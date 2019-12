Celebramos 20 años de La milla verde con estás curiosidades

Un 10 de Diciembre de 1999, se estrenaba La milla verde de Frank Darabont (Cadena Perpetua, La Niebla). Basada en la novela de Stephen King, ‘El pasillo de la muerte’, la emotiva cinta cuenta la historia de Paul Edgecomb, quien con 108 años narra su historia como guardia en el corredor de la muerte en la penitenciaría de Cold Mountain de Luisiana, en 1930.

Aunque más de 30 obras de Stephen King han sido adaptadas para la gran pantalla, esta fue la única cinta que recaudó más de 100 millones de dólares en la taquilla de EE.UU. hasta que se estrenó IT de Andy Muschietti en 2017 y, tras su paso por salas de cine, el propio autor dijo: «Pocas veces se ha visto que una película supere al libro. Ésta es una de ellas». Para celebrar el vigésimo aniversario de esta desgarradora película que convertía al público en testigos de los horrores que se viven en el corredor de la muerte, estamos aquí para contaros algunas curiosidades que seguramente pocos conozcan sobre ella…

– La novela original fue publicada en seis volúmenes entre Marzo y Agosto del 1996: «Las gemelas asesinadas», «Un ratón en el pasillo», «Las manos de Coffey», «Una ejecución espeluznante», «Viaje nocturno» y «La hora final de Coffey». Stephen King optó por publicar «El pasillo de la muerte» en seis volúmenes como una respuesta a sus fans que solían saltar al final de sus libros, algo que su madre solía hacer también. Publicarlo en volúmenes significaba que los lectores tendrían que esperar a la última entrega para descubrir el final. King escribió cada uno con su propio «mini desenlace», pero incluso él admitió que no tenía ni idea de cómo acabaría la historia.

– Cuando Darabont comenzó a escribir el guión, descubrió que su gato tenía un tumor. Como el gato se estaba muriendo pero no sentía dolor, decidió mantenerlo con vida. Lo cuidaba en casa mientras adaptaba el guión de la película y se refería al gato como su «coguionista». Darabont dijo: «Es como la experiencia dentro del corredor de la muerte – la ‘Milla Verde’. Tenía una mascota que realmente amaba caminando por esa milla». El gato falleció dos meses después, justo cuando Darabont llegó finalizo su adaptación.

– Para Cadena Perpetua, el papel de Andy Dufresne iba a interpretarlo Tom Hanks, pero como el rodaje le coincidió con Forrest Gump se sacó la espina trabajando con Darabont en La milla verde.

– Cuando Stephen King visitó el set de esta película, pidió que lo amarraran a la silla eléctrica (Old Sparky) para ver cómo se sentía pero no le gustó para nada la experiencia. King también le propuso a Tom Hanks sentarse en Old Sparky pero el actor no se dejó convencer y decía que eso era algo impensable ya que «era el encargado del bloque».

– En un principio, Hanks iba a interpretar a Paul Edgecomb cuando ya es anciano, pero tras unas pruebas de maquillaje, no lograron conseguir un efecto que fuera lo suficientemente creíble, por lo que el equipo decidió que Dabas Creer interpretase el papel de la versión mayor de Hanks.

– ¡Rodar con animales siempre es difícil! Se usaron 30 ratones para interpretar a «Mr. Jingles» aunque se utilizaron versiones digitales en las escenas más complicadas. Los animales eran dirigidos ante las cámaras con platos diminutos de comida. Dicho esto, muchas veces los actores estaban mirando a un láser en el suelo en vez de un ratón real.

– Los productores de la película no eran capaces de encontrar a un intérprete que encajase de manera definitiva con el papel de John Coffey. En ese momento y aprovechado una reunión, Bruce Willis les sugirió a Michael Clarke Duncan, con el que ya había trabajado en Armaggedon.

– En realidad, Michael Clarke Duncan tenía una altura similar a su coprotagonista David Morse, y era un par de centímetros más bajo que James Cromwell. El equipo construyó una cama más corta para Coffey para que el actor pareciera un gigante, y se utilizaron varios ángulos de cámara para crear la ilusión de que Duncan era mucho más alto que los guardias de la cárcel.

– Los guardias de la prisión usan uniformes para darle a la película una sensación «auténtica», aunque los uniformes no se usaban en el momento en que se rodó la película.

– Aunque finalmente Darabont se decidió por Tom Hanks en el rol principal, inicialmente le propuso el papel a John Travolta pero fue rechazado por el actor. También, el psicópata (Wild) Bill Wharton pudo haber sido interpretado por Josh Brolin en vez de Sam Rockwell.

– Tom Hanks dejó de practicar ejercicio para subir el peso necesario para lograr el look de los años ’30. Duncan también siguió su ejemplo y dejo de hacer pesas para no tener un físico tan definido. No solo eso pero Hanks también contribuyó a que todos engordaron unos cuantos kilos de más invitando a todo el equipo a cenar todos los viernes durante el rodaje.

– La película estuvo nominada a los Óscar en cuatro categorías, la de ‘Mejor Película’, ‘Mejor Actor de reparto’ para Michael Clarke Duncan, ‘Mejor guión adaptado’ y ‘Mejor sonido’. Pero, por desgracia, la cinta no consiguió llevarse ninguna estatuilla.