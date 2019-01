CUANDO LA CIENCIA HACE PERDER LA CORDURA: Los científicos más desquiciados en DARK

De las figuras que a menudo vemos en la pantalla, encontramos a los “científicos locos”, quienes suelen ser doctores o profesores, que han perdido la cordura y bien accidental o intencionadamente juegan con las fuerzas de la naturaleza. Ellos llevan al extremo sus conocimientos, para cambiar realidades, para hacer lo extraordinario o intentar hacer realidad los planes más siniestros.

Dicho esto, el Juramento Hipocrático obliga a hacer el bien, a mantener la ética de la medicina y a no hacer daño pero parece ser que los médicos de DARK no han leído el susodicho juramento. A continuación, conoceremos a 5 científicos locos que podrás ver durante los próximos meses aquí en DARK. Algunos de ellos llaman la atención por sus inquietantes intenciones y otros, por sus desternillantes y descabelladas ideas….

FRANKENPUTA (VICIOS DIABÓLICOS) [1990]

Empezamos con este clásico de culto dirigido por el creador de la saga DONDE TE ESCONDES HERMANO (BASKET CASE), Frank Henelotter. De hecho algunos de los ¨engendros¨ se parecen bastante a los de aquella franquicia.

Pero en la que ahora nos ocupa nos encontramos con una revisión de la novela gótica de Mary Shelley “Frankenstein o el moderno Prometeo”, para disfrutar de una disparatadísima y gamberra mezcla que hará las delicias de los amantes a este tipo de películas, que resultan ideales para ver en festivales y/o en compañía de amigos. La película cumple sobradamente bien, tanto por no tomarse demasiado en serio a sí misma, ni complicarse mucho más de lo necesario.

Como curiosidad, es una de las películas favoritas de Bill Murray. En la portada del DVD aparece una frase de Murray: “Si vas a ver una película este año, debería ser FRANKENPUTA”.

RE-ANIMATOR [1985]

Para nosotros aquí en DARK, esta versión actualizada de la historia de Frankenstein, dirigida por Stuart Gordon (basada en la novela de H.P. Lovecraft) es simplemente la mejor, más divertida película de “Grand Guignol” que existe. En esencia, Re-Animator es una exploración de lo fácil que es llevar la ciencia demasiado lejos. La historia sigue a Herbert West, un excéntrico estudiante de medicina quien es expulsado de una universidad en Suiza debido a sus cuestionables experimentos. Herbert viaja a EEUU, donde se matricula en la Miskatonic University para continuar con sus experimentos, que tienen la intención de alcanzar la fórmula que permita reanimar a los muertos.

Este clásico de culto de ‘body horror’ nos ofrece cabezas cortadas, gatos que vuelven de la muerte… dos veces, y una de las escenas de sexo más locas jamás experimentado en el cine de terror.

LA NOVIA DE RE-ANIMATOR [1989]

Y seguimos con la secuela directa de la película anterior en nuestra lista, dirigida por el productor de aquélla, Brian Yuzna. A medio camino entre la parodia y el homenaje de un clásico del cine fantástico como LA NOVIA DE FRANKENSTEIN, la cinta mantiene algunas de las constantes de la primera entrega, como la mezcla entre el terror y la comedia y el uso de elementos ‘gore’ a granel.

Esta vez, pese a los desastrosos resultados de su primer experimento, el doctor Herbert West prosigue sus investigaciones científicas. En esta ocasión, su objetivo será resucitar a Gloria, la ex novia de su compañero, Dan Cain, pero colocando su cerebro en un cuerpo perfecto que ha construido con miembros de varios cadáveres que ambos han recolectado en la morgue de un hospital.

Con películas de este tipo, Yuzna se ha convertido en uno de los principales productores y directores de cine de terror de bajo presupuesto de nuestros tiempos.

DEMENCIA (BUIO OMEGA) [1979]

Sin duda la joya más polémica de Joe D’Amato, DEMENCIA empieza cuando la prometida de un taxidermista muere a causa de un malintencionado conjuro, debido a una sesión de brujería fallida practicada por su mayordoma un tanto celosa. Afligido por lo ocurrido, el hombre desentierra el cadáver de la chica y decide disecarlo para poder vivir a su lado eternamente.

Y por si eso te parece poco, como él la sigue amando, para demostrárselo se dedica a asesinar a cualquier mujer con la que se involucre. Poco a poco, se convierte en un demente sin cordura alguna, que realiza cualquier acción (tortura, violación, mutilación, descuartización…) con tal de que nadie descubra su “secreto”.

All you need is love … ¿o no?

ASFIXIA [1972]

¡Quedas avisado! Esta producción británica da mucho miedo. La atmósfera es realmente inquietante y se pasan algunos malos ratos. Mejor aún, se sale de todas las normas establecidas del género ya que se trata de una cinta de terror sin personajes malvados.

La cinta trata la inmortalidad y lo sobrenatural de una forma plenamente científica, alejándose de las formas clásicas de abordar la inmortalidad en el cine, como bien podría ser la mitología vampírica. En resumidas cuentas, Peter Newbrook creó una mezcla explosiva para aquellos tiempos que el cine tomaba un nuevo rumbo y gracias a cintas como ésta, podemos disfrutar hoy en día de innumerables obras de este subgénero tan peculiar.