5 películas para ver antes del remake de “Suspiria”

Hace unos meses, la actriz Dakota Johnson declaró lo sobrecogedor que fue el rodaje de su última película, SUSPIRIA, y lo mucho que le afectó psicológicamente; tanto que tuvo que recurrir a terapia para superar la experiencia. Tras su confesión tan sincera e inquietante, no quisimos imaginar cómo de enfermizo y extremo sería el producto final, pero ahora que Amazon Studios ha compartido el tráiler, todas nuestras sospechas han sido confirmadas.

SUSPIRIA, un remake de aquella de 1977 del gran Dario Argento, marca el regreso de Luca Guadagnino después del éxito de CALL ME BY YOUR NAME, que ganó el Oscar al mejor guión adaptado. En una entrevista con el periódico británico, The Guardian, el cineasta italiano dijo: “SUSPIRIA es el sueño megalómano adolescente más preciso que pude haber tenido … Vi la original cuando tenía 14 años y me dejó impactado. Inmediatamente comencé a soñar con hacer mi propia versión … Me estoy acercando a ella como un homenaje a la emoción increíble y poderosa que sentí cuando la vi”.

Por su parte, Johnson, colaborando con Guadagnino por segunda vez después de A BIGGER SPLASH, asume el papel principal de Suzie (personaje que Jessica Harper hizo famoso), una joven bailarina de ballet que se muda a Berlín para dar clases en una prestigiosa academia de danza. Academia en la que empiezan a ocurrir cosas misteriosas y siniestras, describiéndose en la sinopsis como “una auténtica pesadilla” llena de sangre y sufrimiento “a la que algunos sucumbirán y de la que otros finalmente despertarán”.

Con motivo del inminente estreno de uno de los títulos de terror más esperados del año, aquí en DARK hemos recopilado una lista de 5 cintas de “exploitation” que te harán la espera menos dura…

EL MÁS ALLÁ (1981, Lucio Fulci)

2 años después de ZOMBI 2, Fulci estaba en su esplendor creativo y nos regaló la que es, en nuestro humilde opinión, su obra maestra, EL MÁS ALLÁ; la segunda película de la “trilogía no oficial” de las puertas del infierno, junto a MIEDO EN LA CIUDAD DE LOS MUERTOS VIVIENTES y AQUELLA CASA AL LADO DEL CEMENTERIO.

Creado como un tributo personal a su ídolo de toda la vida, el poeta Antonin Artaud, una de las grandes figuras del movimiento surrealista del siglo XX, la cinta relata como el sótano de un viejo hotel está construido encima de la puerta al más allá donde deambulan los zombies. Una joven hereda el hotel y decide renovarlo, pero terribles “accidentes” ocurren durante las obras.

EL MÁS ALLÁ es una cinta con una atmósfera realmente inquietante y, por otro lado, tenemos una carga gore al límite; una combinación perfecta para alcanzar el tono tan perturbador que al día de hoy sigue ostentando…

VINIERON DE DENTRO DE… (1975, David Cronenberg)

Un científico se suicida inmediatamente después de asesinar a una joven. Durante la investigación, un doctor descubre que había estado realizando experimentos de ingeniería genética con unos parásitos que quería utilizar como órganos en trasplantes humanos. Poco después, los vecinos del científico empiezan a manifestar comportamientos que los convierten en zombis con gran apetito de sangre y sexo. La plaga no tarda en extenderse por toda la ciudad.

Ganadora del premio al Mejor Director en el Festival de Sitges en 1975, el debut de David Cronenberg tras la cámara causó mucha controversia y el cineasta se convirtió en el enfant terrible del cine canadiense. Aunque la crítica se cebó con ella en su día, el paso del tiempo la ha puesto en el lugar que ocupa actualmente, siendo considerada una cinta a tener en cuenta por todo fan que se precie.

LA VIOLENCIA DEL SEXO (1978, Meir Zarchi)

“Una vil bolsa de basura llamada LA VIOLENCIA DEL SEXO se estrena en los cines de Chicago esta semana. Verla fue una de las experiencias más deprimentes de mi vida.”

El celebre crítico norteamericano, Roger Ebert, despachaba así la reseña del debut como director y escritor de Meir Zarchi. Muy al estilo de otras producciones de la época como LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA de Wes Craven o TRAMPA PARA UN VIOLADOR de Ruggero Deodato, LA VIOLENCIA DEL SEXO sigue a una joven escritora que viaja al campo en busca de un poco de soledad y tranquilidad para trabajar en su nuevo libro, pero en su lugar encuentra una horrible pesadilla. Tras ser agredida por cuatro degenerados, Jennifer logra sobrevivir y, mientras intenta sobreponerse, en su mente, ahora dañada y psicótica sólo existe una idea: la venganza sobre esos cuatro hombres que la violaron.

A pesar de los comentarios de Ebert, su reseña acabó siendo uno de los factores que sin duda contribuyeron a hacer tan popular esta cinta tan polémica. Luego, el tiempo lo ha puesto en su lugar como una película valiente y para nada misógina y si hay un título representativo del subgénero de Rape and Revenge, ese es sin lugar a dudas LA VIOLENCIA DEL SEXO.

LAS NAVAJERAS (THE WARRIORS II) (1975, Jack Hill)

Aunque se haya vendido en España como THE WARRIORS II, no tiene nada que ver con THE WARRIORS (1979), salvo que en ambas se retrata el ambiente pandillero en los EE.UU. de los años 70. Jack Hill mezcla lo que podría haber sido una típica película de bandas callejeras con la tragedia de Otelo de Shakespeare para situar la acción en una especie de universo alternativo, en el cual una pandilla de chicas de barrio controla un instituto de educación, donde comercia con drogas y sexo e impone su voluntad por medio de la violencia.

Toda la película es una sucesión de diálogos genialmente hilvanados; todos ellos interpretados por un reparto de lujo. Reparto en el cual destacan sus protagonistas femeninas, que logran hacer memorables todas las integrantes de la banda callejera. En definitiva, otra de las muchas obras maestras de Jack Hill.

ÁNGEL DE VENGANZA (1981, Abel Ferrara)

Tras firmar la brutal Killer. El asesino del taladro (1979), Abel Ferrara continuó explorando la violencia, las bajas pasiones y los bajos fondos en Ángel de Venganza, una escabrosa historia sobre una mujer violada que decide vengarse.

Ferrara se sumerge en sus obsesiones de siempre: retratar el rostro más oscuro de la sociedad, la violencia, el sexo y la culpa desde una perspectiva religiosa. Sin duda, una de las grandes representantes del subgénero rape-revenge del cine de explotación y un título clave para entender la filmografía de este director y guionista.

La esperada nueva versión del clásico de Argento, abrirá la 51ª edición del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya el próximo 4 de octubre. Será presentada por su director, Luca Guadagnino, y la actriz Tilda Swinton, que también recibirá el Gran Premio Honorífico. ¿Nos vemos