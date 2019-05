Curiosidades sobre Ruggero Deodato quien cumple 80 años

Este 7 de mayo, Ruggero Deodato cumple la friolera de 80 años, durante los cuales se ha dedicado a atemorizar al mundo con grandes clásicos del género que nos han dejado sin respiración en más de una ocasión. A pesar de su larga y fructífera carrera como realizador, sigue siendo recordado por la controvertida película HOLOCAUSTO CANÍBAL. Si bien en la década de los ochenta, el “shockumentary” era un género medianamente utilizado, no estaba aún lo suficientemente difundido, por lo que cuando se estrenaba esa cinta, causó un verdadero revuelo y nunca ha estado ni bien ponderada, ni analizada en el contexto en el que el director la realizó.

Cuando Deodato rodó esta ya mítica cinta se viajó hasta el mismo amazonas, y el realismo y brutalidad de sus imágenes provocó un revuelo que incluso lo llevó a un juicio. Deodato tuvo que demostrar que los actores se encontraban vivos y aclarar algunos de los trucos que realizó en las impactantes escenas, aunque de todas formas, nunca pudo demostrar que una joven colombiana que interpretó a una indígena que muere empalada se encontraba viva ya que el equipo nunca logró localizarla de nuevo.

A pesar de que fueron retirados todos los cargos, muchos distribuidores se negaron a proyectarla ya que los rumores sobre muertes verdaderas en la cinta no pudieron ser totalmente acalladas, sobre todo porque varios animales fueron asesinados de verdad. Incluso ahora, sigue estando vetada en muchos países, lo que, como es costumbre, la ha convertido en una de las cintas más buscadas por diversos coleccionistas.

Aquí en España, el mito de esta cinta también vino acompañado por un reportaje sensacionalista de la revista “Interviú”, en el que se podían ver diversas imágenes del mismo y se daba por hecho que estas eran reales.

A pesar de la debacle, el éxito fue descomunal y casi 40 años después, cualquiera que se acerca al terror tiene esta cinta en mente, incluso cineastas como Oliver Stone o Quentin Tarantino reconocen su influencia. Pero lo más curioso es que, para el propio Deodato, su película solo empieza a tener vida 20 años después de su estreno: “Para mí, la película solo tiene 10 años. Durante unos veinte estuvo dormida en Italia, hasta el estreno de EL PROYECTO DE LA BRUJA BLAIR. Todo resucitó de repente. Mi casa se llenó de periodistas. No hubo un solo día en que no asomara alguno de algún país del mundo. Tarantino me contó que 1,4 millones de personas la habían pirateado en internet; una cifra mucho más mayor que las descargas de otras cintas muy celebres coma la de LA NOCHE DE HALLOWEEN.

Y ahora, el periodista y director Felipe M. Guerra nos ha preparado un documental que se adentra en la vida y carrera profesional de Deodato haciendo hincapié en su susodicha obra. El documental tendrá su premiere en el festival Fantaspoa en Brasil y esperemos poder verla en algún festival español dentro de poco. Mientras tanto os vamos a dejar con el tráiler.