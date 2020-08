50 años de curiosidades de M. Night Shyamalan

El rey del los giros finales inesperados, M. Night Shyamalan, cumple 50 años hoy (6 de agosto). El director de origen indio comenzó su carrera con PRAYING WITH ANGER en 1992 y desde entonces ha realizado películas como el thriller sobrenatural EL SEXTO SENTIDO (1999), el thriller de superhéroes EL PROTEGIDO (2000), el thriller de ciencia ficción SEÑALES (2002), el thriller de época EL BOSQUE (2004) y el thriller psicológico MÚLTIPLE (2016) entre otras.

En el 50 cumpleaños del director, mirando hacia atrás, se puede apreciar un patrón en la forma en que Shyamalan ha explorado diversos universos en sus proyectos cinematográficos. Desde thrillers sobrenaturales a películas de superhéroes, ciencia ficción o incluso películas de época, el director ha explorado varios géneros y universos en sus películas, pero siempre con su propio «giro».

Para celebrar su 50 cumpleaños, vamos a repasar algunos aspectos de su carrera cinematográfica de los que quizás no tenías conocimiento…

– Uno de los primeros guiones que vendió se llamaba LABOR OF LOVE sobre un hombre que recorre el país como demostración de su amor por su recién fallecida esposa. Por algún motivo aún sigue sin haberse rodada.

– La película EL PROTEGIDO se desarrolló a partir únicamente de la primera tercera parte del guión original. El cineasta dijo que no sentía ninguna conexión con los dos últimos tercios del texto y decidió tirarlos a la basura.

– Grabó muchas películas con una cámara de vídeo cuando era joven. Cuando sus películas de cine llegan a DVD, siempre incluye una escena de una de sus películas de la infancia que representa su primer intento de hacer el mismo tipo de película. EL SEXTO SENTIDO incluye la historia de fantasmas «Nightmare on Old Gulf», EL PROTEGIDO incluye la película de acción «Millionaire», SEÑALES incluye la película de monstruos «Pictures», y EL BOSQUE incluye una película de época sin título.

– El Sexto Sentido se inspiró en un capítulo de EL CLUB DE MEDIANOCHE: The Tale of the Dream Girl (1994) dirigida por David Winning.

– Sus seis películas favoritas son En busca del arca perdida (1981), El exorcista (1973), Jungla de Cristal (1988), Psicosis (1960), Nayakan (1987) y Reservoir Dogs (1992).

– Tiene la fama de haber conseguido que los actores de primera fila se conviertan en protagonistas de sus películas, en papeles escritos expresamente para ellos. Shyamalan consiguió contratar a Bruce Willis en EL SEXTO SENTIDO (1999), Samuel L. Jackson en EL PROTEGIDO (2000), Mel Gibson en SEÑALES (2002), Joaquin Phoenix en EL BOSQUE (2004), Paul Giamatti en LA JOVEN DEL AGUA (2006), y Mark Wahlberg en su próximo proyecto, EL INCIDENTE (2008).

– Rechazó, varias veces, la posibilidad de dirigir la saga de Harry Potter. La primera vez le ofrecieron dirigir Harry Potter y la piedra filosofal (2001) por recomendación de su amigo Steven Spielberg (a quien se le había propuesto anteriormente), pero la rechazó debido a sus compromisos de postproducción para su propia película EL PROTEGIDO (2000). Tras el éxito rotundo de SEÑALES (2002), Shyamalan recibió de nuevo una propuesta para dirigir Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004) y posteriormente Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), rechazando la primera para dirigir su propio proyecto El bosque (2004) y la segunda para trabajar en la adaptación de la novela de Yann Martel «La vida de Pi». Como ya sabemos, La vida del Pi pasó a manos de Alfonso Cuarón y más tarde a Jean-Pierre Jeunet (pero ambos también abandonaron el proyecto) antes de que el director Ang Lee acabara llevándola a la pantalla.

– Se le ofreció la posiblidad de escribir y dirigir nuevas versiones tanto de Spider-Man (alrededor de 2000) como de Superman o Batman (alrededor de 2002), pero al haber ya dirigido un proyecto de superhéroes por su cuenta con EL PROTEGIDO (2000) las rechazó.

– Iba a dirigir un guión original para Fox llamado THE CONNECTED; un thriller sobrenatural sobre un padre en busca de su hijo desaparecido. Shyamalan ya había elegido a Bruce Willis, Bradley Cooper y Gwyneth Paltrow para los papeles principales con una fecha provisional para empezar a rodar a principios de 2011, pero por razones que se desconocen, el proyecto quedó en el aire.