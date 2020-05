5 películas que demuestran que los mapas de papel siguen siendo imprescindibles

Esta semana (25 – 31 de mayo) es la «semana de la interpretación de los mapas», que se creó como una campaña de sensibilización para inspirar a la gente de todas las edades y con aficiones muy variadas a explorar, aventurarse y crear recuerdos. Dicho esto, el uso de un mapa, sobre todo con las últimas aplicaciones de GPS disponibles en casi todos los teléfonos móviles del mercado, a veces no es suficiente para algunas personas. Sobre todo si esas personas están dentro de una película de terror.

Por lo tanto, sin más preámbulos, lo que sigue es una lista de cinco películas geniales que demuestran que el mapa tradicional a menudo resulta mucho más útil que cualquier dispositivo de última generación. Sigue explorando el resto de este artículo bajo tu responsabilidad…

EN EL BOSQUE SOBREVIVE (2014)

Basándose solo en la portada de la cinta, es comprensible que muchos espectadores se desanimaran al pensar que iba a ser otra película del montón que ve a dos campistas inocentes aterrorizados por un oso salvaje, pero eso no podría estar más lejos de la realidad. Lo que diferencia a EN EL BOSQUE SOBREVIVE de películas similares es el hecho de que adopta un enfoque muy diferente y examina la relación de una pareja por la gran mayoría de la película en lugar de tener a los actores huyendo del animal durante 90 minutos. Gracias a esta sabia decisión, el director Adam MacDonald consigue que acabemos conociendo y empatizando con la pareja y así el inquietante recordatorio final de lo indiscriminado, caótico y desgarrador que es un ataque de oso de verdad nos llegue a impactar muchísimo más. En resumidas cuentas nos enseña cómo la fuerza de voluntad pura puede superar lo peor que la vida puede arrojarnos en el momento menos esperado.

LA CUEVA (2014)

Combinando los mejores aspectos de dos películas míticas, THE DESCENT y THE BLAIR WITCH PROJECT, LA CUEVA de Alfredo Montero sigue a cinco jóvenes turistas que viajan a la paradisíaca isla de Formentera y vemos “casi” todo desde la perspectiva de uno de ellos ya que no para de grabar para ir subiendo contenido a su blog.

Mientras la película empieza documentando las típicas trastadas de cualquier joven grupo de turistas, como bañarse en pelota picada en playas exóticas y compartir historias de terror alrededor de una hoguera, Montero evita que sea el típico vídeo de vacaciones en familia que se ve una vez antes de guardarlo en un cajón para la eternidad.

Con un reparto de lujo, las actuaciones de las cinco protagonistas son realmente auténticas asegurándose de que cuando la cosa se pone fea al perderse en un laberinto de cavernas, el público siente casi las mismas emociones y miedos que ellos.

KILLING GROUND (2016)

Disfrutó de su estreno internacional en Sundance, la película Australiana KILLING GROUND de Damien Power sigue en la misma larga línea de otros thrillers brutales de dicho país como WOLF CREEK y ACOLYTES. En ella, una pareja va a acampar para recibir el año nuevo pero el paraíso no tarda en convertirse en un infierno cuando encuentran una tienda abandonada, luego a un niño angustiado, solitario y lleno de sangre paseando por los bosques, y para rematar la faena, a un par de psicópatas capaces de cualquier cosa para ocultar sus abominables crímenes. Si la violencia de alta intensidad hace juego con tus gustos, KILLING GROUND no te decepcionará.

Km. 666: DESVÍO AL INFIERNO (2003)

Seis adolescentes viajan en coche cuando, de pronto, deben desviarse de su ruta al encontrar la carretera bloqueada por un accidente. Pero los jóvenes se pierden en los densos bosques de West Virginia, donde serán perseguidos por una raza humana de caníbales, horriblemente desfigurados por su antinatural alimentación a lo largo de generaciones. Esta película es realmente espectacular. Resulta ser un viaje de lo más tenso, pero a la vez divertido, de principio a fin. Los efectos son realmente increíbles gracias a la magia del maestro del maquillaje, Stan Winston y cada miembro de la familia caníbal es realmente único y memorable. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo sobre la mayoría de las secuelas de la saga, pero esperamos que el remake que tienen planeado no nos decepcione.

THE POOL (2014)

El olor abrumador a moho de la tienda de campaña, los sacos de dormir más incómodos que estar atrapado en una camisa de fuerza, el suculento olor de los sanitarios portátiles; No hay nada como acampar por debajo de las estrellas con la familia y amigos, ¿Cierto?

Mientras la película holandesa THE POOL, del británico Chris W. Mitchell (escritor de FRANKENSTEIN’S ARMY y THE WINDMILL), da la impresión inicial de que va a seguir el mismo camino del género de terror en el bosque, las cosas se desvían rápidamente en una obra inteligentemente estructurada, enfocando a los personajes como herramienta para aumentar las angustias. Combinando elegantemente elementos del “otro lado” con un escenario muy realista – una familia de acampada – y centrándose mucho más en las enemistades familiares en lugar de lo sobrenatural, lo hace una película mucho más anclada en la realidad comparado con las películas de “slasher” que recurren a los mismos personajes de usar y tirar de siempre.

Si tenías planes de ir de camping os podemos asegurar que esta cinta te dejará con la boca abierta y con ganas de buscar un hotel de 5 estrellas con desayuno incluido.