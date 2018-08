5 Películas de exorcismos basadas en posesiones reales

Ah, qué magnífico día para un exorcismo…..

Parece algo que solo puede ocurrir en la película, pero los exorcismos han existido desde hace siglos y lo cierto es que siempre han tratado de mantenerlos ocultos. Los exorcismos se realizan para expulsar un espíritu maligno del cuerpo de un individuo. Se pueden realizar de varias maneras, y en la religión católica deben ser aprobados por la iglesia antes de que se practiquen. Los sacerdotes se tienen que formar para convertirse en exorcistas y, a pesar del largo proceso, no siempre resulta fácil determinar si una persona está poseída o no.

Matt Baglio, autor del libro “El rito: La Celebración de un Exorcismo Moderno” dice que: “Incluso los exorcistas admiten que el 90% de las personas que vienen a verlos no necesitan un exorcismo”. Pero luego están el 10% que si lo necesitan. Muchas familias se han visto atormentados por cosas inexplicables, y a veces la iglesia es su única salvación. Si sus experiencias se deben a posesión demoníaca o enfermedad mental aún está en debate. Pero, real o no, varios casos de posesión demoníaca han sido llevados a la gran pantalla. Por lo tanto, hoy te presentamos 5 exorcismos reales que se convirtieron en películas.

EL RITO

En EL RITO, a pesar de que está lleno de dudas sobre el tema, el estudiante de seminario Michael Kovak (Colin O’Donoghue) descubre que él debe asistir a una escuela de El Vaticano de exorcismo. Convencido de que la posesión es el trabajo de una mente con problemas, más que los demonios reales, él le pide a sus superiores buscar respuestas en la psiquiatría. Michael se convierte en aprendiz del padre Lucas (Anthony Hopkins), un veterano exorcista, y descubre una fuerza que provoca que dude en lo que cree.

El viaje de la vida de Michael es una adaptación del libro “El rito: La Celebración de un Exorcismo Moderno” de Matt Baglio. Su novela sigue la vida del padre Gary Thomas, que descubre todo lo que se necesita para convertirse en un exorcista estudiando clérigos experimentados en Roma. El autor presenció más de 20 exorcismos mientras seguía al Padre Gary, y sus experiencias durante todo el proceso de escribir el libro ayudaron a Baglio a “re-conectar con la Iglesia y entender el valor de la fe.

LÍBRANOS DEL MAL

La Policía de Nueva York está más que acostumbrada a ver cosas terroríficas durante sus patrullas, pero el Sargento Ralph Sarchie se encontró con algo mucho más fuera de lo normal durante su turno de noche. En LÍBRANOS DEL MAL, Ralph Sarchie, un veterano policía de Nueva York, trabaja en la zona del sur del Bronx, vigila en su coche que todo se mantenga en calma en el barrio. Sin embargo, lo que él realmente considera como trabajo es la investigación que realiza en paralelo sobre varios casos demoniacos de posesiones y la asistencia en los exorcismos humanos que lleva a cabo con la ayuda de un sacerdote. Ralph, por primera vez, encuentra pistas esclarecedoras que demuestran que los fenómenos paranormales que llevaba estudiando durante meses, eran ciertos.

Si bien algunos de los eventos representados en la película fueron ficticios, las experiencias del sargento Sarchie con la religión y los demonios son muy reales. Sus experiencias paranormales lo llevaron a convertirse en un demonólogo, y también escribió un libro que detalla su vida dedicada a salvar la ciudad del mal que la atormenta.

EXPEDIENTE WARREN: THE CONJURING

Esta cinta del James Wan cuenta la terrorífica historia de la familia Perron; una familia que, en la década de los 70, afirmó haber contactado con espíritus malvados en su domicilio del estado de Rhode Island. Sus presuntos encuentros sobrenaturales fueron estudiados e investigados por Ed y Lorraine Warren (Interpretados en la película por Patrick Wilson y Vera Farmiga). Lorraine es medium y Ed es un reputado investigador. Ambos se dedican al estudio de casos espirituales y paranormales. Lorraine no tarda en descubrir que las apariciones están relacionadas con el espíritu de un niño y una misteriosa caja de música que lleva en la casa varias décadas.

La película se basa en los acontecimientos que le sucedieron a la familia Perron en la década de 1970 en Rhode Island. La familia fue testigo de actividades paranormales similares después de mudarse a su granja, pero las cosas no terminaron igual que en la película. Bathsheba se volvió más violenta hacia la familia con los Warren presentes, y la familia los hizo marcharse. Al final, Bathsheba abandonó el cuerpo de Carolyn, pero continuó plagando a la familia durante muchos años.

EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

La película de 2005 de Scott Derrickson EL EXORCISMO DE EMILY ROSE estuvo basada en la historia real de Anna Elisabeth Michel (Anneliese), quien, al cumplir 16 años empezó a comportarse de una manera muy extraña y a sufrir una serie de espasmos musculares muy fuertes. Después de ser atendida por médicos, la joven alemana fue diagnosticada con epilepsia por un neurólogo en la clínica Psiquiátrica de Wurzburg, Alemania. Pero Anneliese seguía atormentada con la idea de que estaba poseída y se atrevió a contar a sus padres como voces la perseguían diciendo que se iba a “pudrir en el infierno” y que veía caras del diablo. Después de tres años intentando encontrar una solución con varios especialistas de salud mental, sus padres optaron por ponerse en contacto con varios curas con la esperanza de que alguno pudiera realizar un exorcismo. Mientras tanto, en su casa en Klingenberg, Anneliese insultaba, pegaba y mordía a sus familiares, se negó a comer comida preparada por su familia porque “los demonios se lo prohibían”, y sólo “podía” comer arañas, moscas y carbón y beber su propia orina. Por fin, en septiembre de 1975, Josef Stangl, el obispo de Wurzburg, le ordenó al padre Arnold Renz junto al pastor Ernst Alt practicar un “gran exorcismo”. Entre septiembre de 1975 hasta julio de 1976 se le practicaron un gran total de 67 ritos. Los ataques de Anneliese durante estos encuentros eran tan fuertes, que a veces debía ser sostenida por tres hombres e incluso hubo que encadenarla.

Además, para preservar todos los detalles de los exorcismos, se grabaron más de 40 cintas hasta el 1 de julio de 1976 cuando la joven murió de hambre. Lo último que dijo a Renz y Alt fue: “Rueguen por el perdón” y a su madre le dijo: “Mamá tengo miedo”. Tras su muerte tanto sus padres como los dos curas fueron detenidos y juzgados por asesinato, ya que, según la autopsia que se realizó el 1 de julio de 1976, Anneliese Michel sucumbió a los efectos de la deshidratación y la desnutrición. Los curas fueron declarados culpables de homicidio involuntario y sentenciados a una pena de tan solo 6 meses de prisión: una sentencia que luego fue suspendida.

EL EXORCISTA

Mucha gente solo conseguía el sueño si dormía con un crucifijo después de ver EL EXORCISTS en 1973, y con razón. La historia de una niña de 12 años poseída por el diablo era algo que el público nunca había visto antes, y nos hizo cuestionar la religión y la existencia del bien y el mal. Fuimos testigos de como Regan MacNeil interrumpía una fiesta de su madre para orinar en la alfombra, violar su cuerpo con un crucifijo y girar la cabeza de un modo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Nos hizo pensar que si una niña inocente de 12 años puede ser vencida por un mal de esa forma, entonces lo mismo podía pasar a cualquiera de nosotros también.

Y lo que hizo que la película sea aún más aterradora fue el hecho de que los eventos de la película se inspiraron en un exorcismo que se efectuó en la vida real. Bueno. Más o menos. EL EXORCISTA fue adaptado de la novela del mismo nombre de William Peter Blatty y el propio autor se inspiró en el exorcismo de Roland Doe, que pasó en 1949. Se enteró de las experiencias del niño como estudiante en la Universidad de Georgetown, razón por la cual EL EXORCISTA se desarrolla en Washington, DC.

A diferencia de la película, el niño poseído era un niño de 12 años, no una niña. Aunque el niño permanece en el anonimato, uno de los curas que realizó los exorcismos, el padre William S. Bowdern, ha compartido las experiencias que tuvo con el niño. El padre William fue llamado por la familia del niño para ayudar porque se volvió cada vez más agresivo después de la muerte de su tía. La iglesia realizó un exorcismo sobre él, y fue uno de los tres exorcismos sancionados por la iglesia en ese momento. Curiosamente, el año pasado, William Friedkin grabó un exorcismo real para su documental THE DEVIL AND THE FATHER AMORTH. La película, que debutó en el Festival de Venecia, sigue la historia de una mujer italiana que había sido exorcizada en ocho ocasiones por el Padre Gabriele Amorth. En una situación extraordinaria, William Friedkin recibió autorización para filmar el noveno intento. Hablando con la revista Variety, Friedkin comentó, ““Fue aterrador. Pasé de estar asustado por lo que podría pasar a sentir una enorme empatía con el dolor y sufrimiento de esta mujer, lo que resulta obvio en la película”.

