Cuando el cine nos advirtió que tuviéramos cuidado con nuestros deseos

Existe una larga tradición en el cine de terror que alienta, para después castigar, a sus protagonistas por atreverse a soñar y desear una vida mejor. Y no es de extrañar, ya que no hay nada más entretenido que ver a alguien deseando su propia perdición, ya sea a través de la maldad del otorgante de los deseos o la literalidad de la interpretación de los mismos.

Como el 29 de abril es el Día Mundial de los Deseos, hemos pensado que es el momento oportuno para compilar una lista de películas en las que los antagonistas castigan a sus víctimas por sus avaricias:

SIETE DESEOS

Con un guión de Barbara Marshall (VIRAL) y protagonizada por Joey King (EXPEDIENTE WARREN), Ryan Phillippe (SÉ LO QUE HICISTEIS EL ÚLTIMO VERANO), Ki Hong Lee (EL CORREDOR DEL LABERINTO), Shannon Purser («Stranger Things») y Sydney Park («The Walking Dead»), SIETE DESEOS es la perturbadora historia de una joven de 17 años, Clare Shannon (King), quien descubre una vieja caja de música con una inscripción que promete conceder los deseos de su dueño, pero usar dichos deseos tendrá un alto y sangriento precio….

La cinta tiene un arco narrativo fantástico y, al mismo tiempo una protagonista muy interesante personaje ya que está sufriendo en silencio por las tragedias de su pasado ante de ser seducida y poseída por una caja que la convierte en un monstruo.

CRIMEN EN LA NOCHE

En 1974, el mismo año que creó una película slasher moderna al dirigir NAVIDADES NEGRAS, Bob Clark se alió con el guionista Alan Ormsby para realizar CRIMEN EN LA NOCHE. La historia se centre en una mujer que desea fervientemente que su hijo que falleció en Vietnam, regrese a la vida. Al regresar al hogar, su conducta es rara, se lo ve muy compungido, distante y abstraído. Andy no come, no quiere que los demás sepan de su regreso y se pasa todo el día meciéndose en la butaca de su habitación o en el patio… lo malo es que necesita sangre para sobrevivir. Cruel y demoledora metáfora sobre la guerra del Vietnam y las consecuencias en los soldados que estuvieron allí: Andy se ha convertido en un ser antisocial y agresivo que necesita sangre para seguir «viviendo».

La película es una inculpación de la guerra de Vietnam y una oscura reflexión sobre el deterioro de la familia americana. El director Clark fue un hábil director con una gran flexibilidad por lo que su currículum cuenta no solo con esta película sino también con NAVIDADES NEGRAS, HISTORIAS DE NAVIDAD, PORKY’S y BEBÉS GENIALES.

LA PUERTA 2

A pesar de la nostalgia que se siente tanta gente por la película de Tibor Takacs de 1987, LA PUERTA, estas mismas personas nunca nombran a su menos entretenida, pero aún así interesante, secuela de 1990. Escrita por Michael Nankin, productor ejecutivo de la serie de TV «El Exorcista», LA PUERTA 2 trae de vuelta a Louis Tripp como Terry, que abre la puerta de nuevo.

Pero en esta ocasión, lo unico que sale es uno de los secuaces. Terry lleva el secuaz a casa, lo convierte en una mascota, y descubre que puede conceder deseos. Pero surgen problemas cuando Terry se da cuenta de que las consecuencias de un deseo son graves y que sus nuevos amigos han robado a su mascota para pedir deseos también.

Stephen Dorff no volvió para la secuela, aunque Tripp y Takacs si lo hicieron. No es una película excelente, pero si una secuela divertida que creemos que vale la pena.

THE MONKEY’S PAW

Basado en la historia de W.W. Jacobs, la premisa es sencilla: La pata de mono, la reliquia que hace realidad tus sueños: el primer deseo traerá la desgracia. Tratarás de enmendarla con el segundo y finalmente usarás el tercer deseo para deshacer el mal desencadenado.

La película moderniza la historia y acertadamente incorpora a Stephen Lang como uno de los protagonistas, un actor que nos ha sorprendido a todos con sus fantásticos papeles en tantas películas que van desde NO RESPIRES a AVATAR. Como dato curioso, el guión de esta película fue escrito por Macon Blair, el protagonista de BLUE RUIN y el escritor/director de YA NO ME SIENTO A GUSTO EN ESTE MUNDO.

WISHMASTER (la saga entera)

Los primeros años de los noventa no fueron los mejores para el cine de terror. El género andaba sin rumbo hasta que aparecieron Scream. Vigila quién llama en 1996. En ese contexto surgió Wishmaster, una película de un éxito rotundo con su primera entrega, que pronto se convertiría en una famosa franquicia de cuatro partes.

La saga, planteada como una fiesta del género pronto se convirtió como una imprescindible dentro del cine de terror, ya que supuso un retorno a la esencia de los ochenta, plagado de efectos de maquillaje, un ágil montaje, mucho gore y el cómico tono en complicidad permanente con el público y sin tomarse demasiado en serio en pos de la diversión.