AMC Networks estrenará la nueva serie The Walking Dead: World Beyond en cuatro de sus canales de televisión

AMC Networks anuncia hoy que estrenará de forma simultánea su nueva serie original ‘The Walking Dead: World Beyond’ el 5 de octubre a las 22h10 en cuatro de sus canales de televisión especializados en cine y series: AMC, SundanceTV, DARK y XTRM. Además, los más fans podrán ver el primer episodio en primicia en el canal AMC la madrugada del 5 de octubre, a las 3:30h, en su versión original subtitulada. ‘The Walking Dead: World Beyond’ es el nuevo spin-off que expande el universo de ‘The Walking Dead’ ahondando en una nueva historia y mitología que sigue los pasos de la primera generación nacida en la civilización superviviente del mundo postapocalíptico.

A partir de la semana siguiente a su estreno simultáneo en los cuatro canales de televisión, la serie continuará su emisión en el canal AMC. Cada nuevo episodio estará disponible tras su estreno en los servicios bajo demanda de los principales operadores de televisión (Movistar+, Vodafone TV. Orange TV y Grupo Euskaltel).



En The Walking Dead: World Beyond dos hermanas, Iris (Aliyah Royale) y Hope (Alexa Mansour) decidirán abandonar, junto con sus amigos Elton y Silas (Nicolas Cantu y Hal Cumpston), la seguridad y comodidad de sus hogares, con el fin de emprender una importante búsqueda en la que se enfrentarán a enormes peligros, conocidos y desconocidos, vivos y muertos, que reinan tras las vallas de la comunidad en la que viven. Sin embargo, no sólo los muertos les acechan, sino también la organización que controla este nuevo mundo, con la misteriosa Elizabeth (Julia Ormond) al frente.

Perseguidos por Felix y Huck (Nico Tortorella y Annet Mahendru) que intentan protegerles y otros que intentan hacerles daño, los protagonistas experimentarán una transformación personal en un terreno peligroso, poniendo en duda todo lo que conocen sobre el mundo y ellos mismos. Algunos se convertirán en héroes. Otros, en villanos. Pero todos encontrarán la verdad que anhelan.

Creada por Scott M. Gimple y el showrunner Matt Negrete, ‘The Walking Dead: World Beyond’ está producida y distribuida por AMC Studios y cuenta con la producción ejecutiva de Gimple y Negrete, así como de Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert y Brian Bockrath.