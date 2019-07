5 Películas que transformaron elementos cotidianos en amenazas

Un 8 de julio de 2005, se estrenaba en cines LA HUELLA (el remake americano de la cinta japonesa DARK WATER de HideoNakata), una película de terror singular, dirigida por el cineasta brasileño Walter Salles y protagonizada por Jennifer Connelly.

Connelly interpreta a una madre frágil y acorralada que teme por su vida y la de su hija. Toda la historia gira en torno a la soledad, a las pérdidas más dolorosas a las que debemos enfrentarnos y a la muerte y lo hace con un elemento de tan probada efectividad como es la perversión de elementos cotidianos transformados en una amenaza inquietante – en este caso aguas negras que poco a poco van inundando el bloque de apartamentos donde residen las protagonistas.

Con motivo del aniversario de la película, si estáis con ganas de coger miedo de todos los elementos que ves o usas a diario, no os perdáis esta selección de películas donde los elementos cotidianos juegan el papel más terrorífico.

CHRISTINE – COCHES

Hablando en términos técnicos, los coches se pueden considerar como una especie de asesinos aterradores, pero solo cuando hay alguien detrás del volante. Pero dicho esto, como estamos viviendo en la era de los “smart cars” todo es posible.

Con esto en mente parece que Stephen King y John Carpenter habían visto el futuro en sueños. Basada en Stephen King y dirigida por John Carpenter nuestra primera película sigue a Arnie Cunningham (Keith Gordon), un chico no muy popular y lleno de complejos, que compra, no una muñeca en este caso, sino un automóvil que está poseído con el propósito de repararlo. Hoy en día, la popularidad tiene un nuevo concepto y se mide en la cantidad de “likes” que tienen las publicaciones y fotos en redes sociales – un tema muy fecundo en el cine de terror contemporáneo. Pero en los años 80 la popularidad se medía de forma muy distinta y tanto la novela de King y el guión de Bill Phillips transmitía la entonces importancia que la gente daba a sus posesiones; en este caso cada vez más convencido está Arnie de que su nueva compra le va a convertir en el hombre que anhela ser.

Aunque es cierto que Carpenter presta escasa consideración a cómo el coche convierte a Arnie en una persona arrogante, egoísta y maníaca, pero sabiamente acertó en tratar la premisa con seriedad y a la vez manteniendo ese tono informal como lo hizo anteriormente en LE NOCHE DE HALLOWEEN por ejemplo. No importa si la ves por primera o enésima vez, te sentirás poseído por CHRISTINE.

ALIANZA MACABRA – MÁQUINAS DE PLANCHADO

¿Qué puede salir de la unión de tres genios del terror como Stephen King, Tobe Hooper y Robert Englund? Lo cierto es que, a pesar de que al leer estos tres nombres juntos muchos no podemos evitar que se nos pongan los pelos de punta, el resultado de su interacción pasó bastante desapercibida y son pocos los que hoy recuerdan todavía su resultado. Hablamos de la película ALIANZA MACABRA, una cinta basada en un relato de King, dirigido por Hooper y protagonizado por el genial Englund.

El relato original de King cuenta como una máquina de planchado se convierte en un ente diabólico y sediento de sangre. En su día no tuvo nada de éxito pero con el tiempo ha sido revalorizado como un clásico incomprendido. La nostalgia de un cine más sencillo y de nombres como los de Hooper, Englund y King trabajando mano a mano han contribuido a hacer de esta película un clásico de culto muy demandado por muchos y lamentablemente no tan fácil de encontrar.

EL ASCENSOR – ASCENSORES

Esta película holandesa sobre un ascensor asesino puede parecer ridícula, pero hubo hasta un remake americano en 2001, dirigida por el mismo director que rodó la original. Además, el remake atrajo a un elenco de lujo que incluía a Naomi Watts, Michael Ironside y Ron Perlman.

En un edificio de oficinas se han colocado un nuevo tipo de ascensores inteligentes. Los problemas con ellos comienzan cuando se producen extraños accidentes relacionados con ellos sin que haya una explicación técnica a los mismos. Las muertes entre sus pasajeros se suceden y el técnico de mantenimiento Felix Adelaar es el único, con la periodista Mieke de Beer, que sospecha que las muertes tienen que ver con los componentes de los elevadores, que emplean elementos orgánicos para su funcionamiento, no sólo electrónicos, lo que los ha convertido en máquinas que piensan y actúan por sí mismas.

Y ¿la moraleja de esta historia? No importa lo gracioso que pienses que es apretar todos los botones en un ascensor y hacer que se detenga en cada piso. No es gracioso para nada.

THE REFRIGERATOR – LAS NEVERAS

Una buena higiene en la nevera es fundamental para mantener los alimentos en buen estado y evitarnos posibles problemas de salud pero la verdad es que ¿quién no es culpable de no haber cuidado de su nevera como es debido? Obligándoles a aguantar olores inimaginables y alimentos irreconciliables no es de extrañar que a Nicholas Jacobs se le ocurriera dirigir una película sobre una nevera asesina.

THE REFRIGERATOR relata la historia de una nevera que resulta ser la puerta del infierno. Curiosamente, es un fontanero local quien descubre el secreto escondido detrás de la puerta pero la nevera consigue tomar posesión de su mente para manejarle como un títere para poner en marcha sus intenciones diabólicas.

Una cinta que te dejará helado donde no hay supervivientes… Sólo sobras…

HAUSU – UNA CASA ENTERA

Si hay una película nipona de culto por excelencia es HAUSU. Esta cinta de terror psicodélica japonesa, protagonizada por actores desconocidos sigue a un grupo de chicas que visitan a la tía de una de ellas que vive en el campo, sólo para descubrir que la tía no es tan amable como cabría esperar, y su casa está llena de terrores. Estamos hablando de lámparas voladoras, frigoríficos malvados, y pianos que muerden.

Aunque Hausu podría ser catalogada como una clásica historia de casas encantadas, son las distintas peculiaridades en el surrealismo de las escenas, así como sus efectos especiales extraños y experimentales los que la convierten en una cinta digna de esta lista. Jamás has visto algo como esto antes.