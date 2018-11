Cuenta atrás para la 37º edición del Festival Molins de Rei

Dispuestos a superar los más de 5.000 espectadores de la pasada edición, llega el Festival Molins de Rei uno de los festivales de terror más antiguos de la localidad catalana, desde 1973. Como no podría ser de otro modo DARK es colaborador del Festival, nos aliamos con el TerrorMolins emitiendo del 9 al 18 de noviembre a las 22.15h, los mismo días en los que tiene lugar el festival.

Este año el leitmotiv de esta edición es De Palma vs De Palma, conmemorando a directores de la generación del New Hollywood de la década de los 70 y en particular a BRIAN DE PALMA. Además, este año se celebra el 40º aniversario de The fury (La furia, 1978), una de las joyas del terror que nos ha regalado a lo largo de su filmografía concebida durante casi seis décadas.

El festival contará con sesiones de todos los formatos y para todos los gustos y edades: Sección oficial competitiva de cortos y largos, Muestra de Cortometrajes para Institutos, Exposición De Palma, Networking, TerrorKids, Premio Institutos y general del Concurso de Microrrelatos de terror 2018, Sesión infantil de cortos, Taller de cine infantil “tu primera escena de terror”, Molins Horror Games, Aula de cine, Gastroterror y muchas cosas más …

No olvides que durante los 9 días de festival DARK emitirá a partir de las 22:15 títulos emblemáticos que han competido en este emblemático festival de terror los puedes ver aquí