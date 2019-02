5 películas imprescindibles sobre policías y detectives

“Tienes el derecho de permanecer en silencio. Para siempre”.

Proteger y servir. Ese es el lema de los mejores agentes de la ley y nuestra lista de hoy es una representación de algunas de las mejores películas de terror sobre ellos. Desde las calles de Nueva York hasta pequeñas ciudades tranquilas, estos policías van más allá del deber para salvar la humanidad.

Se necesita una cierta clase de persona para hacer un trabajo donde recibir un disparo es la menor de tus preocupaciones. Todos ejercen sus propias formas de justicia, ya sea según las reglas, o no. ¡Así que sin más preámbulos, aquí está nuestra lista de 5 películas imprescindibles sobre policías y detectives!

HIDDEN (LO OCULTO) (1987, Jack Sholder)

Este psycho-thriller de Jack Sholder (PESADILLA EN ELM STREET 2, SOLOS EN LA OSCURIDAD) relata como un agente de policía de Los Ángeles y un detective del FBI tienen que resolver una serie de extrañas muertes en las que existe un patrón común: el repentino cambio de comportamiento de la futura víctima y la gran resistencia al dolor de la misma. Detrás de estas misteriosas muertes se esconde un alienígena que se introduce dentro de las personas hasta controlar completamente su cuerpo.

A pesar de parecer a primera vista una película del montón donde dos polis tienen que dar caza a un humano portador de un alíen con una gran cantidad de secuencias de acción espectaculares, el resultado es todo menos convencional, ofreciéndonos una fantástica mezcla de ingenio, humor negro y terror con una lectura sobre la homosexualidad muy poco soterrada y momentos “body-horror” al más puro estilo Cronenberg.

ÁNGEL DE LA MUERTE (1990, Craig R. Baxley)

Y ahora llegó el turno de una de las películas más infravaloradas de su época, quizás por la cantidad de películas similares que conquistaban la taquilla en ese momento; esas películas en las que el planeta Tierra se ve amenazado por un extraterrestre malísimo.

No os voy a mentir. Es innegable que la trama es un delirio absoluto, saltando de género en género constantemente. De hecho, si no fuera porque el director Craig R. Baxley se toma tan en serio a sí mismo, diríamos que es una parodia del sub-género, pero no lo es, ni mucho menos, y ahí está su encanto.

Con sus momentos “buddy-cop” al más puro estilo DANKO: CALOR ROJO, TANGO Y CASH, LIMITE 48 HORAS y cia y sus espectaculares escenas de acción frenéticas al más puro estilo ochentero, ÁNGEL DE LA MUERTE logra con creces su propósito, que no es otro que el de entretener, captando perfectamente lo que era el cine palomitero de serie B a finales de los ochenta. Échale un vistazo, no te arrepentirás…

EL SELLO DE SATÁN (1994, Paul Schrader)

Cuando un detective paranormal entra en la escena, todos nos suponemos un cierto grado de afinidad con las artes oscuras, aunque sea de forma amateur. Sin embargo, para el Detective H. Phillip Lovecraft nada podría ser más allá de la verdad: este agente de la vieja escuela habita una realidad alternativa donde la magia y las artes negras son muy comunes, pero él se niega a usar sus poderes por cuestión de principios.

En esta, su segunda aventura, un cliente le paga para que encuentre una copia robada del mítico Necronomicón, libro que le permitirá liberar a los Demonios Primigenios. Como consecuencia, Lovecraft se enfrenta a un equivalente de la paranoia anticomunista lanzada en Hollywood por el senador McCarthy. En resumidas cuentas, una sensacional parodia del género de terror de Lovecraft

LÍBRANOS DEL MAL (2014, Scott Derrickson)

La Policía de Nueva York está más que acostumbrada a ver cosas terroríficas durante sus patrullas, pero el Sargento Ralph Sarchie se encontró con algo mucho más fuera de lo normal durante su turno de noche. En LÍBRANOS DEL MAL, Ralph Sarchie, un veterano policía de Nueva York, trabaja en la zona del sur del Bronx, vigila en su coche que todo se mantenga en calma en el barrio. Sin embargo, lo que él realmente considera como trabajo es la investigación que realiza en paralelo sobre varios casos demoniacos de posesiones y la asistencia en los exorcismos humanos que lleva a cabo con la ayuda de un sacerdote. Ralph, por primera vez, encuentra pistas esclarecedoras que demuestran que los fenómenos paranormales que llevaba estudiando durante meses, eran ciertos.

Si bien algunos de los eventos representados en la película fueron ficticios, las experiencias del sargento Sarchie con la religión y los demonios son muy reales. Sus experiencias paranormales lo llevaron a convertirse en un demonólogo, y también escribió un libro que detalla su vida dedicada a salvar la ciudad del mal que la atormenta.

AU POSTE! (KEEP AN EYE OUT) (2018, Quentin Dupieux)

Con su ópera prima, la comedia de terror de humor negrísimo, RUBBER, el cineasta Quentin Dupieux se dio a conocer por el circuito festivalero internacional por una historia que reinventó la rueda, literalmente, dejando a los críticos y al público sin palabras.

Si te asombró el mundo tan absurdo, irónico y disparatado que creó Dupieux con RUBBER no debes perder su nueva creación:

Lo que empieza siendo un rutinario interrogatorio se acaba convirtiendo en un auténtico caos cuando una pareja de policías protagonizan una serie de retorcidos eventos repletos de extraños asesinatos y de humor negro.