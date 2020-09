5 películas que demuestran que hay que tener cuidado con lo que deseamos

No importa de dónde vienes, dónde vives, o cuánto dinero tienes. Una cosa que todos compartimos son los sueños. Todos tenemos aspiraciones y metas para tener un futuro mejor.

El Día Mundial de los Deseos (25 de septiembre) se creó con el propósito de animar a la gente, las comunidades, las empresas, las escuelas y las familias a que se dediquen algo de tiempo en concentrarse en sus sueños y en esforzarse por convertirlos en realidad. Es un día clave para reconocer la importancia de los sueños en nuestras vidas.

Habida cuenta de ello, también hay que recordar que la industria del cine de terror tiene una gran tradición que consiste en producir películas que incitan a sus protagonistas (antes de castigarles) a atreverse a soñar. No hay nada más placentero que ver a alguien anhelando su propia caída, ya sea a través de la maldad del que lo desea o de la interpretación literal de su deseo. Por ello, con motivo de esta fecha, lo que sigue es una selección de cinco títulos que regañaron a sus héroes por tener tanta avaricia:

WHEN EVIL CALLS (2006)

En esta mini-serie de terror de serie B, protagonizada por Jennifer Lim, Sean Pertwee y Dominique Pinon, los estudiantes de un internado británico reciben unos misteriosos mensajes de texto en los que se les informa a cada uno que han ganado un deseo. Los estudiantes reciben sus deseos tras contestar por SMS, pero, como habrás adivinado, sus consecuencias tienen consecuencias graves.

WISHMASTER (la saga)

El Wishmaster es un genio de los más malvados. Casi siempre existe esa pauta para el Djinn de que la gente con deseos tiene que usar palabras muy precisas para indicar que es la hora de pedir un deseo. Por lo general, este es el sencillo pero efectivo «Deseo…»

Pero el Wishmaster encontrará cualquier excusa para hacerte un trato injusto. Por ejemplo, convierte a un hombre en una puerta porque dice «la única manera de que entres por esta puerta es a través de mí». Otra víctima pide sexo brutal y seguramente podrás imaginar cómo acaba eso.

THE BOX (2009)

Basada en un cuento corto de Richard Matheson que había sido adaptado previamente para un capítulo de “La dimensión desconocida”, la versión de Richard Kelly convierte la premisa bastante sencilla en un cuento extrañamente enrevesado que involucra a la NASA, el módulo de aterrizaje de la sonda espacial Viking 1, y muchos fenómenos inexplicables.

Norma Lewis (Cameron Diaz), profesora de un colegio privado, está casada con Arthur (James Marsden), un ingeniero de la NASA, y tiene un hijo de nueve años. Un día, se presenta en su casa un hombre misterioso, con el rostro horriblemente desfigurado, que le propone a Norma una vida alternativa: la caja. La pareja, que sólo dispone de 24 horas para decidirse, se enfrenta a un espinoso dilema moral. La cuestión es que decidan lo que decidan, ya se han desencadenado terribles hechos que están completamente fuera de su control. Es un giro bastante irresistible de las historias sobre propuestas indecentes, y si no disfrutas de sus muchos giros y vueltas, siempre tienes la versión menos enrevesada en «La dimensión desconocida» o la historia original de Matheson, «Button, Button».

SIETE DESEOS (2017)

Con un guión de Barbara Marshall (VIRAL), SIETE DESEOS es la perturbadora historia de una joven de 17 años, Clare Shannon (Joey King), quien descubre una vieja caja de música con una inscripción que promete conceder los deseos de su dueño, pero usar dichos deseos tendrá un alto y sangriento precio….

La cinta tiene un arco narrativo fantástico y, al mismo tiempo una protagonista muy interesante personaje ya que está sufriendo en silencio por las tragedias de su pasado ante de ser seducida y poseída por una caja que la convierte en un monstruo.

ABCs of Death 2 – W is for Wish (2012)

Este segmento de la famosa antología es una parodia muy divertida de los anuncios de figuras de acción que se convierte en una película del estilo de HELLRAISER. Los jóvenes que piden el deseo aquí (poder estar en el mundo de sus héroes de juguete) se encuentran en un infierno de tortura, guerra y muerte. Tentáculos, guardias sin rostro y un viejo y espeluznante pederasta les esperan, si es que pueden sobrevivir. Si pensabas que el Hijo de Zorb era lo que He-Man sería en la vida real, te rogamos que veas esta terrorífica historia de deseos hechos realidad.