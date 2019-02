5 Películas románticas de terror perfectas para el día de San Valentín

El día de San Valentín está a la vuelta de la esquina y si no tienes muchas ganas de salir a celebrarlo con tu pareja debido a la gran cantidad de gente que encontrarás celebrándolo fuera de casa, quedarse en casa a ver una película de terror puede ser una buena opción alternativa.

Con esto en mente, aquí en DARK queremos hacer un repaso a algunos de los mejores títulos de terror con cierto toque romántico que ningún amante del cine de terror se debe perder para pasar un Día de San Valentín aterrador…

LOVE OBJECT (2003)

El amor puede ser entre dos personas o, como nos enseñó Michael Gottlieb en 1987, entre un ser humano y una maniquí. Sin embargo, cuando Kenneth Winslow (Desmond Harrington), el protagonista de LOVE OBJECT, empieza a encapricharse con su compañera de plástico, Nikki, sólo podemos deducir que las cosas serán peor para los intereses amorosos humanos del protagonista. Y sobre todo si la segunda mitad de la cinta se enfoca en cómo convertir a una mujer en una muñeca.

EL ASESINO DE LOVER LANE (2008)

Para ser un remake, esta película juega mucho con la idea del simbolismo más allá de la típica leyenda urbana del hombre que asesina gente con un gancho de acero ya que es el día de San Valentín, y esta vez el asesino no es ni más ni menos que un hombre que busca vengarse de familias relacionadas a un caso publicitado de adulterio.

En el día de San Valentín, dos jóvenes fueron brutalmente asesinados en Lover Lane. El asesino, un maníaco que desgarraba a sus víctimas con un garfio, fue arrestado y trasladado a un hospital psiquiátrico para cumplir su condena. Los asesinatos de Lover Lane conmocionaron a toda la ciudad, no sólo por la crueldad del crimen sino porque los jóvenes amantes estaban casados y se había descubierto sus infidelidades. Trece años después, en el día de San Valentín, el asesino ha conseguido escapar…

RUBBER (2010)

Una demencial parodia y homenaje a las películas slasher de la vieja escuela, RUBBER de Quentin Dupieux se disculpa a sí mismo en sus primeros momentos, cuando Stephen Spinella nos recuerda las películas donde las cosas suceden sin ningún motivo…..

El neumático Robert pasa sus días en el desierto de Arizona, practicando con sus poderes telequinéticos hasta que una mañana conoce a Sheila, una atractiva joven, y su vida se convierte en la típica historia de amor y asesinatos sin sentido.

A Dupieux está claro que no le importa la coherencia pero eso no importa ya que si buscas divertirte e incluso romper con lo que sueles ver, tanto si se trata de un fan del terror o no, deberías darle una oportunidad a esta película de la menos convencional.

THE BODY SHOP (DOCTOR GORE) (1972)

Escrita, dirigida y protagonizada por J.G. Patterson Jr, uno de los ayudantes y responsables de los efectos especiales en las películas del “padrino del gore, Herschell Gordon Lewis, THE BODY SHOP es como una especie de recreación del mito de Frankenstein pero esta vez haciendo hincapié en el desmembramiento de mujeres.

Dr. Don Brandon (Patterson Jr.) es un genio científico, atormentado por la muerte inoportuna de su esposa. Con la ayuda de su asistente Gregory, empieza a crear a la mujer perfecta con una serie de experimentos de lo más macabros. Su obsesión le conduce a coleccionar varias “partes” de los cuerpos vivos de unas jóvenes encantadoras para poder reconstruir su antiguo amor perdido.

Agárrate antes de darle al play ya que en ningún momento encontrarás algún tipo de sentido coherente. ¿Por qué hay una mujer con un sombrero de pollo de repente? ¿Por qué el buen doctor se refiere a los cadáveres como especímenes “sanos”?

NINA FOREVER (2016)

Muchas veces, nuestro ser amado aun tiene a su relación pasada muy presente, pero con esta circunstancia muchos decidimos involúcranos… aunque salgamos heridos. Este es el caso en NINA FOREVER, una inquietante y disfuncional película de amor de Ben Blaine y Chris Blaine.

La cinta narra la historia de Holly quien logra tener una relación con su amado Ben, pero en muy poco tiempo descubre que la difunta ex-novia de él todavía está muy presente en su vida. Tanto que sigue desnuda en su cama…en descomposición y con muy mal genio cuando se entera de lo que está sucediendo en el mundo de los seres vivos.