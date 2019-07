Curiosidades sobre el Día de los Muertos que cumple 34 años

Un 3 de julio de 1985 se estrenó EL DÍA DE LOS MUERTOS de George A. Romero; un relato con una feroz crítica contra el militarismo que nos llevó al socorrido escenario de aislamiento en el que los humanos se revelan como unos monstruos más perturbadores que los que les rodean.

Esta cinta ha sido criticada extensamente por los fans de la saga, sobre todo por considerar que la trama es «menos arrebatadora en esencia», pero Romero reconoció que esta era su película favorita de la «trilogía original de los muertos». Por lo tanto, y con motivo del 20 aniversario de su estreno, hemos querido recordar la cinta con esta selección de curiosidades…

– Puede parecer mentira pero en un principio, con EL DÍA DE LOS MUERTOS Romero quiso producir una versión zombi de LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ.

– El guión original contaba con 200 páginas y era bastante más complejo y ambicioso. Mostraba nuevas líneas argumentales respecto a cintas previas como el entrenamiento de zombis para luchar contra otros zombis. Dicho guión fue depurado en 5 versiones, cada vez más resumidas, condensándose finalmente en apenas 88 páginas. Al final, la mayoría de tramas que no se mostraron, por limitaciones presupuestarias, fueron trasladadas a la siguiente cinta de la saga, LA TIERRA DE LOS MUERTOS VIVIENTES.

– Ya con LOS CRAZIES (1973), Romero había insinuado que las autoridades suponen más un problema que una solución. Aquí lo remarca aún más con soldados que sólo buscan dominio. Da igual la misión que tengan y da igual que los científicos sean los únicos que puedan hallar una solución.

– Aquí la ciencia también es objeto de críticas. Sarah representa la última esperanza de la humanidad con su trabajo pero Dr. Logan es una mezcla entre genio y loco y hasta un personaje dice que los zombies son «un castigo de Dios» ya que los humanos querían descubrir sus secretos

– Todos los extras que interpretaron a un zombi en las escenas finales recibieron por sus servicios una visera en la que se podía leer: “I Played A Zombie In ‘Day of the Dead”, un ejemplar del periódico que aparece al principio de la película y 1 dólar.

– Todos los sonidos de los zombis salen de la boca de una sola persona. Se trata de Mark Dodson, el actor que ha puesto voz a personajes como los Mogwais/Gremlins, los Ewoks y el mismísimo Salacious Crumb, fiel compañero de Jabba el Hutt.

En definitiva, George A Romero fue sin lugar a dudas uno de los más importantes e influyentes directores del género. Padre del género zombi, maestro del cine clase B y brillante narrador.

¡Cómo te echamos de menos, maestro!