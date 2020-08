Celebramos el Día Internacional de la cerveza con estas birras terroríficas

Originalmente establecido en Santa Cruz, California, el Día de la Cerveza (7 de agosto) nació para celebrar el proceso de preparación de la cerveza y para brindar agradecimiento a los que participan en su elaboración. Esto se extendió rápidamente para incluir homenajes a los barmans y a otros «técnicos» cerveceros.

Seguramente muchos de vosotros estaréis de acuerdo en que una buena forma de disfrutar de una película de terror es abrir una cerveza fría mientras vemos cómo se desarrollan los terribles acontecimientos de la cinta ante nuestros propios ojos. Por eso, para celebrar el Día Nacional de la Cerveza, hemos recopilado una selección de cinco cervezas inspiradas en el cine de terror que tiene toda la pinta de ser exquisitas y que sin ninguna duda serían el complemento perfecto para tu slasher favorito. Sigue leyendo y después cuéntanos cuál es tu bebida de preferencia a la hora de ver una película de terror…

EVIL DEAD RED ALE

El nombre de la cerveza proviene de las películas independientes clásicas de culto POSESIÓN INFERNAL y Terroríficamente muertos que lanzaron las carreras del director Sam Raimi y el actor Bruce Campbell. Su color es rojo intenso, y tiene un aroma que oscila entre pino y cítrico, ya que se le agregan una gran cantidad de lúpulos americanos que se balancea con las maltas de caramelo. El resultado es una cerveza suave que hará una masacre de tus papilas gustativas. Su porcentaje de alcohol es del 6.66%, un número diabólico que hace eco a la película de Raimi.

NOSFERATU

Great Lakes Brewing de Cleveland, Ohio, ha preparado un homenaje al vampiro original de la gran pantalla: ¡Nosferatu! Considerada una de las primeras y más influyentes películas de monstruos, Nosferatu y la interpretación de Max Schreck es cosa de leyenda e incluso ha inspirado cintas sobre la misma película (La Sombra del Vampiro), y ahora también tenemos una cerveza. Nosferatu es una cerveza roja imperial con un porcentaje de alcohol del 7%, llena de maltas tostadas y lúpulo amargo de color rubí. Está disponible en packs de 4 cervezas cada otoño, a partir de septiembre.

NINKASI: DAWN OF THE RED

El nombre y la etiqueta son un claro homenaje a la prestigiosa película de zombis El Amanecer de los Muertos, de la que es fan el director artístico de Ninkasi, Tony Gigoli. «En Ninkasi nos gustan los mash-ups, así que pensé ¿qué mejor que una referencia a la cultura pop ligada al rock n’ roll?», dijo Figoli. Esta cerveza contiene aromas de frutas tropicales como el mango, la papaya y la piña del lúpulo, y una base de malta con un porcentaje de 7 por ciento de alcohol.

MISERY

Ahora vamos a DuClaw Brewing en el estado de Maryland (Estados Unidos).

Cómo su nombre indica nos traslada al libro y película de terror de Stephen King. Es elaborada con malta de trigo, de cuerpo medio y color dorado, sabores frutales que dan paso a un final fuerte. Tiene un 11% ABV que te dejará con con ganas de sentir nuestro dolor.

NIGHT OF THE LIVING STOUT

Night of the Living Stout es una cerveza negra con un porcentaje de alcohol del 7,1% de Full Pint Brewing Co. situada en el norte de Versalles, Pennsylvania. El «Wild Side Pub», su cervecería, se encuentra en la zona de Lawrenceville en Pittsburgh y prepara deliciosos aperitivos y sándwiches para acompañar las mejores cervezas. Night of the Living Stout ganó una medalla en el Gran Festival de la Cerveza Americana de 2017 en Denver y es una bebida que hará que los amantes de la cerveza regresen de sus tumbas. Según Fill Pint, es una cerveza de un solo salto con cascada para obtener un toque cítrico que se complementa a la perfección con maltas tostadas para obtener un gran sabor inigualable.