5 películas de terror para alimentar tus ganas del verano que quizás no hayas visto

El verano es la temporada de los slashers, criaturas marinas y camping, así que ¿qué mejor manera de dar la bienvenida a esta época del año que con una selección de películas de terror para prepararte para el período de vacaciones bajo el sol? Aquí en DARK nada nos gusta más que esas cintas que aprovechan al máximo el ambiente que cada temporada trae consigo, llenándote de sensaciones que asocias con las épocas específicas del año.

Este año, hemos optado por seleccionar algunas de las películas menos conocidas que se desarrollan durante el verano que más disfrutamos en esta época; películas que merecen mucha más atención y respeto de lo que reciben. Ya sea que se los considere joyas de terror o fracasos de taquilla, estas son las 5 cintas que creemos que representan mejor las tonalidades del solsticio de verano…

LA HUMANIDAD EN PELIGRO (1954)

Un verano no es verano sin calor. Un verano no es verano sin colocar tu nueva toalla hortera en la playa que te han regalado con una revista. Y lo más importante: un verano no es verano sin bichos. En LA HUMANIDAD EN PELIGRO, el ejército americano realiza unas pruebas atómicas en un desierto del suroeste de los Estados Unidos. Como resultado de las radiaciones, las hormigas locales sufren una mutación que las hace crecer hasta alcanzar gigantescas dimensiones. Mientras el gobierno niega la existencia de la amenaza, los insectos mutantes se dirigen hacia las ciudades más cercanas. LA HUMANIDAD EN PELIGRO destaca con diferencia en comparación con otras “Monster Movies” de la época ya que tiene la distinción de ser una de las primeras películas sobre un “grave error nuclear” y aunque hayan pasado más de 60 años, sigue siendo una de las mejores.

MADMAN, EL LOCO (1981)

Tan solo es un campamento de jóvenes en medio de un bosque y tan solo es una historia contada al calor de una hoguera, pero nadie debería haber pronunciado su nombre… Marz. Han llamado a Marz y tendrán que pagar por ello. Madman Marz fue un tipo que dicen que mató a toda su familia con un hacha y se dice que aún vive en el bosque. Según la leyenda, cualquiera que diga su nombre más alto que un susurro lo convocará así que ahora los monitores tendrán que sobrevivir a algo más peligroso que un puñado de niños revoltosos.

Esta película tiene todo lo que podrás esperar: personajes degollados, algunos momentos turbulentos entre parejas enamoradas, una escena de lo más absurda en un jacuzzi, gente corriendo con linternas como si fueran pollos con las cabezas cortadas y, por supuesto, momentos muy íntimos en el bosque, que nunca acaban mal, ¿verdad?

Como curiosidad, MADMAN también se inspiró en la leyenda de Cropsey, pero cuando se estrenó LA QUEMA en 1981, se reescribió el guión para poder rodar algo distinto que la gente no habían visto antes.

Cuando se estrenó, MADMAN fue todo un éxito en los autocines, y aunque fue rodado con un presupuesto muy reducido, todavía tiene su encanto con unos asesinatos geniales e inolvidables.

HUMANOIDES DEL ABISMO (1980)

Una cinta del rey del cine B, Roger Corman, y en un principio ofrecido al director Joe Dante, que lo rechazó , HUMANOIDES DEL ABISMO de Barbara Peeters relata como una especie de humanoide acuático prehistórico vuelve a la vida, causando el naufragio de un barco, la matanza de unos perros en el muelle y la violación de unas cuantas mujeres. Los efectos de las criaturas son bastante asombrosos teniendo en cuenta que solo tenían 3 trajes baratos de goma, dos de los cuales no se podían filmar desde ciertos ángulos por estar incompletos.

Al parecer, Corman tuvo un segundo director que entró al proyecto más tarde y rodó aún más escenas de violación. Corman ha comentado en alguna ocasión que la directora original, Peeters, hizo un buen trabajo con las escenas de asesinatos, pero que no había suficiente violación en su versión. Muchas de las personas que trabajaron en la película original ni siquiera se dieron cuenta de que Corman había añadido nuevas escenas hasta que se estrenó la película. En definitiva, tal vez sea poco original para ser un clásico, pero si os gusta este género es una buena opción para pasar una tarde y recordar el sabor del cine B de antaño.

ESCUELA NOCTURNA (1981)

ESCUELA NOCTURNA es un slasher urbano, así que no hay ni rastro de campamentos de verano aquí. Esta cinta, el último trabajo cinematográfico del cineasta Ken Hughes (autor del famoso CHITTY CHITTY BANG BANG), nos traslada a Boston donde están apareciendo mujeres decapitadas y la policía no encuentra pistas suficientes para detener al asesino. El teniente de policía Austin investiga el asunto y encuentra a un sospechoso: se trata de un profesor de antropología que conocía a las víctimas… Catalogada como un “video nasty” en Inglaterra, este notable ejemplo de los principios del sub-genero slasher te hará pensar dos veces antes de visitar un acuario o montar un tiovivo.

Pero, lo que seguimos sin entender tantos años después es porque en España esta cinta recibió el título de PSÍCOSIS II, a pesar de no tener relación alguna con la obra maestra de Hitchcock. El reclamo comercial propuesto aquí quedó en evidencia definitivamente cuando solo dos años más tarde, llegó la verdadera secuela de PSICOSIS.

EL DEVORADOR DEL ÓCEANO (1984)

Hay dos razones muy importantes por las que tienes que ver esta cinta como sea: la dirigió el gran Lamberto Bava, y la verdad es que resulta ser una historia realmente eficaz y fascinante. Además de un gigante monstruo pez que ataca a la gente, la trama también nos presenta a un asesino a sueldo que no se detendrá ante nada para proteger los secretos de una agencia gubernamental. No os va a gustar mucho esta comparación pero para los fans del cine (intencionalmente) B hasta Z como SHARKNADO y SHARKTOPUS definitivamente esta cinta es de visionado obligado. Y, a pesar de comparar EL DEVORADOR DEL ÓCEANO con las susodichas cintas, en su favor, Bava nos presentó un monstruo muy original en su momento y una forma de cazarlo extraordinariamente científico.

