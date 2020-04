DARK te muestra el lado más tóxico de la tecnología

Millones de personas viven enganchadas a la tecnología, pendientes de sus móviles y obsesionadas con sus aplicaciones. Aprovechando la celebración del Día de Internet el 17 de Mayo, DARK emite cada jueves del mes de mayo “TECNOLOGÍA TÓXICA”, un ciclo para demostrar que un uso abusivo de la tecnología tiene muchas connotaciones negativas. Además, entre las películas del ciclo se emitirá un estreno exclusivo. No te pierdas tu cita, todos los jueves de mayo a las 20:30 en DARK.

Jueves 7 | MIEDO PUNTO COM (2002)

Cuatro personas acaban de ser asesinadas en Nueva York en un corto intervalo de tiempo. Las víctimas sangraban abundantemente por los ojos en el momento de morir. El detective Mike Reilly y Terry Huston, del departamento de sanidad, se hacen cargo de la investigación. Aunque en un principio sospechan de un virus mortal no tardan en dar con la constante que se repite en todos los crímenes: las víctimas participaron en un juego virtual en la web miedo.com justo 48 horas antes de morir.

Jueves 14 | MÁQUINA LETAL (1994)

En la fábrica de armas Chaank, que dispone de una tecnología avanzada y futurista, ha sido nombrada una nueva directora dura, eficiente e inteligente. Hayden Cale debe investigar en qué extrañas circunstancias murió su predecesor en el cargo. Para ello se enfrentará a un psicótico diseñador de armas asesinas, que además posee un ansia de poder sin límite. El duelo entre estos personajes se transforma en una tecno-pesadilla, en un incontrolable deseo de destrucción, en una cacería desesperada que hace que el destino de cinco seres se una para enfrentarse a ‘Warbeast’, la diabólica máquina letal…

Jueves 21 | KAIRO (PULSE) (2001)

Un joven informático decide acabar con su vida ahorcándose en su propia casa. Lo que parece un claro caso de suicidio se complica cuando sus amigos encuentran entre sus pertenencias un extraño CD. Aunque aparentemente no hay nada relevante, analizándolo con detenimiento puede observarse una figura fantasmagórica. Poco después, cuando intentan instalar el contenido del CD en un ordenador, una especie de virus se propaga por a través de Internet, provocando una cadena de muertes que parece imparable.

Jueves 28 | YOU DIE – GET THE APP, THEN DIE (2018). ESTRENO EXCLUSIVO

Alguien descarga una aplicación en tu móvil a tus espaldas. Parece un juego de realidad aumentada, pero pronto te das cuenta de que es una aplicación que se conecta al mundo de los muertos, lo que te permite ver a los muertos a través de la cámara del dispositivo. En la pantalla, aparece un temporizador con una cuenta regresiva de 24 horas y antes de que llegue a cero, debes descargar la aplicación en el teléfono de otra persona para conseguir sobrevivir 24 horas más. Y esto debes hacerlo todos los días. ¿Qué harías? ¿Seguirías pasando esta maldición y condenando a otras personas?