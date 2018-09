7 de los sustos más traumáticos del cine de terror

Los “jump scares” es una de las técnicas más fáciles, lacras y más difamadas del cine de terror. Durante décadas, cineastas han recurrido a la técnica como una manera fácil de conseguir un susto barato y, por lo general, implica un largo silencio interrumpido por un ruido fuerte y repentino. Y nueve de cada diez veces, estos momentos no necesariamente hacen que una película sea aterradora, sólo que las audiencias se sorprenden momentáneamente.

Pero en buenas manos, e implementado en el momento oportuno, el uso de los “jump scares” puede ser una herramienta muy eficaz. Los directores más hábiles los usan para incrementar la tensión y la intensidad de una película, y crear una sensación entre el público de que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Ya sea que se trate de un monstruo que aparece en las sombras, una mano debajo de la cama o algo en el fondo que se mueve de repente, los mejores “jump scares” son difíciles de olvidar, sobre todo cuando toca ir a la cama después.

Por lo tanto, hoy queremos recordar siete de los “jump scares” más memorables en la historia del cine de terror. ¡Abróchese el cinturón!

DOS HERMANAS (2003, Kim Jee-woon)

Al igual que muchas películas de terror asiáticas, esta aterradora película surcoreana se apoya más en la atmósfera y el terror que en los sustos baratos. Pero sí hay un momento inolvidable. La espantosa madrastra ve un alfiler en el suelo de su cocina… extiende la mano para cogerlo pero aparece una mano debajo del fregadero y la agarra.

LA COSA (1982, John Carpenter)

No tengo más que palabras de agradecimiento para John Carpenter, un cineasta capaz de hacer saltar a su público, incluso en una película en la cual anticipamos algo terrible en casi todas las escenas. Con un extraterrestre capaz de mutar infiltrado en el equipo científico acantonado en Outpost 31 en una zona remota de la Antártida, cualquiera podía transformarse en una criatura abominable en cualquier momento.

Pero sin lugar a dudas el momento desfibrilador es el más trascendental. Cuando creemos que van a salvar a Vance Norris después de un “supuesto” infarto, resulta que el improvisado doctor se queda sin brazos. Y como si esto fuera poco, después tenemos el mítico momento cabeza. En resumidas cuentas, dos minutos de cine muy complicados de ver.

THE DESCENT (2005, Neil Marshall)

Gran parte de THE DESCENT se desarrolla en la oscuridad de un sistema de cuevas desconocido, en la que un grupo de amigas se encuentra con una raza de monstruos subterráneos conocidos como los “rastreadores”.

Se nos presenta a estas criaturas de una forma realmente aterradora, a través de la perspectiva de una cámara con visión nocturna mientras se mueve entre los protagonistas hasta que de repente vemos a uno de pie justo detrás del grupo. Un momento imborrable para la historia del cine de terror.

INSIDIOUS (2010, James Wan)

No se puede negar que James Wan se apoya mucho en las técnicas tradicionales para asustar a su público, pero lo hace mejor que nadie. Mientras que EXPEDIENTE WARREN: THE CONJURING y SAW tienen sus momentos, su mejor susto se encuentra en INSIDIOUS. Es un susto barato y sencillo pero no podría ser más funcional.

Tan acostumbrados a que el 99% de los sustos sean en la oscuridad, cuando llega uno a plena luz del día, nos deja espantados. Y esto es justo lo que pasa en INSIDIOUS, cuando Wan mete un susto en plena entrevista entre Lorraine y los Lambert. Repentino, impactante y taquicárdico.

CARRIE (1976, Brian De Palma)

Algunos “jump scares” cumplen un papel narrativo importante, y algunos simplemente sirven para que el público salte en sus butacas. El desenlace de la adaptación clásica de Stephen King de Brian De Palma pertenece a la segunda categoría; puede que sea una tontería pero es una tontería muy eficaz.

Cuando pensamos que ya se ha acabado la película, la buena de Carrie se siente muy sola en su tumba y necesita compañía así que coge la mano a Sue cuando ésta le está dejando unas flores en su lápida. Como curiosidad, la mano era la de la mismísima Sissy Spacek. Eso sí que es devoción incondicional a un papel.

SE7EN (1995, David Fincher)

El destino de la víctima de la pereza en esta cinta de culto de David Fincher es tan asqueroso en sí que ni te imaginas lo que está aun por venir. La policía irrumpe en su apartamento para encontrar al pobre hombre atado a una cama, habiendo estado allí durante todo un año. Pero el verdadero puñetazo es que sigue vivo, y su repentina convulsión es uno de los grandes sustos de todos los tiempos.

Para añadir sal a la herida, cuando encontrado el cadáver de un hombre obeso al que han obligado a comer hasta reventar, el personaje de Brad Pitt (David Mills) pregunta a un agente que ha acordonado la zona si está seguro de que está muerto – una sutil “pistola de Chejov” para que más adelante demos por muerta a la susodicha víctima de la pereza y así incitar un buen susto.

EL EXORCISTA III (1990, William Peter Blatty)

Tal vez el mejor “jump scare” de todos los tiempos vino de la mano de William Peter Blatty.

Puede que el primer EXORCISTA sea la mejor película de la saga, pero la cinta de Friedkin no tiene ningún momento que te deje el corazón tan acelerado como ésta.Una escena larga y silenciosa con una enfermera haciendo sus rondas en el pasillo de un hospital cambia radicalmente cuando una figura encapuchada entra en escena caminando hacia la enfermera con un par de tijeras gigantes, mientras la banda sonora cobra vida. Sigue siendo tan traumatizante y tan inigualable como hace casi 40 años.