Curiosidades sobre ‘The Faculty’ de Robert Rodriguez que cumple 20 años

Un 25 de diciembre, hace ya 20 años se estrenaba en los Estados Unidos, THE FACULTY, un thriller de ciencia ficción a la vez que un slasher dirigido por Robert Rodriguez y escrito por Kevin Williamson. En esa época tras el boom de este estilo de slashers después del éxito de SCREAM, THE FACULTY era todo un soplo de aire fresco a pesar del hecho de que seguía la misma línea de un grupo de estudiantes en peligro como ya habíamos visto en películas como SCREAM y SÉ LO QUE HICISTEIS EL ÚLTIMO VERANO ya que lo mezclaba con homenajes a cintas como LA INVASIÓN DE LOS LADRONES DE CUERPOS o LA COSA.

Con motivo del 20 aniversario de su estreno, queremos recordar la película de Rodriguez y Williamson con algunos datos curiosos que quizás no conocías…

– Los guionistas David Wechter y Bruce Kimmel escribieron el primer borrador del guión en 1990 pero su historia no tuvo repercusión alguna hasta que después del éxito de SCREAM, Miramax compró los derechos y decidió darle un aire renovado acorde con la nueva tendencia de terror adolescente de la época. Para ello, contrataron a Kevin Williamson para reescribirla con la idea de que esta fuese el debut en la dirección del guionista, pero este optó por centrarse en otro proyecto más personal para dirigir un año más tarde: SECUESTRANDO A LA SRTA. TINGLE. Por ese motivo, Miramax acabó contratando a Robert Rodriguez para dirigir la cinta.

– Con la intención de repetir la fórmula ganadora de SCREAM, Miramax quería conseguir un elenco de caras jóvenes para conectar con el público adolescente.

Suponiendo la gran mayoría de elecciones todo un acierto, cabe decir que no todos los actores fueron escogidos a primera instancia, ya que Williamson habia escrito el personaje de Delilah pensando expresamente en Charisma Carpenter, quien lo acabó rechazando porque decía que era un papel demasiado parecido a Cordelia, su personaje en “Buffy, cazavampiros”. Sarah Michelle Gellar, la protagonista de Buffy, también rechazó un papel y tras la negativa de las actrices, el rol recayó sobre Jordana Brewster, quien logró hacer el personaje totalmente suyo.

– Rodaron varias escenas con un personaje adicional llamado Venus, interpretado por Kidada Jones que fueron eliminados de la versión final aunque trozos de ellas llegaron a aparecer en anuncios para la película en la televisión. También podemos ver a Jones en una escena en la versión que se estrenó en cine, al lado de Gabe (Usher Raymond) en la clase de ciencias del Sr. Furlong (Jon Stewart) cuando están viendo las “nuevas especies” en el acuario.

– Durante el rodaje, el crítico de cine Harry Knowles (que tiene un cameo en la película) descubrió que Peter Jackson tenía intención de rodar una adaptación cinematográfica del libro EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. Instó a Elijah Wood para acudir a los castings a pesar de que el actor nunca había leído el libro. Wood le hizo caso y leyó el libro de inmediato y grabó su audición para enviarlo a Jackson, sin prestar atención a la noticia de que Jackson estaba buscando actores británicos para “casi” todos los papeles.

– Elijah Wood, Clea DuVall, Jordana Brewster y Shawn Hatosy aparecen en el video clip de “Another Brick in the Wall, part 2”, interpretado por Class of ’99, que aparece en la banda sonora de la película. Para seguir en la misma línea que su personaje (Stokely), CleaDuVall no canta playback con sus compañeros.