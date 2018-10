5 películas de terror que harán que dejes de comer y beber para siempre

Cuando vamos al cine, nos ofrecen todo tipo de alimentos para consumir mientras disfrutamos de la película, pero, por regla general la comida en cuestión es poco variada y definitivamente se aleja de ser nutritiva.

Comer en el cine no sólo es poco saludable dada la calidad de la comida (alta en grasas y azúcares), sino porque también se tiende a comer en grandes cantidades sin tener conciencia de ello. No prestamos mucha atención a lo que estamos metiendo al cuerpo y, al salir del cine, la mayoría de veces seguimos con ganas de ir a cenar o comer algo más.

Con este preámbulo no queremos dar un discurso sobre lo que deberías y no deberías comer en el cine pero lo que si esperamos hacer hoy es ayudaros a manteneros alejados de la comida basura, ya que las películas en nuestra lista de hoy te dejarán sin ganas de volver a comer o beber mientras veáis otra película para siempre…

Y aunque uno puede pensar que la lista de hoy podría haber sido una tarea fácil, la verdad es que quedarse con solo cinco títulos ha sido una tarea relativamente complicada. Por supuesto, se nos pasó por la cabeza un sinfín de clásicos: escenas de cenas en LA MATANZA DE TEXAS, ALIEN, ERASERHEAD (CABEZA BORRADORA) o FRENESÍ de Alfred Hitchcock’s, Mia Farrow comiendo vísceras crudas en LA SEMILLA DEL DIABLO o las muertes exageradas y lentas en EL ATAQUE DE LOS TOMATES ASESINOS… Pero nos hemos quedado con una selección de cintas mucho más infravolaradas en las cuales la comida y bebida juegan un papel muy importante para no dejar a nadie indiferente.

STREET TRASH: VIOLENCIA EN MANHATTAN (1987)

La premisa es una de las historias más sencillas jamás adaptadas a una película que sigue a un grupo de vagabundos, que vive en las calles de Nueva York, sobreviviendo de robos y pequeños delitos. Un buen día un tendero local descubre una caja en su bodega con una nueva bebida ‘VIPER’, la cual vende a un bajo precio a los vagabundos. El grupo de indigentes compra la bebida. Pero cuando la beben se derriten inmediatamente, convirtiéndose en una papilla pegajosa.

Esta comedia de terror es una de las cintas más imprescindibles de los años 80 por lo escandalosa que es, su humor escatológico y unos efectos especiales excepcionalmente repugnantes (en el mejor sentido posible). Cabe destacar que STREET TRASH fue dirigida por Jim Muro, quien llegó a trabajar con los más grandes en Hollywood, trabajando como operador de cámara en cintas tan icónicas como ABYSS, TERMINATOR 2 y TITANIC de James Cameron, CASINO de Martin Scorsese y HEAT de Michael Mann.

En 2005, Synapse Films comercializó una versión completamente nueva, digitalmente remasterizada de la película; una versión que tienes que conseguir como si tu vida dependiera de ello.

THE STUFF (LA SUSTANCIA MALDITA) (1985)

Es cremoso, delicioso, nutritivo y, además, ¡está vivo!

El crítico de cine y organizador del festival FrightFest, Alan Jones, describió esta película como el concepto de THE BLOB: EL TERROR NO TIENE FORMA pero contado al revés, y cuánta razón tenía. Con el eslogan “¿Lo estás comiendo o te está comiendo?”, THE STUFF es una descarada crítica anticapitalista del mercado de la comida basura.

Después de que dos mineros descubran una sustancia parecida al yogur y se empiece a vender como un postre cremoso bajo en calorías, se convierte en todo un fenómeno nacional por todo Estados Unidos. Pero poco después, la gente se empieza a dar cuenta de que esa nueva sustancia en realidad les está consumiendo a ellos…¡desde adentro! THE STUFF no tiene equivalente y, aunque en muchos momentos no tiene ni pies ni cabeza, ahí radica mucho de su atractivo.

POLTERGEIST (FENÓMENOS EXTRAÑOS) (1982)

Esta película de culto, escrita y producida por Steven Spielberg y (tal vez no) dirigida por Tobe Hooper se estrenó hace más de 35 años y aún tiene algunos de las mejores momentos gore de todos los tiempos (gore gastronómico incluido). La escena de peeling facial es un clásico con un filete que comienza a moverse por el mostrador antes de eruptar como un volcán relleno de carne, una alita de pollo llena de gusanos y luego, por supuesto, un parapsicólogo que entra en el baño para vomitar todo antes de someterse a un estiramiento facial casero.

Y mejor aún, lo que muchos no saben es que las manos que vemos tirando trozos de piel de la cara pertenecen al mismísimo Steven Spielberg…..

LOS PAYASOS DEL ESPACIO EXTERIOR (1988)

¡Por fin, una película que le da un buen uso a la comida del circo! Si eres todo un fan de las películas de terror “cursis”, seguramente habrás visto o al menos habrás oído a alguien hablar de esta película. LOS PAYASOS DEL ESPACIO EXTERIOR no se toman en serio, pero aun así logró darnos pesadillas cuando se estrenó, sobre todo esas escenas de las víctimas envueltas en algodón de azúcar, por muy absurdo que esto pueda sonar. Junto con Pennywise, esa pandilla de payasos arruinómuchas infancias. Sin duda una de las películas de terror más tontas (pero más entretenidas) de los 80.

Veréis una selección de momentos gastronómicos de lo más locos desde unos “gusanos payasos” que nacen de las palomitas de maíz hasta una nave llena de capullos de algodón de azúcar que transforman las víctimas en un líquido que los payasos beben con una pajita.

FONDA SANGRIENTA (1987)

Originalmente escrita como un homenaje a la película BLOOD FEAST de 1963, esta comedia de terror muy infravalorada y políticamente incorrecta, escrita por la leyenda del punk de terror Dukey Flyswatter, sigue a dos hermanos que dirigen un restaurante vegetariano que acaban sirviendo partes del cuerpo humano bajo las órdenes del cerebro de su difunto tío, un asesino en serie. Guardan el cerebro en una jarra en la cocina y obliga a los hermanos a construir una mujer usando partes de mujeres inmorales para resucitar a la diosa egipcia Sheetar, quien luego regresará a la tierra para matar a todos. La trama no tiene sentido, pero eso no es tan importante aquí. Lo que realmente importa es el hecho de que esta película incluya algunas de las escenas de comida de terror más dementes que hayas visto. Hasta vemos como una mujer desnuda es rebozada y frita como un aperitivo y, para colmo, es decapitada con una escoba.

Y ahora os toca a vosotros. ¿Cuáles son vuestros momentos de terror gastronómicos favoritos de todos los tiempos? Haznos saber en Facebook o Twitter.