5 Películas que muestran los peligros de ir de camping

El verano es, sin lugar a dudas, la temporada ideal para ir de camping: conexión con la naturaleza, filtros en las tiendas, una enorme sensación de libertad y miedos irracionales (o no).

Aquí en DARK nada nos gusta más que esas cintas que aprovechan al máximo el ambiente que cada temporada trae consigo, llenándote de sensaciones que asocias con las épocas específicas del año.

Y ya que nos vamos «Darkampada» cada sábado de julio, hemos recopilado una lista de alguna de las vacaciones más terroríficas de la historia del cine.

MADMAN, EL LOCO (1981)

Tan solo es un campamento de jóvenes en medio de un bosque y tan solo es una historia contada al calor de una hoguera, pero nadie debería haber pronunciado su nombre… Marz. Han llamado a Marz y tendrán que pagar por ello. Madman Marz fue un tipo que dicen que mató a toda su familia con un hacha y se dice que aún vive en el bosque. Según la leyenda, cualquiera que diga su nombre más alto que un susurro lo convocará así que ahora los monitores tendrán que sobrevivir a algo más peligroso que un puñado de niños revoltosos.

Esta película tiene todo lo que podrás esperar: personajes degollados, algunos momentos turbulentos entre parejas enamoradas, una escena de lo más absurda en un jacuzzi, gente corriendo con linternas como si fueran pollos con las cabezas cortadas y, por supuesto, momentos muy íntimos en el bosque, que nunca acaban mal, ¿verdad?

Como curiosidad, MADMAN también se inspiró en la leyenda de Cropsey, pero cuando se estrenó LA QUEMA en 1981, se reescribió el guión para poder rodar algo distinto que la gente no había visto antes.

Cuando se estrenó, MADMAN fue todo un éxito en los autocines, y aunque fue rodado con un presupuesto muy reducido, todavía tiene su encanto con unos asesinatos geniales e inolvidables.

LA QUEMA (1981)

En el mismo año que MADMAN y tres años antes de que Freddy Krueger apareciera en los titulares, LA QUEMA nos presentó a quizás el primer sociópata calcinado de la época de las películas slasher. Una de las primeras películas producidas por el gran Harvey Weinstein, LA QUEMA se centra en las hazañas del terriblemente desfigurado conserje del Campamento Blackfoot con una sed inhumana de venganza por la «broma» que le costó su piel cinco años antes. Armado con unas tijeras gigantescas, regresa al campamento sin previo aviso para hacer una visita a los adolescentes responsables por su sufrimiento. Si los efectos gore del mago Tom Savini son suficiente incentivo para verla, también cuenta con una larga lista de actores y actrices que luego lograron convertirse en grandes estrellas, incluyendo Fisher Stevens (CORTOCIRCUITO, «Perdidos»), Jason Alexander (PRETTY WOMAN, «Seinfeld») y Holly Hunter (CRASH, COPYCAT).

I CAN SEE YOU (2008)

Los retiros corporativos nunca son divertidos: estar obligado a pasar tiempo con tus compañeros de trabajo puede resultar incómodo en el mejor de los casos y un auténtico desastre en el peor. Y eso es justo lo que el equipo de Clara Clean Corporation se da cuenta cuando se prepara para ir de camping durante una semana para idear una nueva campaña publicitaria para encubrir un reciente escándalo en la empresa. El equipo intenta dar con algunas ideas nuevas, pero lo único que encuentra es la locura cuando la novia de uno de ellos desencadena un escalofriante descenso a la irrealidad.

Tan único como desconcertante, I CAN SEE YOU ha sido elogiado por ser una de las películas más indefinibles que se haya hecho y demostró ser un fuerte debut de Graham Reznick y casi tan eficaz que las creaciones del cineasta en quien Reznick se inspiró: David Lynch (¿Estás notando un patrón lynchiano en esta lista?).

THE POOL (2014)

El olor abrumador a moho de la tienda de campaña, los sacos de dormir más incómodos que estar atrapado en una camisa de fuerza, el suculento olor de los sanitarios portátiles; No hay nada como acampar por debajo de las estrellas con la familia y amigos, ¿Cierto?

Mientras la película holandesa THE POOL, del británico Chris W. Mitchell (escritor de FRANKENSTEIN’S ARMY y THE WINDMILL), da la impresión inicial de que va a seguir el mismo camino del género de terror en el bosque, las cosas se desvían rápidamente en una obra inteligentemente estructurada, enfocando a los personajes como herramienta para aumentar las angustias. Combinando elegantemente elementos del “otro lado” con un escenario muy realista – una familia de acampada – y centrándose mucho más en las enemistades familiares en lugar de lo sobrenatural, lo hace una película mucho más anclada en la realidad comparado con las películas de “slasher” que recurren a los mismos personajes de usar y tirar de siempre.

Si tenías planes de ir de camping os podemos asegurar que esta cinta te dejará con la boca abierta y con ganas de buscar un hotel de 5 estrellas con desayuno incluido.

KILLING GROUND (2017)

Disfrutó de su estreno internacional en Sundance, la película Australiana KILLING GROUND de Damien Power sigue en la misma larga línea de otros thrillers brutales de dicho país como WOLF CREEK y ACOLYTES. En ella, una pareja va a acampar para recibir el año nuevo pero el paraíso no tarda en convertirse en un infierno cuando encuentran una tienda abandonada, luego a un niño angustiado, solitario y lleno de sangre paseando por los bosques, y para rematar la faena, a un par de psicópatas capaces de cualquier cosa para ocultar sus abominables crímenes. Si la violencia de alta intensidad hace juego con tus gustos, KILLING GROUND no te decepcionará.

