5 películas de terror que te harán valorar mucho más a tu mujer

No importa si llevas casado un año, diez años o 50 años, tienes que saber agradecer a tu mujer. Tienes que mostrarle lo mucho que significa para ti. Por supuesto, para algunas personas, esto viene de forma natural. Para otros, resulta muy difícil. No es a causa de un mal carácter o un fallo por tu parte. Simplemente es porque a algunas personas no les gusta expresar sus sentimientos o les resulta difícil comunicarse con sus seres queridos. Te entendemos, pero el Día de Apreciación de tu Mujer es una buena excusa para hacer saber a tu mujer lo mucho que la aprecias.

Hoy, el 20 de septiembre, es una fecha para mostrarle a tu mujer lo mucho que la amas y lo mucho que significa para ti. ¡No solemos decir a la gente lo mucho que la apreciamos! Cuando llevas mucho tiempo con alguien, es fácil obviar muchas de las cosas que hace. Dicho esto, si tu mujer es como alguna de las que aparecen en la siguiente lista de películas, no creemos que vayas a olvidar todo lo que han hecho desde que la conociste….

Rose Armitage

DÉJAME SALIR (2017)

¡Aviso de spoiler! Rose Armitage (Allison Williams) no es la antagonista al principio de la película. Sin embargo, el dulce, pero ingenuo personaje que todos vemos al principio resulta ser bastante cruel, ya que ayuda a su familia a atraer a un hombre negro tras otro (y al menos a una mujer) para ser encarcelados y secuestrados para beneficiar a sus clientes blancos mayores y ricos.

Tiffany

LA NOVIA DE CHUCKY (1998)

LA NOVIA DE CHUCKY no es una parodia del todo, pero es una de las entregas más disparatadas de la saga Chucky, que terminó por no tomarse en serio después de MUÑECO DIABOLICO 3. Tiffany, interpretada por la inimitable Jennifer Tilly (en forma humana y de muñeca), es tan despiadada como su marido Chucky, pero con mucho más estilo.

Suzanne Stone

TODO POR UN SUEÑO (1995)

Suzanne Stone da otro tipo de miedo. Inspirada en la psicópata en la vida real Pamela Smart, Suzanne manipula a tres alumnos de secundaria para que asesinen a su marido. Nicole Kidman demuestra que es capaz de llevar una película con su interpretación impecable de la incrédula Srta. Stone.

Anna

LA POSESIÓN (1981)

Claustrofóbica, implacable y demente, LA POSESIÓN es una de las evaluaciones más profundas de un matrimonio que jamás hemos visto. También es grotesco y difícil de olvidar. Ciertas imágenes de la película están quemadas en nuestra mente. La película se centra en Mark (Sam Neill), que vuelve a casa después de uno de sus muchos viajes de espionaje para descubrir que su mujer, Anna (Isabelle Adjani), quiere divorciarse. Mark perdona a Anna por sus pecados, que incluyen un affaire, no hacer caso a su hijo pequeño, y haberse relacionado con «un monstruo» por el que está dispuesta a matar. LA POSESIÓN logra cautivar al espectador por completo gracias a las interpretaciones de Adjani (interpreta a dos personajes en la película). Ella está desequilibrada, desquiciada, histérica y descarada, comprometiéndose tan a fondo con la destrucción de su personaje, que resulta muy duro de presenciar.

Irena Dubrovna Reed

LA MUJER PANTERA (1942)

Simone Simon protagoniza esta cinta interpretando a Irena, una diseñadora de origen serbio preocupada por la maldición que sigue a su familia, en la que cualquier contacto sexual la convertirá en un jaguar con sed de sangre. Su prometido, Oliver (Kent Smith), cree que todo esto es ridículo, pero tanto si le cree como si no, es evidente que Irena sea prisionera de sus temores. LA MUJER PANTERA es una película ingeniosa y espeluznante que antepone la imaginación de la audiencia a cualquier muestra de violencia.