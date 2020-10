Dark colabora con Hallowfest, el festival con el mejor terror de la década

Con motivo de Halloween, la cadena de cines mk2 Cinesur proyectará durante una semana las mejores películas de terror de la década. Todo ello en colaboración con DARK y Aullidos.com.

Del 28 de octubre al 5 de noviembre los amantes del terror podrán disfrutar de nuevo, en pantalla grande, de las películas más importantes desde el año 2010 al 2019.

Una opción sociocultural segura para poder celebrar Halloween en un año donde estarán prohibidas las fiestas y grandes reuniones.

Una selección de 14 películas de diferentes sub-géneros y nacionalidades, grandes favoritas del público, y aclamadas por festivales y crítica especializada.

Todos los espectadores que acudan disfrazados serán premiados con una entrada de cine adicional gratuita que podrán canjear hasta el 31 de diciembre de 2020.

La crisis sanitaria está azotando duramente a muchos sectores empresariales, entre ellos el ocio y la cultura. En este 2020, un acontecimiento festivo tan consolidado como Halloween tendrá que transcurrir sin sus ya tradicionales fiestas de disfraces ni grandes eventos nocturnos. Por eso, mk2 Cinesur propone HallowFest, un gran ciclo de películas dirigido a todos aquellos amantes del terror que quieran seguir disfrutando de Halloween, pero en un entorno sociocultural controlado y seguro, como son las salas de cine.

Las películas que conforman el ciclo han sido seleccionadas por los programadores de mk2 y su agencia de eventos Sunset Cinema, basándose en las opiniones del público y de la crítica especializada. El resultado son 14 películas, de diferentes sub-géneros y nacionalidades, que han aterrorizado a los espectadores desde del año 2010 al 2019, tanto en festivales como en las salas de estreno.

Una selección que aglutina muchos de los sub-géneros más icónicos, como el cine de zombies, el slasher o el paranormal, y en la que nos encontraremos enigmas rubikianos (La cabaña en el bosque, El Hoyo), casas encantadas (Expediente Warren, Babadook), oscuros rituales (Déjame salir, Mandy, Midsommar), muertos vivientes (Train to Busan), juegos malditos (Verónica), psicópatas asesinos (La noche de Halloween) y todo tipo de entes malignos (IT, Hereditary, It follows).

UN CINE DE TERROR DE CALIDAD

Este truculento festín fílmico está compuesto por películas procedentes de distintas cinematografías del mundo, como Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, Francia o España, y con presupuestos que distan desde los treinta millones de euros de IT hasta producciones por debajo del millón y medio de euros como Verónica, It follows o El Hoyo. Independientemente de su presupuesto, hay algo muy importante en común entre todas ellas: su calidad. Según el portal de cine especializado IMDB, entre todas ellas suman 429 premios en festivales y 744 nominaciones.

Una de las claves de este éxito mundial se debe a que detrás de las cámaras se encuentran algunos de los nombres más consolidados de la industria, como Jason Blum, fundador y CEO Blumhouse Productions, responsable de sagas como Expediente Warren, Insidious, Paranormal Activity o La Purga; Drew Goddard, director de La Cabaña en el bosque o Malos tiempos en el Royale; Joss Whedon, productor de La cabaña en el bosque y director de Los Vengadores y Los Vengadores: la era de Ultrón; James Wan, director de Expediente Warren, Saw o Insidious; o Paco Plaza, director de Verónica y la saga Rec. Pero el éxito también reside en los nuevos talentos que se han ganado una plaza como referentes del género a lo largo de esta década, como Jordan Peele, director de Déjame salir y Nosotros; Yeon Sang-ho, director de Train to Busan y su secuela Península; o Ari Aster, director de Hereditary y Midsommar.

En relación a los rostros más conocidos, los espectadores podrán disfrutar con la agonía en pantalla grande de artistas de la talla de Chris Hemsworth, Patrick Wilson, Vera Farmiga, Daniel Kaluuya, Jamie Lee Curtis, Toni Collete, Nicolas Cage o Florence Pugh.

El precio de las entradas oscilará entre 5,50€ (Madrid) y 4,50€ (resto de ciudades), con precios especiales para socios, y se podrán comprar en las taquillas de los cines mk2 Palacio de Hielo y mk2 Cinesur o en sus páginas web:

Madrid: www.mk2palaciodehielo.es

Resto de cines: www.cinesur.com

VENIR DISFRAZADO TIENE PREMIO

Por último, para no olvidarnos de la esencia de Halloween en este 2020, todos aquellos espectadores que acudan disfrazados y portando su entrada para cualquiera de las sesiones del ciclo, serán premiados con una entrada de cine adicional gratuita que podrán recoger en las taquillas de los cines. Estas entradas se podrán canjear por cualquier película de la cartelera hasta el 31 de diciembre de 2020 en los cines mk2 Cinesur.

