de Max, un cordial fotógrafo de bodas con un particular gusto por la carne humana.