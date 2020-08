5 películas que incorporan imágenes de cámaras de vigilancia con ingenio

¿Siempre te sientes como si alguien te estuviera vigilando?

La idea de cámaras de vigilancia y/o cámaras ocultas, donde alguien puede verte en vivo o en diferido (o si te grabas a ti mismo para verte más tarde en un monitor), es aterradora. También es una idea que ha sido explotada en numerosas cintas de terror. Pero, ¿qué películas hicieron el mejor uso de las grabaciones de cámaras de vigilancia?

Para celebrar el «Día de la vigilancia» (16 de agosto), lo que sigue es nuestro top 5 de películas que implementan imágenes de cámaras de vigilancia…

THE RENTAL (2020)

En esta sofisticada película de suspense de Dave Franco, dos parejas que hacen una escapada por la costa sospechan que el propietario de su espectacular casa de alquiler les está espiando. Pronto, lo que iba a ser un fin de semana de fiesta se convierte en algo mucho más siniestro, ya que los secretos bien guardados son expuestos y los cuatro viejos amigos llegan a verse de una manera radicalmente distinta.

La trama de la película puede resultar familiar, pero tiene un ritmo tan sostenido y un reparto tan sólido que, aunque se sabe a dónde va a parar, es realmente emocionante, ya que Franco crea una sensación de pánico, plantea un conflicto humano de lo más incómodo y remueve todo antes de dejarlo estallar…

MY LITTLE EYE: LA CÁMARA SECRETA (2002)

Pasando por festivales tan reconocidos como Sitges y Fant Bilbao, la realidad no es lo que parece en este pequeño thriller psicológico de Marc Evans (TRAUMA).

La cinta sigue a un grupo de voluntarios que aceptan participar en un “reality show” en Internet que consiste en vivir juntos en una casa escondida en medio de un paisaje nevado. Las reglas son sencillas: aguantar dentro de la casa durante seis meses para cobrar un millón de dólares, pero si alguien se marcha, todos se van a casa sin un céntimo. Todo parece fácil hasta que una serie de eventos siniestros comienzan a suceder, sembrando miedo y paranoia entre los concursantes, dejándoles con la decisión complicada entre abandonar la casa y enfrentar la sorpresa que les puede estar esperando fuera o seguir jugando al malsano juego como conejillos de Indias en un laboratorio de lo más macabro.

HANGMAN (2015)

Con esta cinta que combina el «found footage» con el «home invasion», Adam Mason (I’M JUST F*CKING WITH YOU, THEY COME KNOCKING) crea algo realmente eficaz a pesar de seguir una narrativa ya muy manida. HANGMAN logra meterse debajo de la piel de una forma que pocas películas han logrado hacer últimamente. Al regresar de vacaciones, la familia Miller encuentra que su casa ha sido allanada. Después de limpiar el desorden continúan con sus vidas. Pero no saben que la pesadilla acaba de comenzar.

Resumiendo esto es PARANORMAL ACTIVITY cambiando lo sobrenatural para algo mucho más inquietante: tener un inquilino en casa durante muchísimo tiempo sin tener conciencia de ello. Esta cinta te dejará con un miedo de tu propia casa. Y si tienes un ático o trastero, quizás es buen momento de pensar en cambiar de casa. Ah, y después de ver la película, creo que no volverás a beber zumo en tu vida…..

JUEGO DEL TERROR (2016)

En este caso, los hermanos australianos Cameron y Colin Cairnes (100 Bloody Acres) sacudieron la generación de YouTube. Combinando Encuentros PARANORMALES con el programa de televisión de cámara oculta «Scare Tactics», esta cinta relata cómo el programa de televisión «Scare Campaign» ha entretenido al público durante los últimos 5 años con su mezcla de cámara oculta y sustos de la vieja escuela. Pero a medida que entramos en una nueva era de la televisión online, los productores se enfrentan a una nueva y cruda web-serie que hace que su programa parezca anticuado. Es hora de subir la apuesta, pero ¿irá el equipo demasiado lejos esta vez, y estará a punto de gastar una broma a la persona equivocada?

Los hermanos Cairnes realizan un trabajo maravilloso combinando la exposición a los «reality shows» con auténticos cineastas de guerrilla que son indiferentes a la idea de asesinar a sus víctimas, lo cual les permite ir un paso más allá que la mayoría de las películas sobre temáticas análogas.

EVIDENCE (2013)

En esta cinta de investigación policial encubierta como una película de terror, los detectives Burquez (Radha Mitchell) y Reese (Stephen Moyer) llevan a cabo la investigación de diversas grabaciones que han quedado tras estrellarse un autobús lleno de jóvenes en el desierto de Las Vegas. En la grabación se contempla cómo los pasajeros luchan por salvarse ante la amenaza de un asesino desconocido que está acabando con ellos..

La película está rodada de una manera fantástica combinando diversos formatos de metraje, ofreciendo excelentes actuaciones, y logra convertir los trucos de siempre en algo novedoso. Si te gusta un buen misterio con un interesante desenlace, EVIDENCE te ofrece justo lo que buscabas.